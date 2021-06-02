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ВР сделала первый шаг к запрету продажи лекарств детям

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ВР сделала первый шаг к запрету продажи лекарств детям

Верховная Рада приступила к урегулированию вопроса продажи лекарств детям.

 Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности народные депутаты приняли в первом чтении законопроект об изменении в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям.

За такое решение - 306 парламентариев.

Перед голосованием народный депутат "Голоса" и член комитета по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина призвала поддержать законопроект и напомнила, что документ зарегистрировали после того, как лекарствами отравились две школьницы, в результате чего одна девочка умерла.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы ограничить возможности для принесения себе вреда несовершеннолетними", - отметила она.

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Автор: Ірина Дашківська
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совсковый метод - "решение вопроса" тупыми запретами.
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02.06.2021 12:12 Ответить
ситуации бывают разные...и мама с больным малышом иногда бывает вынуждена либо оставить меньшего на старшего ребенка (а такое тоже наказуемо в случае какой-то трагедии), либо послать старшего в аптеку, за какими-то детскими лекарствами ... как быть?
все зависит от провизора...опустить ребенку сироп от кашля для брата....или 10-20 упаковок какой-то хрени...(а это не может не насторожить)
т.е. кроме лекарств только по рецепту, должны быть лекарства и "не для детей" (наверное)
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02.06.2021 12:27 Ответить
Поддерживаю. Но в случае хотя-бы предоставления рецепта на родителя или справки с диагнозом, выдаваться лекарства должны.
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02.06.2021 12:29 Ответить
более того, ребенок может назвать телефон мамы-папы и провизору ничего не отпадет перезвонить и уточнить..
.(уже молчу про бронирование по телефону и доставку на дом - во многих аптеках такое практикуется)
а то что "недетские лекарства" в свободной продаже это тоже не хорошо...
(витамины там или от зубной-головной боли (т.е. как бы экстренные до возвращения домой) это можно как-то оставить)))
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02.06.2021 12:43 Ответить
"Перед голосуванням народна депутатка "Голосу" і член комітету з питань здоров'я нації Ольга Стефанишина закликала підтримати законопроєкт і нагадала, що документ зареєстрували після того, як ліками отруїлися дві школярки, в результаті чого одна дівчинка померла." - напевно пора вже шибениці будувати -зелена срань вже стільки народу вбила і ще не заборонена як діагноз!
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02.06.2021 12:34 Ответить
думаете они не найдут как и чем отравиться ??? ну пошлют бомжа за стакан шмурдяка.....
зато вр поставит себе плюсег "за решение вопроса"..........
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02.06.2021 12:40 Ответить
Ну, думаю, що активоване вугілля, алмагель, смекту та блювотні препарати продавати можна. Ними досить-таки проблемно отруїтися, а от потрібні вони бувають і дітям.
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02.06.2021 12:57 Ответить
 
 