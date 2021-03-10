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США продовжать протидіяти "Північному потоку-2", - Держдеп

США продовжать протидіяти

Адміністрація Байдена продовжує зосереджувати зусилля, щоб запобігти добудові російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Адміністрація США сфокусована (на питанні Nord Stream 2 - ред.), і наші зусилля, як і раніше зосереджені на тому, щоб запобігти завершенню будівництва трубопроводу", - зазначив Прайс.

За його словами, держсекретар Ентоні Блінкен поінформував членів Конгресу про ситуацію та продовжить тримати їх у курсі подій. Прайс також нагадав, що Джо Байден назвав Nord Stream 2 "поганою угодою, яка розколює Європу".

"Державний секретар цінує контакти з членами Конгресу стосовно цієї та інших проблем, яким ми протистоїмо", - наголосив речник Держдепу.

Також читайте: Сенатор від Техасу Круз блокував призначення главою ЦРУ Бернса, вимагаючи нових санкцій проти "Північного потоку-2"

Раніше група конгресменів-республіканців звернулася з офіційним листом до держсекретаря Блінкена з вимогою ввести рішучі санкції проти російського проекту "Північний потік-2", який підриває безпеку Європи.

Автор: 

Держдепартамент США (1613) США (22525) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+5
Это только слова. А на деле после прихода Байден вообще ничего не сделал.
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10.03.2021 02:17
+5
Республиканцы владельцы американской нефтегазовой отрасли. Они заинтересованы в том чтобы Европа покупала американский газ, а зачем демократам обогащать республиканскую партию. Байден после прихода уже запретил выдачу лицензий на бурение скважин и остановил строительство нефтепровода, бенефициарами которой должны были стать братья Кох, главные спонсоры республиканской партии.
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10.03.2021 02:31
+4
Ось що Байден Животворящій робить! Справжній бандерівець!
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10.03.2021 03:01
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Дуже гарна новина.
А то тут до цього деякі прихильникі ПП2 активізувалися.
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10.03.2021 02:09 Відповісти
Это только слова. А на деле после прихода Байден вообще ничего не сделал.
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10.03.2021 02:17 Відповісти
ты удмурт?
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10.03.2021 02:23 Відповісти
а ты чего так радуешься, псевдонемец?)
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10.03.2021 07:04 Відповісти
Республиканцы владельцы американской нефтегазовой отрасли. Они заинтересованы в том чтобы Европа покупала американский газ, а зачем демократам обогащать республиканскую партию. Байден после прихода уже запретил выдачу лицензий на бурение скважин и остановил строительство нефтепровода, бенефициарами которой должны были стать братья Кох, главные спонсоры республиканской партии.
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10.03.2021 02:31 Відповісти
Тебе реально еще не надоело тут унижаться?😂🌷
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10.03.2021 02:48 Відповісти
Да и США охотно покупает российский Urals для замены венесуэльской в местных нефтеперерабатывающих заводах и для микса со своей легкой сланцевой нефтью для достижения спецификации необходимой для продажи зарубеж по более высокй цене... чистая сланцевая нефть это почти конденсат, мало кого интересует для покупки...
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10.03.2021 04:22 Відповісти
кышь за поребрик)
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10.03.2021 07:06 Відповісти
Щось лаптями засмерділо 😅
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10.03.2021 02:39 Відповісти
Ось що Байден Животворящій робить! Справжній бандерівець!
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10.03.2021 03:01 Відповісти
Ти тільки не плач, коцап...
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10.03.2021 09:23 Відповісти
То тебе, гризуна казламордого, не стосується... Головне, щоб ти не плакав, кацапець.
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10.03.2021 10:31 Відповісти
"Академик Черский" уже 3 дня вышел из Висмара после оснастки для ходовых испытаний... И после всего этого "продолжать противодействовать"?.. Не верю...
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10.03.2021 04:13 Відповісти
Быдло Мавзолейное достроили Силу Сибири, Турецки поток и прочее дерьмо,долг ГрязьПрома перед Западными кредиторами уже не подъемный,сказал Дмитрий Потапенко,голой жопой отдатите...
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10.03.2021 06:05 Відповісти
 
 