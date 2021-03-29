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Новости Санкции против России
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РФ пытается обходить введенные против "Северного потока-2" санкции, - Служба внешней разведки

РФ пытается обходить введенные против

Россия пытается активно обходить санкции, введенные против проекта газопровода "Северный поток-2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

С целью обхода санкций Россия действует сразу по нескольким направлениям:

1. Вывод компаний-владельцев из-под санкций через механизм временной (на период до завершения работ) смены собственника.
Так, в июне 2020 ОАО "ГАЗПРОМФЛОТ" передало судно "Академик Черский" в ООО "Темрюк Транс Марин", которое в конце 2020 передало его в собственность ООО "Мортранссервис".

Также в конце июля 2020 г. ОАО "ГАЗПРОМФЛОТ" передало судна "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко" компании АО "Нобилити".

2. Создание альтернативных возможностей для выполнения условий, необходимых для запуска трубопровода, после его достройки (сертификация и страхование).

Одним из таких вариантов является проведение сертификационных и страховочных работ собственными силами. Тема актуализировалась после того, как из проекта "Северный поток 2" (ПП2) вышла швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group.

Для этого 11 января 2021 г. создано ООО СК "Константа" (уставной капитал - 0,5 млрд руб, директор - Ю. Ершова). 13 января Банк России беспрецедентно быстро выдал лицензию на деятельность, а 5 марта Всероссийский союз страховщиков выдал разрешение работать за рубежом. Таким образом, создана основа для того, чтобы эта компания могла выступить страхователем "Севрного потока-2".

3. Приобретение у европейских компаний оборудования / услуг для проекта "Северный поток-2" мелкими партиями и с задействованием компаний-посредников

В сентябре 2020 года для трубоукладчика "Академик Черский" в итальянской компании "Nuova Patavium" приобретено оборудование для обработки краев труб и электрогидравлических энергетических блоков. Чтобы избежать санкций, была применена схема доставки продукции в Россию несколькими партиями, стоимостью не более $ 200 тыс. После того, как поступил весь комплект оборудования, его отправили в порт назначения и установили на борт "Академика Черского".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша ввела санкции против двух своих судов за участие в строительстве "Северного потока-2"

Указанные факты также подтверждаются материалами журналистского расследования Deutsche Welle.

РФ пытается обходить введенные против Северного потока-2 санкции, - Служба внешней разведки 01

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил на слушаниях Комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса. При ответе на запросы конгрессменов, он сообщил, что США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока 2".
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Топ комментарии
+4
Этот бред для сенатора оставьте. Друг другу вешайте и далее макароны на развесистые уши.
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29.03.2021 13:58
+3
в германии тоже зебилов хватает, шо там зеленые победят как у нас ?
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29.03.2021 13:46
+3
Эрдоганыч умнейший Мужик,привлек к Турецкому потоку Азербайджанских братьев и Туркмению,а вы бараны Мавзолоейные Лапу сибирского медведя сосите...Типа Силу Сибири Дятлы тупорылые
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29.03.2021 13:47
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Правила форума Совет форумчан
Турецкий поток уже ввели с помпой на весь Мир.30 % мощности работает,Эрдоган обламал РАБссию по полному тарифу
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29.03.2021 13:42 Ответить
Всех европейцев участвующих в этой афере нужно привлекать к уголовной ответственности, а не играться в санкции.
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29.03.2021 13:44 Ответить
Это давно известно, в кремле далеко не дураки сидят, также как и в бундестаге.
Вашингтон уже проиграл давно.
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29.03.2021 13:44 Ответить
Партия Зеленых в Германии победит на выборах осенью,и Гудбай май фрэндз,плакало ваше бабло...
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29.03.2021 13:44 Ответить
в германии тоже зебилов хватает, шо там зеленые победят как у нас ?
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29.03.2021 13:46 Ответить
Надежда умирает последней.
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29.03.2021 13:48 Ответить
та не...она утонет вместе с трубой
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29.03.2021 13:55 Ответить
Байден акцыонер "ГазМяс"))
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29.03.2021 13:45 Ответить
Эрдоганыч умнейший Мужик,привлек к Турецкому потоку Азербайджанских братьев и Туркмению,а вы бараны Мавзолоейные Лапу сибирского медведя сосите...Типа Силу Сибири Дятлы тупорылые
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29.03.2021 13:47 Ответить
Фишка в том ,что Северный поток не возьмется страховать ни одна компания Мира...Страховой полис очень дорогой...и рисковать этим дерьмом не будет даже Господь Бог...
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29.03.2021 13:51 Ответить
Немцы и застрахуют запросто.
Зря чтоли строили.
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29.03.2021 13:53 Ответить
Ребенок тебе лет сколько???
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29.03.2021 13:55 Ответить
Обычный тролль, под женским ником😂😂
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29.03.2021 13:57 Ответить
Много, а ваше форумное предсказание хоть одно сбылось?
Не припомню. Ржем далее.
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29.03.2021 13:57 Ответить
им то какой смысл?они щоле строили?
а вот потерять бабосы на страховании вполне могут.если ***** послушают
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29.03.2021 13:56 Ответить
Этот бред для сенатора оставьте. Друг другу вешайте и далее макароны на развесистые уши.
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29.03.2021 13:58 Ответить
макароны лучше чем ягель .еще зимние запасы не кончились?
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29.03.2021 14:02 Ответить
Байден будет кормить ножками Буша
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29.03.2021 14:06 Ответить
РФ намагається обходити запроваджені проти "Північного потоку-2" санкції, - Служба зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 6497
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29.03.2021 14:08 Ответить
РФ намагається обходити запроваджені проти "Північного потоку-2" санкції, - Служба зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 5843
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29.03.2021 14:09 Ответить
Суэцкий канал сегодня заблокирован,нефтяные компании теряют миллиарды Крызаминет папизже...Страховые компании тоже..
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29.03.2021 13:55 Ответить
Канал уже разблокирован. Облом для путиноидов
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29.03.2021 14:17 Ответить
Мавзолейное быдло,не везет вам ни ССром ни с РАБссией...ни с Варшавским Договором ни даже с Пактом Молотов-Риббеннтроп... уроды
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29.03.2021 14:01 Ответить
Тю. Да он не пытается, а обходит. А Байден сквозь пальцы смотрит...
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29.03.2021 14:13 Ответить
Я еще месяц назад на Цезоре говорил,Байденко и Порошенко в доле....100 миллиардов,а еще в доле Гиллари Клинтон и Барака Обама...
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29.03.2021 14:15 Ответить
 
 