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ВР намерена усилить ответственность за служебную халатность, повлекшую гибель человека

Новости Цензор.НЕТ Общество

ВР намерена усилить ответственность за служебную халатность, повлекшую гибель человека

Верховная Рада планирует усилить ответственность за служебную халатность, которая привела к гибели человека.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности народные депутаты приняли за основу законопроект О внесении изменений в статью 367 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за служебную халатность, если она повлекла гибель человека.

За такое решение - 302 присутствующих.

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Автор: Ірина Дашківська
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А если его не устроили тарифы и цены в магазине ? ВР намерена усилить ответственность за служебную халатность, повлекшую гибель человека - Цензор.НЕТ 6348
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02.06.2021 13:14 Ответить
"Борьба" тупого клоуна Вовы с олигархами выглядит вот так:
Хозяйственный суд города Киева заставил Антимонопольный комитет Украины извиниться перед уважаемым в Офисе президента олигархом, зятем Кучмы, Виктором Пинчуком, за штраф 69,3 миллионов гривен.
Этот штраф был выписан его "Интерпайпу" и связанным компаниям за многолетний сговор на тендерах "Укрзалізниці", позволивший освоить более 1 миллиарда гривен госпредприятия.
Суд полностью удовлетворил исковое заявление "Интерпайпа", и отменил решение АМКУ о наложении штрафа.
Также АМКУ должен заплатить менеджерам Пинчука 360 000 гривен судебных затрат.
Решение суда посмотреть нельзя, ибо оно как бы есть, но засекречено.
Вот так, с полной отдачей, товарищ Зеленский борется с олигархами.
Прям воюет. Не жалея живота своего 😀)
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02.06.2021 13:18 Ответить
У Вави піар понад усьо!
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02.06.2021 13:22 Ответить
Верно, пусть гнида зельоная отвечает.
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02.06.2021 13:27 Ответить
Давайте, давайте...
Сядете всі, за цим законом, після підрахунку смертей від ковіду...
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02.06.2021 13:42 Ответить
ВР намерена усилить ответственность за служебную халатность, повлекшую гибель человека/ Пресса связывает Е.Звягильского с управлением предприятием Шахта имени А.Засядько и распределением заработанных им денег. Шахта прославилась на весь мир чередой несчастных случаев, унесших жизни почти 200 горняков. В 2007-м (18 ноября и 1-2 декабря) в результате взрывов метано-воздушной смеси погибли 106 человек, более 100 получили ранения.
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02.06.2021 13:42 Ответить
Верховная Рада планирует усилить ответственность за служебную халатность, которая привела к гибели человека.

А ответственность за служебную халатность, повлекшую травматизм человека можно даже не рассматривать. ВР намерена усилить ответственность за служебную халатность, повлекшую гибель человека - Цензор.НЕТ 8746
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02.06.2021 14:05 Ответить
 
 