Країни НАТО згуртовані, незважаючи на розбіжності щодо "Північного потоку-2", - Блінкен

Партнери в НАТО наразі тісно співпрацюють у всіх можливих сферах взаємодії, незважаючи на розбіжності за проєктом "Північний потік-2".

Про це заявив в інтерв'ю CNN держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дійсно, сумно, що газопровід є джерелом розбіжностей, але, знову ж таки, це не скасовує того факту, що у всіх інших сферах ми співпрацюємо найтісніше, ніж будь-коли", - заявив він.

Крім того, Блінкен заявив: "Агресивна поведінка Росії є основним предметом стурбованості як США, так і всіх союзників у НАТО". Він зазначив, що адміністрація США "зробить необхідні дії вчасно і на свій розсуд". При цьому він не уточнив, про які саме заходи говорив.

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