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США продолжат противодействовать "Северному потоку-2", - Госдеп

США продолжат противодействовать

Администрация Байдена продолжает сосредотачивать усилия, чтобы предотвратить достройку российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Администрация США сфокусирована (на вопросе "Северного потока-2". - Ред.), и наши усилия по-прежнему сосредоточены на том, чтобы предотвратить завершению строительства трубопровода", - отметил Прайс.

По его словам, госсекретарь Энтони Блинкен проинформировал членов Конгресса о ситуации и продолжит держать их в курсе событий. Прайс также напомнил, что Джо Байден назвал этот газопровод "плохой сделкой, которая раскалывает Европу".

Читайте на Цензор.НЕТ: Сенатор от Техаса Круз задержал назначение главой ЦРУ Бернса, требуя новых санкций против "Северного потока - 2"

"Государственный секретарь ценит контакты с членами Конгресса по этой и других проблемам, которым мы противостоим", - отметил представитель Госдепа.

Ранее группа конгрессменов-республиканцев обратилась с официальным письмом к госсекретарю Блинкену с требованием ввести решительные санкции против российского проекта "Северный поток-2", который подрывает безопасность Европы.

Также на Цензор.НЕТ: В Европарламенте призвали использовать "Северный поток - 2" как рычаг влияния на РФ, - Spiegel

Автор: 

Госдепартамент США (1818) США (26422) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+5
Это только слова. А на деле после прихода Байден вообще ничего не сделал.
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10.03.2021 02:17
+5
Республиканцы владельцы американской нефтегазовой отрасли. Они заинтересованы в том чтобы Европа покупала американский газ, а зачем демократам обогащать республиканскую партию. Байден после прихода уже запретил выдачу лицензий на бурение скважин и остановил строительство нефтепровода, бенефициарами которой должны были стать братья Кох, главные спонсоры республиканской партии.
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10.03.2021 02:31
+4
Ось що Байден Животворящій робить! Справжній бандерівець!
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10.03.2021 03:01
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Дуже гарна новина.
А то тут до цього деякі прихильникі ПП2 активізувалися.
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10.03.2021 02:09 Ответить
Это только слова. А на деле после прихода Байден вообще ничего не сделал.
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10.03.2021 02:17 Ответить
ты удмурт?
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10.03.2021 02:23 Ответить
а ты чего так радуешься, псевдонемец?)
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10.03.2021 07:04 Ответить
Республиканцы владельцы американской нефтегазовой отрасли. Они заинтересованы в том чтобы Европа покупала американский газ, а зачем демократам обогащать республиканскую партию. Байден после прихода уже запретил выдачу лицензий на бурение скважин и остановил строительство нефтепровода, бенефициарами которой должны были стать братья Кох, главные спонсоры республиканской партии.
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10.03.2021 02:31 Ответить
Тебе реально еще не надоело тут унижаться?😂🌷
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10.03.2021 02:48 Ответить
Да и США охотно покупает российский Urals для замены венесуэльской в местных нефтеперерабатывающих заводах и для микса со своей легкой сланцевой нефтью для достижения спецификации необходимой для продажи зарубеж по более высокй цене... чистая сланцевая нефть это почти конденсат, мало кого интересует для покупки...
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10.03.2021 04:22 Ответить
кышь за поребрик)
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10.03.2021 07:06 Ответить
Щось лаптями засмерділо 😅
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10.03.2021 02:39 Ответить
Ось що Байден Животворящій робить! Справжній бандерівець!
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10.03.2021 03:01 Ответить
Ти тільки не плач, коцап...
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10.03.2021 09:23 Ответить
То тебе, гризуна казламордого, не стосується... Головне, щоб ти не плакав, кацапець.
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10.03.2021 10:31 Ответить
"Академик Черский" уже 3 дня вышел из Висмара после оснастки для ходовых испытаний... И после всего этого "продолжать противодействовать"?.. Не верю...
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10.03.2021 04:13 Ответить
Быдло Мавзолейное достроили Силу Сибири, Турецки поток и прочее дерьмо,долг ГрязьПрома перед Западными кредиторами уже не подъемный,сказал Дмитрий Потапенко,голой жопой отдатите...
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10.03.2021 06:05 Ответить
 
 