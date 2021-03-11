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Раді рекомендують заборонити продаж ліків дітям

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Раді рекомендують заборонити продаж ліків дітям

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував Верховній Раді прийняти законопроєкт № 5122 про заборону продажу лікарських засобів дітям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям.

"Основним завданням законопроєкту є неможливість неконтрольованого споживання медичних препаратів (лікарських засобів) з метою, відмінною від прямого призначення продукту", - повідомили в комітеті.

Комітет також розглянув законопроєкт, який пропонує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та посилити відповідальність за порушення вимог законодавства про лікарські засоби. Наприклад, законопроєктом встановлюються підвищені штрафи за порушення.

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Крім того, розглядати справи про такі порушення буде Держлікслужба, уповноважена законом здійснювати контроль за діяльністю аптечних установ.

Автор: Анастасія Потіха
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А взрослым в целях, отличных от прямого назначения, пусть будет Раде рекомендуют запретить продажу лекарств детям - Цензор.НЕТ 940
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11.03.2021 15:32 Відповісти
Ну да. У бабушки скакнуло давление - бабушка вместо того чтоб сгонять внука (сын на работе) за анаприлином в аптеку - идет туда сама.
В итоге... пенсионный фонд рад...
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11.03.2021 15:36 Відповісти
Поздно,им уже сказали с окон прыгать...а давай те окна заварим за одно.
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11.03.2021 15:42 Відповісти
вже заварювали, і то не від дітей, а крадіїв, тепер розварюють по пожежним нормам.
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11.03.2021 17:28 Відповісти
во-во, прыгнуть - это более надежный способ убежать от этого режима
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11.03.2021 19:11 Відповісти
работнічькі. Як лохДаун то рішенням кабміну, а як.........
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11.03.2021 20:41 Відповісти
3,14дрилы лучше бы ограничили зарплату депутатов 10000 гривен
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11.03.2021 22:12 Відповісти
 
 