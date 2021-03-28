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НАТО (8633) США (24813) Северный поток (1443) Блинкен (927)

Страны НАТО сплочены, несмотря на разногласия по "Северному потоку - 2", - Блинкен

Страны НАТО сплочены, несмотря на разногласия по

Партнеры по НАТО в настоящее время тесно сотрудничают во всех возможных областях взаимодействия, несмотря на разногласия по проекту "Северный поток - 2".

Об этом заявил в интервью CNN госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Действительно, прискорбно, что газопровод является источником разногласий, но, опять же, это не отменяет того факта, что во всех других областях мы сотрудничаем наиболее тесно, чем когда-либо", - заявил он.

Кроме того, Блинкен заявил: "Агрессивное поведение России является основным предметом обеспокоенности как США, так и всех союзников в НАТО". Он отметил, что администрация США "предпримет необходимые действия вовремя и на свое усмотрение". При этом он не уточнил, о каких мерах говорил.

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Топ комментарии
+4
Сполучені Штати Америки мають намір розширити санкції проти Росії, агресивна поведінка якої є ключовою проблемою як для США, так і для альянсу НАТО, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу CNN.
Блінкен сказав, що адміністрація "зробить необхідні дії в той час і в місці, які буде обрано".

При цьому він відмовився повідомити конкретні деталі.
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28.03.2021 20:19
+3
Самогипноз. Венгрия и Турция особенно "сплотили" НАТО. Орбан явный прорашисткий политик, а у Эрдогана свои тараканы в голове
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28.03.2021 20:45
+2
Да скорее уже надо предпринимать эти самые "необходимые действия". 🤔
Пока-что только одни слова... 😟
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28.03.2021 20:09
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А ЗЕнелох у цей час "врємєні зря нє тратіт" - рефлорматор блін!
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28.03.2021 20:08 Ответить
Да скорее уже надо предпринимать эти самые "необходимые действия". 🤔
Пока-что только одни слова... 😟
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28.03.2021 20:09 Ответить
Нещодавно до міста Лева завітав легендарний літак "Канадських Повітряних Сил" ("Royal Canadian Air Force") Boeing CC-177 "Globemaster" з бортовим номером 177705, з великой кількістю "смачних смаколиків" для нашої Армії..
Страны НАТО сплочены, несмотря на разногласия по "Северному потоку - 2", - Блинкен - Цензор.НЕТ 4824Страны НАТО сплочены, несмотря на разногласия по "Северному потоку - 2", - Блинкен - Цензор.НЕТ 6152

Страны НАТО сплочены, несмотря на разногласия по "Северному потоку - 2", - Блинкен - Цензор.НЕТ 8810
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28.03.2021 20:15 Ответить
а Муркель в очко путину смотрит
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28.03.2021 20:16 Ответить
...шкандаль розгортується... Bild довідався що https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/entspricht-nicht-dem-militaerischen-standard-deutsche-u-boote-fahren-mit-russen-75884976.bild.html Німецькі підводні човни використовують російські навігаційні системи
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28.03.2021 20:36 Ответить
ничего удивительного ,Гитлеровская коалиция
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28.03.2021 20:40 Ответить
Тоді значить вас перемагають в політичній і економічній областях,плюс ви будете оплачувати зростання впк противника.
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28.03.2021 20:17 Ответить
Сполучені Штати Америки мають намір розширити санкції проти Росії, агресивна поведінка якої є ключовою проблемою як для США, так і для альянсу НАТО, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу CNN.
Блінкен сказав, що адміністрація "зробить необхідні дії в той час і в місці, які буде обрано".

При цьому він відмовився повідомити конкретні деталі.
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28.03.2021 20:19 Ответить
Если бы немцы интересовались инфой о себе из российско-беларуско-украинских новостных каналов, они бы постоянно ужасались своему бездарному прошлому, безнадёжному настоящему и тупиковому будущему ... *)
А СП-2 достроят и запустят.

...и никто Украину ни о чём не спросит... ...бенин Зеля -- пан нихто...
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28.03.2021 20:26 Ответить
на трубе СП-2 лапти устанавливают акустические датчики , чтобы следить за НАТО
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28.03.2021 20:28 Ответить
І можуть будь-коли добавити до газу трошки "новічка"
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28.03.2021 20:40 Ответить
уже все ясно с "санкциями"
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28.03.2021 20:31 Ответить
при Трампе были решительнее
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28.03.2021 20:33 Ответить
трамп республиканец, демократы всегда были безвреднее для рф чем республиканцы, какую демагогию при этом бы не вели
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29.03.2021 08:07 Ответить
Сплочены несмотря на разногласия? Внимание, это - словоблудие.
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28.03.2021 20:39 Ответить
Разногласия по экономическим вопросам. По военным - они сплочены.
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28.03.2021 21:11 Ответить
А 2х2=5.
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28.03.2021 21:17 Ответить
учитывая что в европейских странах все сильнее тренд на собственную армию независимую от нато(кстати давно пора, полмиллиарда человек, а своей армии по сути нет), то разногласий там хватает во всех аспектах
нато создавалось для противостояния коммунистическому блоку, вот только у него проблема что коммунистов больше нет, рф как бы не демонизировали - на полноценного идеологического врага не тянет, обычная капиталистическая страна
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29.03.2021 08:10 Ответить
Как сказал Байден, главное сейчас климат!
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28.03.2021 20:40 Ответить
Самогипноз. Венгрия и Турция особенно "сплотили" НАТО. Орбан явный прорашисткий политик, а у Эрдогана свои тараканы в голове
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28.03.2021 20:45 Ответить
-- в бреду...*)
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28.03.2021 21:00 Ответить
Наташа Радченко. Ви маєте свою голову-
, про
що пишете. Чи за вас друкують холуї Медведчука.
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28.03.2021 21:17 Ответить
Или как настоящий англичанин Черчилль с сцикливым Чемберленом в 1938.
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28.03.2021 21:56 Ответить
"Действительно, прискорбно, что газопровод является источником разногласий, но, опять же, это не отменяет того факта, что во всех других областях мы сотрудничаем наиболее тесно, чем когда-либо", то,что прискорбно(строительство газопровода)), указывает на то,что европейские подельники рашиста ,болт ложили на НАТО, строя рашистский газопровод, без тесного сотрудничества и совместных консультаций как с США так и со странами НАТО
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28.03.2021 21:50 Ответить
Что ж это за сплоченность такая, когда существуют разногласия?
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28.03.2021 22:02 Ответить
Нормальная сплоченность. Одни хотят дороже продать, другие дешевле купить. Бизнес - ничего личного
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28.03.2021 22:21 Ответить
а что это за сплоченность, когда одна часть альянса старательно пытается прихлопнуть бизнес другой части и там далеко не только сп-2, несколько лет назад прокатили торговый союз между ес и сша, который ставил бы ес в крайне невыгодное положение, но, к статью ес, его удалось таки завалить, несмотря на все давление штатов
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29.03.2021 08:13 Ответить
скажите это немцам, которые ищут в рыле путина мира.....
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29.03.2021 11:01 Ответить
Миром правит мамона.
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29.03.2021 11:11 Ответить
 
 