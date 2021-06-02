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ВР приняла законопроект по выплатам медработникам, пострадавшим от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

ВР приняла законопроект по выплатам медработникам, пострадавшим от COVID-19

Верховная Рада приняла законопроект относительно выплат медработникам, пострадавшим от COVID-19.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Народные депутаты проголосовали законопроект о внесении изменений в статью 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" относительно урегулирования отдельных вопросов социальной защиты медицинских работников, пострадавших от коронавирусной болезни (COVID-19).

За такое решение - 337 парламентариев.

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Автор: Ірина Дашківська
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Вот и хорошо . Дождались .
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02.06.2021 13:02 Ответить
Шо дождались? Доказать что ты заразился КОВИД при оказании помощи больному -нереально, учитывают только тех кто был в ковидной бригаде, а вот хирург, травматолог, гинеколог и т.п.которые лечили и оперировали больных с КОВИД, но не были внесены главврачом приказом в ковидную бригаду( администрация как правило внесена в приказ) и заразились мало того что никаких доплат за работу с больными на особо опасную инфекцию не получили, они и небыли застрахованы государством на случай смерти или инвалидности от КОВИД,так как небыли в бригаде. Весь ответ - мы вас туда не посылали, не заставляли, письменного приказа нет, пусть бы лечили врачи из ковидной бригады. Пример -смерть хирурга из Черкас в 2020м, он лечил и оперировал пациентов с ковидом, но его семье было отказано в компенсации, ибо он небыл внесён в ковидную бригаду, соответственно и не застрахован.
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02.06.2021 16:58 Ответить
 
 