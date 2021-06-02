Венедиктовой не будут повышать зарплату до 94 тыс. грн

Кабинет министров по решению Конституционного суда отменил повышение зарплаты генерального прокурора до 93 648 грн. Оклад Ирины Венедиктовой по-прежнему будет составлять 37 тыс. грн.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кабмин признал утратившим силу постановление №1155 от 11 декабря 2019 года, утверждавшее схему должностных окладов прокуроров Офиса генерального прокурора. Документ устанавливал оклад генпрокурора на уровне 93 тыс. 648 грн, его первого заместителя – 89 тыс. 326 грн, заместителя – 86 тыс. 445 грн.

При этом правительство предоставило руководителям органов прокуратуры право устанавливать надбавку за интенсивность труда или за выполнение особо важной работы в размере до 100% должностного оклада.

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Кроме того, устанавливается надбавка за выполнение обязанностей временно отсутствующего прокурора в размере 50% должностного оклада. Также предусмотрена надбавка к должностным окладам государственных экспертов по вопросам тайн и специалистов, привлекаемых к подготовке решений и заключений государственных экспертов по вопросам тайн, а также компенсация за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне.