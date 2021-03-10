США продовжать протидіяти "Північному потоку-2", - Держдеп

Адміністрація Байдена продовжує зосереджувати зусилля, щоб запобігти добудові російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Адміністрація США сфокусована (на питанні Nord Stream 2 - ред.), і наші зусилля, як і раніше зосереджені на тому, щоб запобігти завершенню будівництва трубопроводу", - зазначив Прайс.

За його словами, держсекретар Ентоні Блінкен поінформував членів Конгресу про ситуацію та продовжить тримати їх у курсі подій. Прайс також нагадав, що Джо Байден назвав Nord Stream 2 "поганою угодою, яка розколює Європу".

"Державний секретар цінує контакти з членами Конгресу стосовно цієї та інших проблем, яким ми протистоїмо", - наголосив речник Держдепу.

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Раніше група конгресменів-республіканців звернулася з офіційним листом до держсекретаря Блінкена з вимогою ввести рішучі санкції проти російського проекту "Північний потік-2", який підриває безпеку Європи.