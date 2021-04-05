"Газпром" скорочує транзит газу через Україну, - Оператор ГТС
Поступово "Газпром" зменшує транзит газу через Україну.
Про це написав у Facebook глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передає Цензор.НЕТ.
"Після запуску Турецького Потоку-1 та 2 транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов з України до нових газогонів. А з 1 квітня і постачання газу до Румунії повністю забезпечується зі сторони Болгарії через Турецький Потік-2. Наразі по південному напрямку через Україну транзит виконується тільки для споживачів Молдови. Якщо будуть завершені продовження Турецького Потоку через Болгарію і Сербію, то "Газпром" переведе і транзит до Угорщини теж через Турецький Потік-2. Для України це означає додаткову втрату 10-12 млрд м3 транзиту щорічно . Дуже важливо не допустити завершення будівництва Північного Потоку-2. Транзит газу Україною - це не тільки значних дохід, а важливий елемент енергетичної та мілітарної безпеки України", - заявив Макогон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
представь какая себестоимость транзита газа с Ямала через болота, вечную мерзлоту, горы, морем 1000 км без единой газоподкачивающей станции
но, вижу, что мне удалось тебе объяснить всю беспочвенность твоих переплетений
-Чи може після цього РФ засідати в Радбезі ООН, яка заснована на принципах міжнародного права, яка ним керується в своїй діяльності, яка є продуцентом права? - відповідь очевидна, як і наслідки... і однозначна - НІ!
-Чи може після цього РФ мати хоча б право вирішального голосу та право вето на рішення Радбезу ООН? - Ні!
-Чому й досі рішення Радбезу ООН - не можуть вступити в законну силу без "добро" РФ?
-Чи може і чи МАЄ після цього РФ права законодавчої ініціативи в РБ ООН , якщо не визнає саме міжнародне право? -сумнівно.
-Чому тоді рішення Радбезу ООН прийняті за участі РФ мають бути обов'язковими для всіх держав, окрім РФ?
-Росія є правонаступницею срср лише на його матеріальні активи... (навіть права на НЕматеріальні активи - ми не передавали) Але тим більше - республіки не передавали РФ свої суверенні міжнародні права... Бо, якщо розцінювати інакше - тоді РФ може придушувати опір суверенних республік, як вона придушувала опір в суб'єктах РФ - Чечні, чи на Далекому Сході, наприклад... Чи може РФ вважати нині суверенні держави ( республіки бувшого срср) зонами свого впливу? - НІ і ше раз ні!
Чому міжнародна спільнота мириться з цим і не виправить як старих, так і допущених нових помилок з РФ?
Чому наше МЗС не ініціює змін в рамках ООН - я уже й не кажу, бо мало того, що вони холуї РФ, але я й не впевнений, що до них дійшло написане мною, що вони здатні його взагалі второпати...
-Контроль за всією територією Білорусі вже взяла росія...
-Контроль за всіма кордонами Білорусі взяла росія...
-в Білорусі посилене мілітарне групування російської техніки і військових ...
-Повний контроль за збройними силами Білорусі та силовиками - за росією..
-Контроль за засобами інформації Білорусі, окрім Луки, здійснює штат російських дикторів та редакторів... (Недавно ж показували, як народ України голодує і копається в смітниках)
-ВС БІЛОРУСІ ВИРІШИЛИ ПЕРЕЙНЯТИ ДОСВІД ВЕДЕННЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ У РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ. Для Чого і проти Кого?
-Час сидіння Луки в президентському кріслі визначає нині Путін - своєю підтримкою...
-І Лукашенко прекрасно розуміє своє положення і вже погоджується й на глибшу інтеграцію з росією...
І якщо Путін накаже Луці - "хочеш сидіти в кріслі президента Білорусі - ось тобі завдання -взяти північний захід України, вперед!!!! А я, як член "єдиної держави", контроль за внутрішньою ситуацією в Білорусі- візьму на себе. Своїх протестантів (в росії) ... я ж вмію тримати в руках..
Бо сам Путін після заяв Байдена - подумає, перш ніж розпочинати повномасштабну агресію...
А так, скаже світу: "- при чому там я, Білорусія ж напала, а не росія. Білорусія суверенна держава, суб'єкт міжнародного права, член ООН - з нею і розбирайтесь.... А Лукашенко... ви ж знаєте, який він строптивий - він і мене не слухає..."
Звичайно ж перед цим, за класикою жанру, слід буде спровокувати конфлікт на українсько-білоруському кордоні зі звинуваченням в ньому України...
Я пишу цей текст, бо Хомчак недавно досить легковажно заявив, що удару росії зі сторони Білорусії не очікує...
Але нам слід бути готовим і до такої тактики Путіна...
і росії доведеться шукати підходів до інших 14-ти
пора украине проводить свою политику противостояний российским энергоносителям в европе....
россия этим занимается и в ливии, и в сирии, и в восточном афганистане, и на севере нигерии, и у берегов сомали и нигерии
с незаконными методами нельзя бороться законным путем...
удивляет, почему до сих пор "балтийские и черноморские пираты" еще не повредили эти газопроводы?...
черноморские трубы - они глубоко и их ремонт затруднен
- За шмат гнилої ковбаси
У вас хоч матір попроси,
То оддасте.