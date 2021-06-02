ВР намерена усилить ответственность за служебную халатность, повлекшую гибель человека
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Верховная Рада планирует усилить ответственность за служебную халатность, которая привела к гибели человека.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности народные депутаты приняли за основу законопроект О внесении изменений в статью 367 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за служебную халатность, если она повлекла гибель человека.
За такое решение - 302 присутствующих.
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Хозяйственный суд города Киева заставил Антимонопольный комитет Украины извиниться перед уважаемым в Офисе президента олигархом, зятем Кучмы, Виктором Пинчуком, за штраф 69,3 миллионов гривен.
Этот штраф был выписан его "Интерпайпу" и связанным компаниям за многолетний сговор на тендерах "Укрзалізниці", позволивший освоить более 1 миллиарда гривен госпредприятия.
Суд полностью удовлетворил исковое заявление "Интерпайпа", и отменил решение АМКУ о наложении штрафа.
Также АМКУ должен заплатить менеджерам Пинчука 360 000 гривен судебных затрат.
Решение суда посмотреть нельзя, ибо оно как бы есть, но засекречено.
Вот так, с полной отдачей, товарищ Зеленский борется с олигархами.
Прям воюет. Не жалея живота своего 😀)
Сядете всі, за цим законом, після підрахунку смертей від ковіду...
А ответственность за служебную халатность, повлекшую травматизм человека можно даже не рассматривать.