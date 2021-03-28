Страны НАТО сплочены, несмотря на разногласия по "Северному потоку - 2", - Блинкен
Партнеры по НАТО в настоящее время тесно сотрудничают во всех возможных областях взаимодействия, несмотря на разногласия по проекту "Северный поток - 2".
Об этом заявил в интервью CNN госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Действительно, прискорбно, что газопровод является источником разногласий, но, опять же, это не отменяет того факта, что во всех других областях мы сотрудничаем наиболее тесно, чем когда-либо", - заявил он.
Кроме того, Блинкен заявил: "Агрессивное поведение России является основным предметом обеспокоенности как США, так и всех союзников в НАТО". Он отметил, что администрация США "предпримет необходимые действия вовремя и на свое усмотрение". При этом он не уточнил, о каких мерах говорил.
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Пока-что только одни слова... 😟
Блінкен сказав, що адміністрація "зробить необхідні дії в той час і в місці, які буде обрано".
При цьому він відмовився повідомити конкретні деталі.
А СП-2 достроят и запустят.
...и никто Украину ни о чём не спросит... ...бенин Зеля -- пан нихто...
нато создавалось для противостояния коммунистическому блоку, вот только у него проблема что коммунистов больше нет, рф как бы не демонизировали - на полноценного идеологического врага не тянет, обычная капиталистическая страна
, про
що пишете. Чи за вас друкують холуї Медведчука.