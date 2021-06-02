РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10835 посетителей онлайн
Новости Здоровье
3 212 23
соцвыплаты (501) страхование (195) больничный (54)

Фонд соцстрахования задолжал более 3 миллиардов гривен "больничных"

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Фонд соцстрахования задолжал более 3 миллиардов гривен

По состоянию на 1 июня задолженность Фонда социального страхования перед украинцами, которые должны получить выплаты по "больничным" листам, составила 3,11 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в Фонде социального страхования в ответ на запрос Суспільного, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в 2020 году из-за стремительного распространения коронавирусной болезни в Украине произошел существенный рост количества больничных листов и дней нетрудоспособности, которые должны быть оплачены за счет средств фонда. Только в декабре прошлого года среднедневные расходы фонда выросли в 2,3 раза по сравнению предыдущими месяцами и составили 131 миллиона гривен.

Как следствие, на 1 января 2021-го задолженность фонда по выплатам гражданам Украины составила 1,649 миллиарда гривен. Кроме того, в течение года количество больничных листов продолжило расти. Всего в январе-апреле общее количество лиц, которым фонд должен осуществить выплаты, составило 1,3 миллиона, а сумма выплат - 7,3 миллиарда гривен. Из-за сокращения доходов, фонд задолжал значительную часть этой суммы. По состоянию на 1 июня общая задолженность фонда по выплатам составляет 3,11 миллиарда гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более 190 нардепов получили от государства 3,3 млн грн помощи, - "Опора". ИНФОГРАФИКА

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
ой...а как жеж так?
а депутанам зарплаты и мат/помощь не задолжали????
а судьям-прокурорам-набсоветам??? не?
показать весь комментарий
02.06.2021 20:55
+8
Зато весело і по-приколу! Правда, зебіли? Ви ж цього хотіли?
показать весь комментарий
02.06.2021 20:58
+6
Разве 73% отару надо еще лечить и кормить??? Что, видосиков недостаточно?
показать весь комментарий
02.06.2021 20:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Разве 73% отару надо еще лечить и кормить??? Что, видосиков недостаточно?
показать весь комментарий
02.06.2021 20:53 Ответить
А потому, что он нафиг не нужен для больничных. Предприятия прекрасно справлялись. Прокладку-кормушку создали. Нсли раньше крупные компании побаивались и оплачивали вовремя, то сейчас начхать -задержки до 4 месяцев уже норма.
показать весь комментарий
02.06.2021 20:54 Ответить
Так підприємства оплачують перші 5 діб лікарняного. Хочуть зробити щоб 10. Затримки за перші 5 діб не може бути.
показать весь комментарий
02.06.2021 20:59 Ответить
Для того потрібно здати лікарняний листок, а бланків нема. Зелені виродки тупо зупинили видачу лікарняних листків, відповідно. і за 5 днів люди вже місяцями не отримують. А же зелені виродки зупинили програму "Доступні ліки".
показать весь комментарий
02.06.2021 21:14 Ответить
Це вже інше! Без лікарняного - прогул. Розмова йде про інше, а саме що навіть оплачуючи перші 5 днів лікарняного вони примудрилися заборгованість в три млрд створити. А це означає що хворіють в більшості бюджетники, яким все необхідно оплачувати
показать весь комментарий
02.06.2021 21:28 Ответить
Щоб не було прогулів лікар видає довідку. А от для оплати потрібен лікарняний лист, а їх нема. Дружина вже 2 місяці чекає. До речі, знайомі лікарняні отримали лише через 6 місяців. Отакі от "здобутки" зеленої мерзоти. А хворіють дійсно більше бюджетники - медики і освітяни.
показать весь комментарий
02.06.2021 22:10 Ответить
ой...а как жеж так?
а депутанам зарплаты и мат/помощь не задолжали????
а судьям-прокурорам-набсоветам??? не?
показать весь комментарий
02.06.2021 20:55 Ответить
Зато весело і по-приколу! Правда, зебіли? Ви ж цього хотіли?
показать весь комментарий
02.06.2021 20:58 Ответить
с кем не буває
показать весь комментарий
02.06.2021 20:59 Ответить
Фонд соцстрахования задолжал более 3 миллиардов гривен "больничных" - Цензор.НЕТ 8808
показать весь комментарий
02.06.2021 21:14 Ответить
А навіщо зелені будуть виплачувати якусь соціалку? Україна ліквідовується, майно розпродаєтья. Що робити українцям? Ну так казали ж, що "ні обіцянок, ні пробачень". Що хочите, те і робіть. Можна, наприклад, вмерти. На цьому можливості закінчуються
показать весь комментарий
02.06.2021 21:21 Ответить
Страна-банкрот! на выплату больничных денег нет, на выплату пенсий-нет, на рождение детей пособий нет, законов нет, а те, что есть никто не выполняет. Камо грядеши???
показать весь комментарий
02.06.2021 21:26 Ответить
вот если бы потужного выбрали никто ты не болел.
показать весь комментарий
03.06.2021 06:58 Ответить
 
 