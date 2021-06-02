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Новости Политика Украины
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ВР (28728) прожиточный минимум (178) Третьякова Галина (109)

"Слуга народа" Третьякова о прожиточном минимуме: Чтобы его поднять, нужно было отвязать неадекватные показатели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава комитета ВР по вопросам соцполитики, народный депутат "Слуги народа" Галина Третьякова называет фундаментальным законопроект о прожиточном минимуме.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, оппозиция требует поднять прожиточный минимум.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада одобрила в первом чтении законопроект о привязке прожиточного минимума к средней зарплате

"Для того, чтобы его поднять нужно было отвязать, как говорят ученые, неадекватные и несоответствующие показатели, которые 30 лет нашей независимости были привязаны к прожиточному минимуму", - отметила Третьякова.

Она рассказала, что законопроектом вносятся изменения в более чем 100 законов Украины, в том числе и кодексы.

"Чтобы обеспечить основы для роста прожиточного минимума нужно было все отвязать, а то мы находились в финансовой ловушке, потому что при формировании бюджета страны мы не могли поднимать показатели социальной защиты", - заявила глава комитета.

Ранее Рада одобрила в первом чтении законопроект о привязке прожиточного минимума к средней зарплате.
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Топ комментарии
+14
"Слуга народа" Третьякова о прожиточном минимуме: Чтобы его поднять, нужно было отвязать неадекватные показатели - Цензор.НЕТ 6370

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02.06.2021 12:51
+12
"Слуга народа" Третьякова / это та, которая переживает и заботится: У получателей соцпомощи рождаются дети "низкого качества", которые "тоже садятся на государственные средства", - "слуга народа" Третьякова./ Зарплата в 32-25 тыс. для депутата - это слишком мало, - "слуга народа" Третьякова
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02.06.2021 12:48
+7
Коли макс.з/п та пенсія держсоужбовця буде не більша за 10 мін.з/п та пенсіі в Україні ,тоді буде порядок !!!)))
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02.06.2021 12:48
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Коли макс.з/п та пенсія держсоужбовця буде не більша за 10 мін.з/п та пенсіі в Україні ,тоді буде порядок !!!)))
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02.06.2021 12:48 Ответить
"Слуга народа" Третьякова / это та, которая переживает и заботится: У получателей соцпомощи рождаются дети "низкого качества", которые "тоже садятся на государственные средства", - "слуга народа" Третьякова./ Зарплата в 32-25 тыс. для депутата - это слишком мало, - "слуга народа" Третьякова
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02.06.2021 12:48 Ответить
"Слуга народа" Третьякова о прожиточном минимуме: Чтобы его поднять, нужно было отвязать неадекватные показатели - Цензор.НЕТ 6370

.
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02.06.2021 12:51 Ответить
На Саню, нашего ЗЕхарченко похож "Слуга народа" Третьякова о прожиточном минимуме: Чтобы его поднять, нужно было отвязать неадекватные показатели - Цензор.НЕТ 4043
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02.06.2021 12:55 Ответить
То його брат "Слуга народу" Третьякова про прожитковий мінімум: Щоб його підняти, потрібно було відв'язати неадекватні показники - Цензор.НЕТ 5355
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02.06.2021 13:59 Ответить
Це не браковане дитятно, це муж. Серожа попов.
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02.06.2021 13:39 Ответить
вау....
ну...він жеж також чиєсь дитятко )))))
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02.06.2021 13:41 Ответить
А кАнешка.
У тої мокшанської пацючихи, паталогічна тяга до збочень.
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02.06.2021 13:45 Ответить
Так я уже себе на минуточку представил шо у них родилось. и вздрогнул.
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02.06.2021 14:46 Ответить
навіть якщо навіть природа не віддихне на талантах і красі батьків ))))
то все одно ніяк там АленДелон...не зГЕНерує )))
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02.06.2021 14:51 Ответить
от неадекватных родителей "Слуга народу" Третьякова про прожитковий мінімум: Щоб його підняти, потрібно було відв'язати неадекватні показники - Цензор.НЕТ 7992
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02.06.2021 14:50 Ответить
Парадокс, что самим себя обеспечивать и откладывать себе пенсию, нас призывают люди, которые находятся на полном Гособеспечении, да еще на каком.
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02.06.2021 12:48 Ответить
капитализм - коммуналку, мин. пенсии и тд. - нариду
коммунизм - полное гос обеспечение - себе
а вы говорите камуняки по ушам не ездили ( свадьба в малиновке 12 стульев.....)
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02.06.2021 13:13 Ответить
третьякова наверное сегодня не спала на новом матрасе, поэтому злая, ********* вибрирует
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02.06.2021 12:56 Ответить
Ну подымут они на бумаги прожиточный минимум типа станет он 6000грн а толку если вы от него все отвязали! раньше к нему были привязаны соцпомощб минимальная пенсия минимальное пособие и так далее и тому подобное! ну отвязали вы все это и тогда толку от этого прожиточного минимум если будет получатся что соцаособие меньше минимума и пенсия меньше минимума и минимальная зарплата меньше минимум!! Прожиточный минимум потому и минимум что к нему должны быть привязаны все соцвыплаты!!
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02.06.2021 13:03 Ответить
"Слуга народу" Третьякова про прожитковий мінімум: Щоб його підняти, потрібно було відв'язати неадекватні показники - Цензор.НЕТ 5763
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02.06.2021 13:10 Ответить
яка не естетична бегемото-свиня... Хронічний недо.рах- це вам не жарт, заїдати все життя треба... "Слуга народу" Третьякова про прожитковий мінімум: Щоб його підняти, потрібно було відв'язати неадекватні показники - Цензор.НЕТ 2602
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02.06.2021 13:15 Ответить
"2 января 2020 она заявила, что пенсионеры на оккупированных территориях имеют право на две пенсии - от Украины и от России", - трет'якова.

Отака пліснява фігня, малята.
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02.06.2021 13:40 Ответить
тьотя *****
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02.06.2021 13:55 Ответить
за що вона тау ненавидить мою краіну ще й сповідуе ненависть до людей з інвалідністю і не тільки
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02.06.2021 14:32 Ответить
Поднять? Через год зебилы радоватся будут что не падает.
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02.06.2021 15:16 Ответить
УнтерСНфюрер окончательно отвязалась.
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02.06.2021 15:42 Ответить
 
 