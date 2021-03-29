РФ намагається обходити запроваджені проти "Північного потоку-2" санкції, - Служба зовнішньої розвідки

Росія намагається активно обходити санкції, запроваджені проти проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

З метою обходу санкцій Росія діє відразу в декількох напрямах:

1. Виведення компаній-власників з-під санкцій через механізм тимчасової (на період до завершення робіт) зміни власника.

Так, у червні 2020 року ПАТ "ГАЗПРОМФЛОТ" передало судно "Академик Черский" у власність ТОВ "Темрюк Транс Марин", яке наприкінці 2020 року передало його у власність ТОВ "Мортранссервіс".

Також наприкінці липня 2020 року ПАТ "ГАЗПРОМФЛОТ" передало судна "Остап Шеремета" та "Иван Сидоренко" компанії АТ "Нобилити".

2. Створення альтернативних можливостей для виконання умов, необхідних для запуску трубопроводу, після його добудови (сертифікація та страхування).

Одним із таких варіантів є проведення сертифікаційних та страхувальних робіт власними силами. Тема актуалізувалася після того, як з проєкту "Північний потік 2" (ПП2) вийшла швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group.

Для цього 11 січня 2021 року створено ТОВ СК "Константа" (статутний капітал – 0,5 млрд. руб, директор – Ю. Ершова). 13 січня Банк Росії безпрецедентно швидко видав ліцензію на діяльність, а 5 березня Всеросійський союз страховиків видав дозвіл працювати за кордоном. Таким чином, створено підґрунтя для того, щоб ця компанія могла виступити страхувальником "Північного потоку-2".

3. Придбання в європейських компаній обладнання/послуг для проєкту ПП2 дрібними партіями та із задіянням компаній-посередників.

У вересні 2020 року для трубоукладача "Академик Черский" в італійської компанії "Nuova Patavium" придбано устаткування для обробки країв труб та електрогідравлічних енергетичних блоків. Щоб уникнути санкцій, була застосована схема доставки продукції до Росії кількома партіями, вартістю не більше $ 200 тис. Після того, як надійшов увесь комплект обладнання, його було відправлено до порту призначення та встановлено на борт "Академика Черского".

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Зазначені факти також підтверджуються матеріалами журналістського розслідування Deutsche Welle

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен виступив на слуханнях Комітету із закордонних справ Палати представників американського Конгресу. Під час відповіді на запити конгресменів, він повідомив, що США обмірковують можливі додаткові санкції проти "Північного потоку-2".