США обмірковують можливі додаткові санкції проти "Північного потоку-2", - Блінкен

Адміністрація США поки не визначилася з новими можливими санкціями проти газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив глава Держдепу Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжуємо процес визначення можливих подальших санкцій", - сказав він, виступаючи в комітеті з закордонних справ Палати представників.

Кілька конгресменів на слуханнях закликали Блінкена швидше ввести додаткові санкції проти газопроводу, нагадавши йому, що адміністрація відповідно до прийнятого раніше Конгресом законом зобов'язана це зробити. Блінкен, відповідаючи на запитання, не став уточнювати, коли можна чекати нових обмежувальних заходів.

Раніше в березні представник Держдепу Нед Прайс повідомив, що наступний плановий звіт держдепартаменту щодо "Північного потоку-2" і санкцій за цим проєктом очікується в травні. При цьому багато конгресменів закликають Білий дім прискорити процес введення санкцій.

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