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Новини Санкції проти Росії
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РФ намагається обходити запроваджені проти "Північного потоку-2" санкції, - Служба зовнішньої розвідки

РФ намагається обходити запроваджені проти

Росія намагається активно обходити санкції, запроваджені проти проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

З метою обходу санкцій Росія діє відразу в декількох напрямах:

1. Виведення компаній-власників з-під санкцій через механізм тимчасової (на період до завершення робіт) зміни власника.

Так, у червні 2020 року ПАТ "ГАЗПРОМФЛОТ" передало судно "Академик Черский" у власність ТОВ "Темрюк Транс Марин", яке наприкінці 2020 року передало його у власність ТОВ "Мортранссервіс".

Також наприкінці липня 2020 року ПАТ "ГАЗПРОМФЛОТ" передало судна "Остап Шеремета" та "Иван Сидоренко" компанії АТ "Нобилити".

2. Створення альтернативних можливостей для виконання умов, необхідних для запуску трубопроводу, після його добудови (сертифікація та страхування).

Одним із таких варіантів є проведення сертифікаційних та страхувальних робіт власними силами. Тема актуалізувалася після того, як з проєкту "Північний потік 2" (ПП2) вийшла швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group.

Для цього 11 січня 2021 року створено ТОВ СК "Константа" (статутний капітал – 0,5 млрд. руб, директор – Ю. Ершова). 13 січня Банк Росії безпрецедентно швидко видав ліцензію на діяльність, а 5 березня Всеросійський союз страховиків видав дозвіл працювати за кордоном. Таким чином, створено підґрунтя для того, щоб ця компанія могла виступити страхувальником "Північного потоку-2".

3. Придбання в європейських компаній обладнання/послуг для проєкту ПП2 дрібними партіями та із задіянням компаній-посередників.

У вересні 2020 року для трубоукладача "Академик Черский" в італійської компанії "Nuova Patavium" придбано устаткування для обробки країв труб та електрогідравлічних енергетичних блоків. Щоб уникнути санкцій, була застосована схема доставки продукції до Росії кількома партіями, вартістю не більше $ 200 тис. Після того, як надійшов увесь комплект обладнання, його було відправлено до порту призначення та встановлено на борт "Академика Черского".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща запровадила санкції проти двох своїх суден за участь у будівництві "Північного потоку-2"

Зазначені факти також підтверджуються матеріалами журналістського розслідування Deutsche Welle

РФ намагається обходити запроваджені проти Північного потоку-2 санкції, - Служба зовнішньої розвідки 01

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен виступив на слуханнях Комітету із закордонних справ Палати представників американського Конгресу. Під час відповіді на запити конгресменів, він повідомив, що США обмірковують можливі додаткові санкції проти "Північного потоку-2".

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Топ коментарі
+4
Этот бред для сенатора оставьте. Друг другу вешайте и далее макароны на развесистые уши.
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29.03.2021 13:58
+3
в германии тоже зебилов хватает, шо там зеленые победят как у нас ?
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29.03.2021 13:46
+3
Эрдоганыч умнейший Мужик,привлек к Турецкому потоку Азербайджанских братьев и Туркмению,а вы бараны Мавзолоейные Лапу сибирского медведя сосите...Типа Силу Сибири Дятлы тупорылые
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29.03.2021 13:47
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Турецкий поток уже ввели с помпой на весь Мир.30 % мощности работает,Эрдоган обламал РАБссию по полному тарифу
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29.03.2021 13:42 Відповісти
Всех европейцев участвующих в этой афере нужно привлекать к уголовной ответственности, а не играться в санкции.
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29.03.2021 13:44 Відповісти
Это давно известно, в кремле далеко не дураки сидят, также как и в бундестаге.
Вашингтон уже проиграл давно.
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29.03.2021 13:44 Відповісти
Партия Зеленых в Германии победит на выборах осенью,и Гудбай май фрэндз,плакало ваше бабло...
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29.03.2021 13:44 Відповісти
в германии тоже зебилов хватает, шо там зеленые победят как у нас ?
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29.03.2021 13:46 Відповісти
Надежда умирает последней.
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29.03.2021 13:48 Відповісти
та не...она утонет вместе с трубой
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29.03.2021 13:55 Відповісти
Байден акцыонер "ГазМяс"))
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29.03.2021 13:45 Відповісти
Эрдоганыч умнейший Мужик,привлек к Турецкому потоку Азербайджанских братьев и Туркмению,а вы бараны Мавзолоейные Лапу сибирского медведя сосите...Типа Силу Сибири Дятлы тупорылые
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29.03.2021 13:47 Відповісти
Фишка в том ,что Северный поток не возьмется страховать ни одна компания Мира...Страховой полис очень дорогой...и рисковать этим дерьмом не будет даже Господь Бог...
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29.03.2021 13:51 Відповісти
Немцы и застрахуют запросто.
Зря чтоли строили.
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29.03.2021 13:53 Відповісти
Ребенок тебе лет сколько???
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29.03.2021 13:55 Відповісти
Обычный тролль, под женским ником😂😂
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29.03.2021 13:57 Відповісти
Много, а ваше форумное предсказание хоть одно сбылось?
Не припомню. Ржем далее.
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29.03.2021 13:57 Відповісти
им то какой смысл?они щоле строили?
а вот потерять бабосы на страховании вполне могут.если ***** послушают
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29.03.2021 13:56 Відповісти
Этот бред для сенатора оставьте. Друг другу вешайте и далее макароны на развесистые уши.
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29.03.2021 13:58 Відповісти
макароны лучше чем ягель .еще зимние запасы не кончились?
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29.03.2021 14:02 Відповісти
Байден будет кормить ножками Буша
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29.03.2021 14:06 Відповісти
РФ намагається обходити запроваджені проти "Північного потоку-2" санкції, - Служба зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 6497
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29.03.2021 14:08 Відповісти
РФ намагається обходити запроваджені проти "Північного потоку-2" санкції, - Служба зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 5843
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29.03.2021 14:09 Відповісти
Суэцкий канал сегодня заблокирован,нефтяные компании теряют миллиарды Крызаминет папизже...Страховые компании тоже..
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29.03.2021 13:55 Відповісти
Канал уже разблокирован. Облом для путиноидов
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29.03.2021 14:17 Відповісти
Мавзолейное быдло,не везет вам ни ССром ни с РАБссией...ни с Варшавским Договором ни даже с Пактом Молотов-Риббеннтроп... уроды
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29.03.2021 14:01 Відповісти
Тю. Да он не пытается, а обходит. А Байден сквозь пальцы смотрит...
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29.03.2021 14:13 Відповісти
Я еще месяц назад на Цезоре говорил,Байденко и Порошенко в доле....100 миллиардов,а еще в доле Гиллари Клинтон и Барака Обама...
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29.03.2021 14:15 Відповісти
 
 