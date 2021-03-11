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Раде рекомендуют запретить продажу лекарств детям

Новости Цензор.НЕТ Общество

Раде рекомендуют запретить продажу лекарств детям

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал Верховной Раде принять законопроект № 5122 о запрете продажи лекарственных средств детям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям.

"Основной задачей законопроекта является невозможность неконтролируемого потребления медицинских препаратов (лекарственных средств) в целях, отличных от прямого назначения продукта", - сообщили в комитете.

Комитет также рассмотрел законопроект, который предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и усилить ответственность за нарушение требований законодательства о лекарственных средствах. Например, законопроектом устанавливаются повышенные штрафы за нарушения.

Кроме того, рассматривать дела о таких нарушениях будет Гослекслужба, уполномоченная законом осуществлять контроль за деятельностью аптечных учреждений.

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А взрослым в целях, отличных от прямого назначения, пусть будет Раде рекомендуют запретить продажу лекарств детям - Цензор.НЕТ 940
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11.03.2021 15:32 Ответить
Ну да. У бабушки скакнуло давление - бабушка вместо того чтоб сгонять внука (сын на работе) за анаприлином в аптеку - идет туда сама.
В итоге... пенсионный фонд рад...
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11.03.2021 15:36 Ответить
Поздно,им уже сказали с окон прыгать...а давай те окна заварим за одно.
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11.03.2021 15:42 Ответить
вже заварювали, і то не від дітей, а крадіїв, тепер розварюють по пожежним нормам.
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11.03.2021 17:28 Ответить
во-во, прыгнуть - это более надежный способ убежать от этого режима
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11.03.2021 19:11 Ответить
работнічькі. Як лохДаун то рішенням кабміну, а як.........
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11.03.2021 20:41 Ответить
3,14дрилы лучше бы ограничили зарплату депутатов 10000 гривен
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11.03.2021 22:12 Ответить
 
 