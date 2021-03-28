Країни НАТО згуртовані, незважаючи на розбіжності щодо "Північного потоку-2", - Блінкен
Партнери в НАТО наразі тісно співпрацюють у всіх можливих сферах взаємодії, незважаючи на розбіжності за проєктом "Північний потік-2".
Про це заявив в інтерв'ю CNN держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Дійсно, сумно, що газопровід є джерелом розбіжностей, але, знову ж таки, це не скасовує того факту, що у всіх інших сферах ми співпрацюємо найтісніше, ніж будь-коли", - заявив він.
Крім того, Блінкен заявив: "Агресивна поведінка Росії є основним предметом стурбованості як США, так і всіх союзників у НАТО". Він зазначив, що адміністрація США "зробить необхідні дії вчасно і на свій розсуд". При цьому він не уточнив, про які саме заходи говорив.
Топ коментарі
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Блінкен сказав, що адміністрація "зробить необхідні дії в той час і в місці, які буде обрано".
При цьому він відмовився повідомити конкретні деталі.
А СП-2 достроят и запустят.
...и никто Украину ни о чём не спросит... ...бенин Зеля -- пан нихто...
нато создавалось для противостояния коммунистическому блоку, вот только у него проблема что коммунистов больше нет, рф как бы не демонизировали - на полноценного идеологического врага не тянет, обычная капиталистическая страна
, про
що пишете. Чи за вас друкують холуї Медведчука.