"Слуга народа" Третьякова о прожиточном минимуме: Чтобы его поднять, нужно было отвязать неадекватные показатели
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава комитета ВР по вопросам соцполитики, народный депутат "Слуги народа" Галина Третьякова называет фундаментальным законопроект о прожиточном минимуме.
Об этом она сказала журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам нардепа, оппозиция требует поднять прожиточный минимум.
"Для того, чтобы его поднять нужно было отвязать, как говорят ученые, неадекватные и несоответствующие показатели, которые 30 лет нашей независимости были привязаны к прожиточному минимуму", - отметила Третьякова.
Она рассказала, что законопроектом вносятся изменения в более чем 100 законов Украины, в том числе и кодексы.
"Чтобы обеспечить основы для роста прожиточного минимума нужно было все отвязать, а то мы находились в финансовой ловушке, потому что при формировании бюджета страны мы не могли поднимать показатели социальной защиты", - заявила глава комитета.
Ранее Рада одобрила в первом чтении законопроект о привязке прожиточного минимума к средней зарплате.
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ну...він жеж також чиєсь дитятко )))))
У тої мокшанської пацючихи, паталогічна тяга до збочень.
то все одно ніяк там АленДелон...не зГЕНерує )))
коммунизм - полное гос обеспечение - себе
а вы говорите камуняки по ушам не ездили ( свадьба в малиновке 12 стульев.....)
Отака пліснява фігня, малята.