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Новости Общество
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зарплата (2303) Венедиктова (727) Офис Генпрокурора (2040)

Венедиктовой не будут повышать зарплату до 94 тыс. грн

Новости Цензор.НЕТ Общество

Венедиктовой не будут повышать зарплату до 94 тыс. грн

Кабинет министров по решению Конституционного суда отменил повышение зарплаты генерального прокурора до 93 648 грн. Оклад Ирины Венедиктовой по-прежнему будет составлять 37 тыс. грн.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кабмин признал утратившим силу постановление №1155 от 11 декабря 2019 года, утверждавшее схему должностных окладов прокуроров Офиса генерального прокурора. Документ устанавливал оклад генпрокурора на уровне 93 тыс. 648 грн, его первого заместителя – 89 тыс. 326 грн, заместителя – 86 тыс. 445 грн.

При этом правительство предоставило руководителям органов прокуратуры право устанавливать надбавку за интенсивность труда или за выполнение особо важной работы в размере до 100% должностного оклада.

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Кроме того, устанавливается надбавка за выполнение обязанностей временно отсутствующего прокурора в размере 50% должностного оклада. Также предусмотрена надбавка к должностным окладам государственных экспертов по вопросам тайн и специалистов, привлекаемых к подготовке решений и заключений государственных экспертов по вопросам тайн, а также компенсация за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
Які тільки злі люди є на світі, як ще їх недобрих Біг терпить й ненька-земля носить. Тільки-но ген.прокурорська сирітка наважилася подбати про трішечки грошеняток, щоб вистачило на затишний куточок, де можна було б розхристану сирітську душу у люту холоднечу зігріти, на скориночку черствого хлібця попоїсточки та на збанятко водички спрагу втамувати - як всі озвіріли, наче люті шуліки та ненажерливі круки налетіли, накинулися на беззахисну, щоб позбавити сирітку і куточка, і скориночки, і збанятка. Гріх то великий - збиткуватися над беззахисною, прагнути відлучити сирітку від скупої Держбюджетної годівнички, зазіхати на злиденний скарб сирітський.
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02.06.2021 15:56
+3
а Мне пенсию повысят с 1769 грн до 1770 ?
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02.06.2021 15:48
+3
"Муж Венедиктовой Колесник уволился из киберполиции, получил более 750 тыс. компенсации и через 10 дней возобновился в должности."



Денис Колесник уволился с должности заместителя начальника департамента киберполиции. Он воспользовался получением разовой финансовой помощи и других выплат общей суммой примерно 750 тыс. гривен, а после подал документы на конкурс на свою же должность и вернулся к работе.


Источник: https://censor.net/ru/n3231439
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02.06.2021 15:51
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Наказали за плохое поведение на процессе против патриотов?
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02.06.2021 15:47 Ответить
Можно подумать что она "живет на одну зарплату"?!
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02.06.2021 15:48 Ответить
У нее зарплата и так не 10 000 грн.

"Porsche Cayenne и более 700 тыс. грн зарплаты, - Венедиктова подала декларацию за 2020 год."

https://censor.net/ru/news/3254629/porsche_cayenne_i_bolee_700_tys_grn_zarplaty_venediktova_podala_deklaratsiyu_za_2020_god
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02.06.2021 15:54 Ответить
а Мне пенсию повысят с 1769 грн до 1770 ?
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02.06.2021 15:48 Ответить
Ожидайте..... Венедиктовой не будут повышать зарплату до 94 тыс. грн - Цензор.НЕТ 514
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02.06.2021 15:50 Ответить
а шо ей еще и заплату платят - вот же не справедливо все как
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02.06.2021 15:48 Ответить
ага
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02.06.2021 15:51 Ответить
кино и немцы
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02.06.2021 15:48 Ответить
"Муж Венедиктовой Колесник уволился из киберполиции, получил более 750 тыс. компенсации и через 10 дней возобновился в должности."



Денис Колесник уволился с должности заместителя начальника департамента киберполиции. Он воспользовался получением разовой финансовой помощи и других выплат общей суммой примерно 750 тыс. гривен, а после подал документы на конкурс на свою же должность и вернулся к работе.


Источник: https://censor.net/ru/n3231439
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02.06.2021 15:51 Ответить
верю
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02.06.2021 15:53 Ответить
Звичайно. Це ж не плітки, а констатація факту.
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02.06.2021 15:55 Ответить
Так ей шо теперь, с голоду умирать? Венедиктовой не будут повышать зарплату до 94 тыс. грн - Цензор.НЕТ 9131
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02.06.2021 15:54 Ответить
Які тільки злі люди є на світі, як ще їх недобрих Біг терпить й ненька-земля носить. Тільки-но ген.прокурорська сирітка наважилася подбати про трішечки грошеняток, щоб вистачило на затишний куточок, де можна було б розхристану сирітську душу у люту холоднечу зігріти, на скориночку черствого хлібця попоїсточки та на збанятко водички спрагу втамувати - як всі озвіріли, наче люті шуліки та ненажерливі круки налетіли, накинулися на беззахисну, щоб позбавити сирітку і куточка, і скориночки, і збанятка. Гріх то великий - збиткуватися над беззахисною, прагнути відлучити сирітку від скупої Держбюджетної годівнички, зазіхати на злиденний скарб сирітський.
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02.06.2021 15:56 Ответить
ЯПлакалЪ
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02.06.2021 15:59 Ответить
портнов заплатит бениньім баблом. ей 94 тьісячи на помаду только хватит
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02.06.2021 16:00 Ответить
Показуха. Очевидно что не с зарплаты живет. За 37 т не реально! За 90 можно нормально жить. Мое мнение на собственном опыте.
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02.06.2021 16:18 Ответить
На полторы штуки баксов тебе нереально жить?
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02.06.2021 16:24 Ответить
Скажемо, при поміркованих витратах на господарство - можна.
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02.06.2021 16:41 Ответить
С фига и главного судьи 300 а у прокурора 30??))
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02.06.2021 16:22 Ответить
Вместо того, чтобы ее и мужа посадить за махинации с законом нас успокоили, что получать она будет по прежнему 37 000 оклад + 37 000 за интенсивную работу + премия, уж не знаю сколько, но не менее 37 000
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02.06.2021 16:23 Ответить
это беззаконие . ей и дальше придется работать за копейки Венедіктовій не підвищуватимуть зарплату до 94 тис. грн - Цензор.НЕТ 9031
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02.06.2021 16:33 Ответить
А не подобається - копняка в дупу і гнати в шию з посади і так нічого не робить.
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02.06.2021 16:36 Ответить
враги Украины такую зарплату получают и соответственно и пенсии будут большие.
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02.06.2021 16:36 Ответить
По сравнению с премиями Коболева, ее зарплатка вообще мелочушка)) Дайте ей уже 100к, все равно ведь ничем не полезна.
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02.06.2021 17:07 Ответить
Когда уже мудрый нарид на сделку их переведёт, а так, шо 10, шо 100, низашо.
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02.06.2021 18:53 Ответить
Хмм..Не будут повышать зарплату?Наверное в конверт будут побольше ложить. Венедіктовій не підвищуватимуть зарплату до 94 тис. грн - Цензор.НЕТ 8752
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02.06.2021 19:39 Ответить
думала дорвалась до кормушки ***** беспринципная
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02.06.2021 23:55 Ответить
А что, там ещё и зарплату платят?
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03.06.2021 22:42 Ответить
 
 