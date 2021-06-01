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Рада планирует упростить выдачу документов жителям Крыма и ОРДЛО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада планирует упростить выдачу документов жителям Крыма и ОРДЛО

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается упрощение процедуры получения украинских документов для граждан, зарегистрированных на временно оккупированных территориях Украины.

За соответствующий законопроект №4564 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении сведений о зарегистрированном месте проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также оформлении документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины" проголосовали 315 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Целью принятия законопроекта является законодательное урегулирование механизма внесения сведений о зарегистрированном месте жительства лица, на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также определение места оформления документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, вклеивание фотографии по достижению соответствующего возраста в паспорт гражданина Украины лицам, которые имеют зарегистрированное место проживания на временно оккупированных территориях", - говорится в пояснительной записке.

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В частности, определяется, что внесение сведений о зарегистрированном месте проживания на временно оккупированных территориях в документы, подтверждающие гражданство Украины, удостоверяющие личность или ее специальный статус при их оформлении, осуществляется на основании документов, подтверждающих регистрацию места жительства, или сведений, внесенных в документы лица, которые подлежа обмену.

Кроме того, устанавливается, что оформление документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, вклеивание фотографии по достижению соответствующего возраста в паспорт гражданина Украины лицам, которые имеют зарегистрированное место проживания на временно оккупированных территориях, осуществляет Государственная миграционная служба Украины по месту обращения лица.

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Также предусматривается внесение изменений в Закон "Об обеспечении прав и свобод и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" в части отмены справки, подтверждающей место пребывания лица, которое проживает на временно оккупированной территории или переселилось с нее, вследствие потери ею своей актуальности.
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Топ комментарии
+15
По-ходу Украина единственная страна в мире где для врагов народа и предателей создаются наилучшие условия.
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01.06.2021 16:41
+10
Разве что свидетельств о смерти.
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01.06.2021 16:39
+8
еще и стрелять па ним низя Рада планирует упростить выдачу документов жителям Крыма и ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7259
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01.06.2021 16:44
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Разве что свидетельств о смерти.
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01.06.2021 16:39 Ответить
По-ходу Украина единственная страна в мире где для врагов народа и предателей создаются наилучшие условия.
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01.06.2021 16:41 Ответить
еще и стрелять па ним низя Рада планирует упростить выдачу документов жителям Крыма и ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7259
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01.06.2021 16:44 Ответить
Сам решил или подсказал кто?
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01.06.2021 16:47 Ответить
Поэтому никогда вы не будете ни в ЕС ни в НАТО, что бы вам ваши ЗЕбилые деятели не лапшали. Сначала "мудрому нарiду" надо свои мозги найти и в черепные коробки вставить.
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01.06.2021 16:58 Ответить
печально, но факт
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01.06.2021 17:04 Ответить
Не смеши! Таких как ты, пруд пруди и все кацапы! =)))) Клоун, явление временное, а ***** постоянное!
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01.06.2021 19:51 Ответить
теперь сепарам всюду-зельоный шлях
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01.06.2021 16:42 Ответить
а це вже питання до СБУ і Ко.
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01.06.2021 16:57 Ответить
СБУ тут існує,щоб гроші терористам перевозити по медведчуківським вказівкам.
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01.06.2021 17:00 Ответить
яніпонєл: а чіво ім вади нє дадут?
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01.06.2021 16:54 Ответить
один только вопрос - НАФИГА???
пусть сидят себе в процветающей лугандонии и будут счастливы без бандеровской Украины
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01.06.2021 17:03 Ответить
пад..лы продажные
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01.06.2021 17:17 Ответить
Одни предатели хотят помочь другим предателям .
А народ спросили ?
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01.06.2021 17:21 Ответить
Что за возмущения? Из кремля приказали упростить доступ на нашу территорию путинских резидентов, диверсантов и прочей мерзоты.... Или нам приказы фсб ********* исполнять уже не обязательно?
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01.06.2021 18:17 Ответить
выдавать паспорт не гражданина. а потом разбираться до упора. И только в обмен на кацапский паспорт и заявление о выходе из гражданства кацапии, заверенное нотариусом
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01.06.2021 18:59 Ответить
И нахрен они нужны? Я знаю таких, кто рвал украинские паспорта в Крыму, а потом приехали восстанавливали, очень хотелось по Европе попутешествовать.
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01.06.2021 21:41 Ответить
 
 