РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11252 посетителя онлайн
Новости
9 916 21

"Северный поток-2" достраивают аварийные судна - малейшие погрешности могут привести к техногенной катастрофе, - разведка. ФОТОрепортаж

Россия использует технологически устаревшие судна и оборудование в ходе достройки газопровода "Северный поток-2", что в свою очередь может привести к возникновению техногенной катастрофы с экологическими последствиями регионального масштаба при любых пиковых нагрузках.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки Украины.

Из-за отказа иностранных компаний от привлечения передового технологического флота, Россия вынуждена проводить достройку "Северного потока 2" собственными возможностями, которые сегодня представлены судами, находящихся в предаварийном состоянии и технологически устаревшими.

В частности это суда:

"Venie", "Владислав Стрижов", "Юрий Топчев", "Умка", "Vengery", "Финвал", "Errie", "Катунь".

Так, судно "Катунь" с 16 марта находится на ремонте в доке порта Мункебо (Дания). Имеет внешние повреждения не только корпуса, но и элементов управления. Со своей стороны ТТХ судна "Умка" уже не соответствуют максимальным скоростям и нагрузкам, при которых Россия прилагает усилия для завершения строительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ пытается обходить введенные против "Северного потока-2" санкции, - Служба внешней разведки

Северный поток-2 достраивают аварийные судна - малейшие погрешности могут привести к техногенной катастрофе, - разведка 01
Северный поток-2 достраивают аварийные судна - малейшие погрешности могут привести к техногенной катастрофе, - разведка 02
Северный поток-2 достраивают аварийные судна - малейшие погрешности могут привести к техногенной катастрофе, - разведка 03
Северный поток-2 достраивают аварийные судна - малейшие погрешности могут привести к техногенной катастрофе, - разведка 04

Также читайте: Страны НАТО сплочены, несмотря на разногласия по "Северному потоку - 2", - Блинкен

По оценкам экспертной среды, использование технологически устаревших судов и оборудования в будущем увеличивает вероятность возникновения техногенной катастрофы с экологическими последствиями регионального масштаба при любых пиковых нагрузках.

разведка (4179) Северный поток (1452)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Кацапня засере всьо і вся, аби досадити Україні.
показать весь комментарий
02.04.2021 11:46
+10
Дай до Бог, дай до Бог, это ж новых санкцЫй парашникам отсыпят в случае техногенной катастрофы
показать весь комментарий
02.04.2021 11:45
+4
"Северный поток-2" достраивают аварийные судна - малейшие погрешности могут привести к техногенной катастрофе, - разведка - Цензор.НЕТ 7164
показать весь комментарий
02.04.2021 11:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дай до Бог, дай до Бог, это ж новых санкцЫй парашникам отсыпят в случае техногенной катастрофы
показать весь комментарий
02.04.2021 11:45 Ответить
Кацапня засере всьо і вся, аби досадити Україні.
показать весь комментарий
02.04.2021 11:46 Ответить
нашли лучшие из худших?... та там все такие ))))
показать весь комментарий
02.04.2021 11:48 Ответить
Да какая разница, новые или старые корыта его строят. Главное, что строительство возобновилось, и похоже, что на этот раз таки достроят
показать весь комментарий
02.04.2021 11:54 Ответить
"Северный поток-2" достраивают аварийные судна - малейшие погрешности могут привести к техногенной катастрофе, - разведка - Цензор.НЕТ 7164
показать весь комментарий
02.04.2021 11:54 Ответить
Если бы этот проект не был корупционным, то его прикрыли бы. А так куча подкупленых чинуш в ЕС закрывают глаза на возможную катастрофу и это цивилизованном мире где каждая человеческая и даже животная жизнь на вес золота. Хорошенько кацапы вложились баблом
показать весь комментарий
02.04.2021 12:01 Ответить
Ржавчина пролохо варится, ремонту не подлежит. На лом
показать весь комментарий
02.04.2021 12:28 Ответить
Ну так помогите с катастрофой.
показать весь комментарий
02.04.2021 12:49 Ответить
Не «судна», а «суда»! «Судна» - это емкости в больницах, в которые лежачие больные писяют и какают. Безграмотность зашкаливает - пишите или на русском, или на правильном украинском.
показать весь комментарий
02.04.2021 13:16 Ответить
В этом случае как раз судна. Потому как в параше и корабли соответственные.
показать весь комментарий
02.04.2021 15:30 Ответить
Не пишите всякую "ху,,,ню". Поместили фотографии судна в доке во вполне приличном состоянии. Ничего критичного там нет. Обычное плановое докование. А так называемые "разведчики" просто бездельники, которые пишут "разведданные" сидя в удобном кресле в своем кабинете и не понимая ничего по сути дела.
показать весь комментарий
02.04.2021 13:55 Ответить
Совершенно верно. Суда стоят в доке и выполняется текущий ремонт. Абсолютно нормальное состояние - для такого года постройки у наших сограждан автомобили в более убогом состоянии, чем эти суда. Я смотрю, что Баканов уже стал экспердом в области судостроения, судоремонта и техногенных катастроф. Уж как стараются обосрать, так лезут как тампакс в каждую дырку.
показать весь комментарий
02.04.2021 14:04 Ответить
Так этого и добивались!
показать весь комментарий
02.04.2021 13:57 Ответить
На наступний день після завершення ПП2 Росія може напасти на Україну. Чому Зебобік не кричить на весь світ? Газопровід - це єдине, що ще стримує кремлефюрера. Де звернення до Меркель? Де екстренні засідання ради Європи, ООН і верховної ради? Знову все буде "зненацька"? Нарід обрав телепня, який ще досі навіть не розмовляв з Байденом. За його спиною щось перетерли з Путіном, а воно навіть не пискнуло! Та *б його *ь!..
показать весь комментарий
02.04.2021 14:26 Ответить
Ему на дверях нехорошее слово написали , а вы о какой то чепухе говорите.
показать весь комментарий
02.04.2021 15:31 Ответить
 
 