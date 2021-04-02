"Северный поток-2" достраивают аварийные судна - малейшие погрешности могут привести к техногенной катастрофе, - разведка. ФОТОрепортаж

Россия использует технологически устаревшие судна и оборудование в ходе достройки газопровода "Северный поток-2", что в свою очередь может привести к возникновению техногенной катастрофы с экологическими последствиями регионального масштаба при любых пиковых нагрузках.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки Украины.

Из-за отказа иностранных компаний от привлечения передового технологического флота, Россия вынуждена проводить достройку "Северного потока 2" собственными возможностями, которые сегодня представлены судами, находящихся в предаварийном состоянии и технологически устаревшими.

В частности это суда:

"Venie", "Владислав Стрижов", "Юрий Топчев", "Умка", "Vengery", "Финвал", "Errie", "Катунь".

Так, судно "Катунь" с 16 марта находится на ремонте в доке порта Мункебо (Дания). Имеет внешние повреждения не только корпуса, но и элементов управления. Со своей стороны ТТХ судна "Умка" уже не соответствуют максимальным скоростям и нагрузкам, при которых Россия прилагает усилия для завершения строительства.

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По оценкам экспертной среды, использование технологически устаревших судов и оборудования в будущем увеличивает вероятность возникновения техногенной катастрофы с экологическими последствиями регионального масштаба при любых пиковых нагрузках.