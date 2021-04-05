"Газпром" скорочує транзит газу через Україну, - Оператор ГТС

Поступово "Газпром" зменшує транзит газу через Україну.

Про це написав у Facebook глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передає Цензор.НЕТ.

"Після запуску Турецького Потоку-1 та 2 транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов з України до нових газогонів. А з 1 квітня і постачання газу до Румунії повністю забезпечується зі сторони Болгарії через Турецький Потік-2. Наразі по південному напрямку через Україну транзит виконується тільки для споживачів Молдови. Якщо будуть завершені продовження Турецького Потоку через Болгарію і Сербію, то "Газпром" переведе і транзит до Угорщини теж через Турецький Потік-2. Для України це означає додаткову втрату 10-12 млрд м3 транзиту щорічно . Дуже важливо не допустити завершення будівництва Північного Потоку-2. Транзит газу Україною - це не тільки значних дохід, а важливий елемент енергетичної та мілітарної безпеки України", - заявив Макогон.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Північний потік-2" добудовують аварійні судна - найменші похибки можуть призвести до техногенної катастрофи, - розвідка. ФОТОрепортаж



