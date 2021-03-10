США обмірковують можливі додаткові санкції проти "Північного потоку-2", - Блінкен
Адміністрація США поки не визначилася з новими можливими санкціями проти газопроводу "Північний потік-2".
Про це заявив глава Держдепу Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми продовжуємо процес визначення можливих подальших санкцій", - сказав він, виступаючи в комітеті з закордонних справ Палати представників.
Кілька конгресменів на слуханнях закликали Блінкена швидше ввести додаткові санкції проти газопроводу, нагадавши йому, що адміністрація відповідно до прийнятого раніше Конгресом законом зобов'язана це зробити. Блінкен, відповідаючи на запитання, не став уточнювати, коли можна чекати нових обмежувальних заходів.
Раніше в березні представник Держдепу Нед Прайс повідомив, що наступний плановий звіт держдепартаменту щодо "Північного потоку-2" і санкцій за цим проєктом очікується в травні. При цьому багато конгресменів закликають Білий дім прискорити процес введення санкцій.
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Щодня фактично пише.
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Пирамида Гордона(Ю-шинсе)
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1295693400802962?__cft__[0]=AZUapLGkB2CEBFzEBlHnjJyBAtyTy3kBEfLi95YntWm-kQbU6wRoaD-kDBoIIwvaK2_9ZLoNWvgnPPRZWOIh-0gDusKl9f5hlBEBDX4VvuvXXhuAfgVaVdmfERXkewLJMr8&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Ну что, у меня плохие новости для вас.
Пока Мендель тут рассказывает, как Зеленский борется с Фирташем и уже почти его победил, Министерство энергетики, а точней Ермак с Витренко, продавили министра экономики Петрашку и, по-видимому, Шмыгаля.
Безумный план Минэнерго станет реальностью. Нафтогаз под угрозой увольнения и Набсовета, и руководства компании обяжут продать ЗА ОСТАТОК МАРТА ГОДОВУЮ НОРМУ БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА по фиксированной цене. Продать это всё придется поставщикам газа населению, то есть, как минимум, 60% газа по фиксированной цене уедет Фирташу, потому что такова его доля рынка.
Еще часть нужно будет продать тепловикам, всем вот этим теплокоммунэнерго и ТЕЦ, которые сейчас выползают из отопительного сезона с нулем денег и плановыми ремонтами. Откуда Фирташ возьмет бабки на такие закупки, я понимаю - весь его бизнес это кредиты путинских ВТБ и ВЭБа. Займет еще раз, тем более там четко видно залоговое имущество. А откуда возьмут деньги на годовую закупку и фингарантии тепловики, особенно те, что коммунальные? Особенно как они успеют это сделать за две то оставшихся недели марта?
Несмотря на то, что подает проект постановы МЭРТ(Витренко только написал доручення на МЭРТ) в постанове ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕТ НИ ОДНОЙ ЦИФРЫ, кроме дат и номеров. То есть, нет никаких расчетов, нет никаких обоснований, нет никаких моделей, ничего вообще нет, нет рекомендованной фиксированной цены, нет правил продажи, просто типа внесут обязательство в политику собственности НАК Нафтогаз и привет. МЭРТ следом за Минэнерго пишет что никакое расчеты не нужны.
Вся эта роскошь будет проголосована на Кабмине на этой неделе, если слухи не врут.
Результаты будут следующие.
МВФ офигеет. Они завершили миссию с предложением вернуться к переговорам, когда закончится действие, введенных перед этим Витренко, ограничений на цены на газовом рынке. Теперь можно уже не возвращаться, потому что ограничение, по сути, пролонгируется на год и вписывается в политику собственности госкомпании. Фиксированная цена это и есть то ограничение цены просто название другое.
Рынок газа умирает нафиг, потому что никакого рынка уже нет. Все одинаковое, все за счет Нафтогаза. Пусть Нафтогах там кредиты берет для УГВ, несет риски при разведке и добыче, пусть будут национализированы все убытки, а трейдеры и Фирташ пусть приватизируют прибыль. Отличный план как стать миллиардером. Теперь 10% прибыли на газе Нафтогаза получает Фирташ и другие поставщики, а не госбюджет через Нафтогаз. В чем тут хитрая логика я хз. Фирташ наваривает несколько миллиардов гривен(как минимум), ему нужней, чем нашему госбюджету наверное, госбюджет займет.
Идем дальше.
При таком уровне продажи всего и вся во все стороны Укргазвыдобування может легко улететь в дефолт летом. К тому же есть проблема и с кредитами у УГВ, почти наверняка такая смена схемы реализации газа повлияет на залоги.
Дальше вилка.
Если цена на газ внезапно упадет, то у нас для потребителя она все равно останется высокой (уже ж все купили по такой цене годовой объем) и Фирташ прикурит без риска свои 10%.
Если цена на газ растет (выше чем фиксированная) или фиксированная оказывается низкой, то трейдеры и, особенно Фирташ, могут поставить законтрактованные объемы газа на экспорт. То есть продать зарубеж, наваривая на разнице между фиксированной ценой Витренко и рыночной в Европе. И мы, потребители, останемся без газа. И ничего нельзя будет сделать, потому что той же постановой Нафтогаз обязывают каждый месяц продавать 100% добычи газа Укргазвыдобування. Лишнего газа просто не будет, во всяком случае по низким ценам.
И не существует никакого механизма принудить поставщика поставить газ населению, если за рубежом будет дороже. Это госкомпанию мы можем принудить. А частник, после того как он купил газ у госкомпании, никому ничего не обязан. Это его газ. Захотел, продал населению. Не захотел, продал туда, где дороже. Захотел, купил у нас газ дешево, а населению все равно продал дорого. Это его газ, он же его купил. Это его право, потому что это рынок.
В таком случае все кому не поставил газ его поставщик будут сбрасывать своих клиентов на Поставщика Останньої Надії. То есть на Нафтогаз. Который перед этим, как вы помните, обязали весь свой газ продать на год, а что осталось в полном объеме продавать каждый месяц. Дальше Нафтогазу придется закупать газ в Европе по зимним спотовым ценам(и поставлять населению по таким) или нам всем придется сидеть без газа.
Думается в этот момент Владимир Александрович поймет, как его развели и ******, но будет уже поздно. Запрос на справедливость будет реализован максимально понятным для избирателя Зеленского способом.
Нахрена все это делается, кроме того чтобы дать срубить Фирташу сколько-то денег у меня идей нет.
А нет, вру, есть.
Андрей Борисович Ермак тоже решил стать миллиардером перед выходом фильма Беллингкета про вагнеровцев. Я вот не верил, что там какую-то бимбу-ракету снимут, но теперь начинаю верить. Иначе зачем так резко мастерить из витренок и палок золотой парашют на газовых фьючерсах? Приватизация прибылей, а вы там 36итесь дорогие граждане с вашими национализированными убытками.
Вот такая борьба с олигархами.
Думается Байден норм оценит старания Офиса Президента Зеленского помочь Фирташу компенсировать затраты на адвокатов, защищающих Фирташа от ФБР.
Отличный план, посоны. На пятерочку.
Лайк, репост, всем белингов.
Упд.
Люди с рынка в личке подсказывают, что оказаться перед зимой без физического газа, это лучший пролог для начала переговоров о прямых поставках газа из России. Поставлять конечно будут «независимые компании», лол.
Санкции должны быть одни - первые, они же и последние. Если санкции второй свежести, то это означает, что они тухлые или их ещё никто не вводил !
Ронни,как мне обустроить РАБссию и восстановить СССР дохляк?
Рейган : Старина Джо,спроси у Горбачева и Ельцина,они тебе точный рецепт выпишут сами и без единого выстрела в их сторону..
_Но не сделала!