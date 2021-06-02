Фонд соцстрахования задолжал более 3 миллиардов гривен "больничных"

По состоянию на 1 июня задолженность Фонда социального страхования перед украинцами, которые должны получить выплаты по "больничным" листам, составила 3,11 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в Фонде социального страхования в ответ на запрос Суспільного, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в 2020 году из-за стремительного распространения коронавирусной болезни в Украине произошел существенный рост количества больничных листов и дней нетрудоспособности, которые должны быть оплачены за счет средств фонда. Только в декабре прошлого года среднедневные расходы фонда выросли в 2,3 раза по сравнению предыдущими месяцами и составили 131 миллиона гривен.

Как следствие, на 1 января 2021-го задолженность фонда по выплатам гражданам Украины составила 1,649 миллиарда гривен. Кроме того, в течение года количество больничных листов продолжило расти. Всего в январе-апреле общее количество лиц, которым фонд должен осуществить выплаты, составило 1,3 миллиона, а сумма выплат - 7,3 миллиарда гривен. Из-за сокращения доходов, фонд задолжал значительную часть этой суммы. По состоянию на 1 июня общая задолженность фонда по выплатам составляет 3,11 миллиарда гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более 190 нардепов получили от государства 3,3 млн грн помощи, - "Опора". ИНФОГРАФИКА