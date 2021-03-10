США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока 2", - Блинкен

Администрация США пока не определилась с новыми возможными санкциями против газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы продолжаем процесс определения возможных дальнейших санкций", - сказал он, выступая в комитете по иностранцам делам Палаты представителей.

Несколько конгрессменов на слушаниях призвали Блинкена побыстрее ввести дополнительные санкции против газопровода, напомнив ему, что администрация в соответствии с принятым ранее Конгрессом законом обязана это сделать. Блинкен, отвечая на вопросы, не стал уточнять, когда можно ждать новых ограничительных мер.

Также на Цензор.НЕТ: США продолжат противодействовать "Северному потоку-2", - Госдеп

Ранее в марте представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, что следующий плановый отчёт госдепартамента по "Северному потоку-2" и санкциям по этому проекту ожидается в мае. При этом многие конгрессмены призывают Белый дом ускорить процесс введения санкций.