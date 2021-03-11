Раде рекомендуют запретить продажу лекарств детям
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Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал Верховной Раде принять законопроект № 5122 о запрете продажи лекарственных средств детям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям.
"Основной задачей законопроекта является невозможность неконтролируемого потребления медицинских препаратов (лекарственных средств) в целях, отличных от прямого назначения продукта", - сообщили в комитете.
Комитет также рассмотрел законопроект, который предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и усилить ответственность за нарушение требований законодательства о лекарственных средствах. Например, законопроектом устанавливаются повышенные штрафы за нарушения.
Кроме того, рассматривать дела о таких нарушениях будет Гослекслужба, уполномоченная законом осуществлять контроль за деятельностью аптечных учреждений.
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