США продолжат противодействовать "Северному потоку-2", - Госдеп

Администрация Байдена продолжает сосредотачивать усилия, чтобы предотвратить достройку российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Администрация США сфокусирована (на вопросе "Северного потока-2". - Ред.), и наши усилия по-прежнему сосредоточены на том, чтобы предотвратить завершению строительства трубопровода", - отметил Прайс.

По его словам, госсекретарь Энтони Блинкен проинформировал членов Конгресса о ситуации и продолжит держать их в курсе событий. Прайс также напомнил, что Джо Байден назвал этот газопровод "плохой сделкой, которая раскалывает Европу".

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"Государственный секретарь ценит контакты с членами Конгресса по этой и других проблемам, которым мы противостоим", - отметил представитель Госдепа.

Ранее группа конгрессменов-республиканцев обратилась с официальным письмом к госсекретарю Блинкену с требованием ввести решительные санкции против российского проекта "Северный поток-2", который подрывает безопасность Европы.

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