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Кабмин разрешил переселенцам без прописки получать водительские права и регистрировать автомобиль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин разрешил переселенцам без прописки получать водительские права и регистрировать автомобиль

Внутренне перемещенным лицам без прописки на контролируемой Украиной территории разрешили получать водительское удостоверение и регистрировать транспортные средства. Для этого им необходимо предоставить справку про взятие на учет в качестве переселенцев.

Соответствующее решение принято на заседании Кабинета Министров Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Кабмин внес соответствующие изменения в постановления от 8 мая 1993 года №340 и 7 сентября 1998 года №1388.

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Изменения позволяют внутренне перемещенным лицам, у которых в паспорте гражданина Украины отсутствуют сведения о зарегистрированном месте жительства, получать водительское удостоверение и допуск к управлению транспортными средствами, а также осуществлять государственную регистрацию, снятие с учета транспортных средств.

Для этого переселенцам необходимо предоставить справку о постановке на учет в качестве внутренне перемещенного лица либо ее отображение в электронной форме на портале "Дія".
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Топ комментарии
+5
Всьо для кормильцев Кабмин разрешил переселенцам без прописки получать водительские права и регистрировать автомобиль - Цензор.НЕТ 7893
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02.06.2021 17:09
+4
А почему им нельзя регистрировать оружие? Это ущемление прав человека!
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02.06.2021 17:24
+2
Имитация деятельности?
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02.06.2021 17:17
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Всьо для кормильцев Кабмин разрешил переселенцам без прописки получать водительские права и регистрировать автомобиль - Цензор.НЕТ 7893
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02.06.2021 17:09 Ответить
Твою ж мать, Моя жена год назад получила права по этой справке. Вопрос - что именно сейчас разрешил кабмин? Кабмин разрешил переселенцам без прописки получать водительские права и регистрировать автомобиль - Цензор.НЕТ 3256
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02.06.2021 17:14 Ответить
Имитация деятельности?
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02.06.2021 17:17 Ответить
мой сын тоже )))) причем вопросов вообще не возникало даже о прописке, та и мыслей тоже
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02.06.2021 18:00 Ответить
А какое отношение имеет выдача прав к прописке? Права по почте на адрес высылают?
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02.06.2021 17:17 Ответить
Совковые правила...прописка это самое главное...без нее никуда...
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02.06.2021 17:19 Ответить
Я думал есть база у МВД где есть все кто имеет водительские права. Сдал на права - и ты в базе. Зачем прописка не пойму хоть убей.
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02.06.2021 17:25 Ответить
Це як перепис населення, паспорти видають не знають кому, скільки.
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02.06.2021 17:32 Ответить
это для остальных, а не для особых
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02.06.2021 17:41 Ответить
А почему им нельзя регистрировать оружие? Это ущемление прав человека!
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02.06.2021 17:24 Ответить
да,еще много натворит эта сепарская власть
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02.06.2021 17:42 Ответить
Все время кричали, мол, бедные, несчастные переселенцы, как же им тяжело живется! А тут им нужно регистрировать автомобили! Кормильцы *** обиженные. Сначала кричали: "Путин, введи войска"!, а теперь им машины регистрировать.
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02.06.2021 18:11 Ответить
а хлопец воевавший за Украину неможет без прописки забрать права после лишения .Уррааа.
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02.06.2021 18:27 Ответить
И где потом в случае ДТП искать "кормильцев с донбасса"?
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02.06.2021 18:42 Ответить
Та давайте, раз пошла такая масть,,разрешим им еще и кредиты денежные без прописки брать!
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02.06.2021 18:45 Ответить
Прописку вже бозна скільки років як відмінили. Може кабмін мав на увазі реєстрацію?
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02.06.2021 20:40 Ответить
Запали эти переселенцы. Ни стыда не совести.
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02.06.2021 21:00 Ответить
 
 