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Новости Политика Украины
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Билецкий (227) Кривонос Сергей (95) Национальный корпус (393) тероборона (291) Шараскин (7)

Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий

Проект закона 5557 "Об основах национального сопротивления", поданный президентом Владимиром Зеленским, требует существенных поправок и доработки с учетом позиции общественности и военных специалистов.

Об этом шла речь на брифинге о создании территориальной обороны в Украине, который состоялся в Киеве, информирует Цензор.НЕТ

В брифинге приняли участие ветеран, народный депутат Андрей Шараскин (фракция "Голос"), экс-заместитель главы СНБО генерал Сергей Кривонос и основатель полка "Азов", лидер "Национального Корпуса" Андрей Белецкий.

"Это законопроект, в первую очередь, не о территориальной обороне. Это законопроект о национальном сопротивлении, и то, что он доктринально прописан - это замечательно. Но национальное сопротивление - это всегда вопрос в первую очередь оккупированных территорий. И даже к нему есть огромные претензии, потому что вместо того, чтобы привлечь десятки тысяч людей, которые до сих пор активны, общественные, патриотические организации, добровольческие формирования, которые продолжают воевать, - вместо этого привлекается Министерство образования ", - заявил Белецкий во время выступления.

По его словам, президентский законопроект никоим образом не решает вопрос оружия в подразделениях теробороны, а также нарушает территориальный принцип формирования таких подразделений. "Представитель ТРО из области будет отправляться в областной центр, с нашими дорогами это иногда занимает 4-6 часов, а затем будет стоять в очереди для выдачи оружия. Это уже не организация быстрого реагирования. Эстонский Кайцелит, аналог теробороны, начал получать артиллерию. Эстонская самооборона развивается, получает новые возможности. В то же время в Украине история с теробороною стоит на месте ", - отметил лидер "Нацкорпуса".

По мнению Сергея Кривоноса, власть давно должна запустить создание системы теробороны, приняв законопроект 4504, зарегистрированный в Раде еще в декабре прошлого года. "В апреле и марте Российская Федерация бряцала оружием и накапливала свои войска, шантажируя военно-политическое руководство нашей страны, запугивая наш народ и мировое сообщество. Если бы процесс создания территориальной обороны уже ушел, путем принятия закона, который мы подавали, то значительно меньше было бы вопросов к власти ", - сказал генерал.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+13
Головне завдання тероборони- блокувати поліцейські відділки і не дати мєнтам здати зброю сєпарам.
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02.06.2021 21:30
+7
Зеленський дуже далекий від армії, безпеки...
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02.06.2021 21:30
+4
не понял а по что белый фошть свой корпус не развернёт с охраны и прочего для тероброны Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий - Цензор.НЕТ 6806 или авакян таньге не даёт и свинками не повоюешь Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий - Цензор.НЕТ 6806
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02.06.2021 21:32
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Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий

Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий - Цензор.НЕТ 9635 Сказал, что Вовин проект - полная х.рня.
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02.06.2021 21:29 Ответить
Ще досі немає вдалої концепції тероборони, яка б могла реально зупинити регулярну армію терористів і протистояти авіаційним та ракетним ударам путіна!
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02.06.2021 21:41 Ответить
Лучше бы оно еще на пару звеньев цепь удлинило а в серьезные вещи не лезло.
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02.06.2021 21:49 Ответить
Головна "дороботка", про яку на тому"брифінгу" не сказали ані слова, та яка Білецькому дійсно вкрай потрібна, це якось змінити або прибрати в тому законі ст.11.
Стаття 11. Позапартійність національного спротиву
1. Діяльність політичних партій, включаючи ведення агітації та/або використання будь-яких предметів, на яких зображена символіка політичних партій, у системі національного спротиву заборонена.
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03.06.2021 09:30 Ответить
а точнее по нем плачет мусорник
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02.06.2021 21:29 Ответить
Головне завдання тероборони- блокувати поліцейські відділки і не дати мєнтам здати зброю сєпарам.
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02.06.2021 21:30 Ответить
Зеленський дуже далекий від армії, безпеки...
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02.06.2021 21:30 Ответить
Зеленский, очень недалекий человек...
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02.06.2021 21:34 Ответить
Лялька з ганчір"я,напхана тирсою ,неспроможна на самостійну діяльність та мислення !!! Дійство відбувається відповідно сценарія та волі ляльководів !!!)))
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02.06.2021 21:38 Ответить
у чотири рази далекий від.... воєнкомату Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий - Цензор.НЕТ 8222
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02.06.2021 21:40 Ответить
Вован тоже требует доработки. Серьезной. Но вряд ли это возможно...Увы.
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02.06.2021 21:30 Ответить
Мабуть в Україні спеціалістів нема по теробороні. Ті, які були - мпилися в 90х. А ті, які зараз - це спеціалісти по теробороні Криму.
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02.06.2021 21:31 Ответить
не понял а по что белый фошть свой корпус не развернёт с охраны и прочего для тероброны Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий - Цензор.НЕТ 6806 или авакян таньге не даёт и свинками не повоюешь Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий - Цензор.НЕТ 6806
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02.06.2021 21:32 Ответить
Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий - Цензор.НЕТ 8914
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02.06.2021 21:34 Ответить
Это лучшее что нашлось для сил территориальной обороны?
Просто нет слов...
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02.06.2021 21:36 Ответить
Лупаше аж капець. Головне- пальці щоб не повідбивало.
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02.06.2021 21:39 Ответить
В этом, видно все отношение власти к территориальной обороне.
Чисто для галочки, а вооружить хламом, хотя на складах, скорее всего можно было подыскать хотя бы РПД-48 или ПКМ...
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02.06.2021 21:45 Ответить
унас на складах на 2011 й было 120тыс дп 27 и 16 тыс дпм Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький - Цензор.НЕТ 4438
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02.06.2021 21:51 Ответить
это Чернигов с учений аппараты до 44года без модернизации под ленту Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий - Цензор.НЕТ 3757
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02.06.2021 21:39 Ответить
Схоже, їх всім роздали.
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02.06.2021 21:40 Ответить
артёмовские склады там мг 34-42 валяются получше будет машинка чем дп27 Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий - Цензор.НЕТ 6921 и бк тоже там эсть Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий - Цензор.НЕТ 6921 хоть не мосинки пехотные с берданами Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий - Цензор.НЕТ 7199
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02.06.2021 21:43 Ответить
Бердан-2 дурных денег стоит.
За ММГ с разными номерами затвора и ствола, на райберте 50 000 грн хотят.
Да и патрон 10,67 уже не производится лет 100...
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02.06.2021 21:52 Ответить
Артёмовские склады там ышо даже томиганы есть с обребрением ствола Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький - Цензор.НЕТ 7240 и дисками на 100 патронов Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький - Цензор.НЕТ 8565 мг тоже есть причём что 34 и 42 е так и авиа мг 15 -18 е Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький - Цензор.НЕТ 8565
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02.06.2021 21:59 Ответить
Что позволено Юпитеру, не позволено быку.
С удовольствием бы прикупил такую игрушку, чисто для души, но в нашей стране дураков, это маловероятно.
Скорее отправят на переплавку, или продадут папуасам по 20 баксов за ствол...
Я про ПП Томпсона...
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02.06.2021 22:04 Ответить
Ну старик томи есть старик томи а 45й он и в Африке 45й Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький - Цензор.НЕТ 9503 наврядли у папуасов в моде ак Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький - Цензор.НЕТ 8326
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02.06.2021 22:08 Ответить
наши папуасам продали при панталонии кучу всего Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький - Цензор.НЕТ 9986
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02.06.2021 22:11 Ответить
повне днище !!!!

добре що хоч у форму вдягли та не по цеглині видали, а то були б повні чорносвитенки Жукова..... Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий - Цензор.НЕТ 2197
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02.06.2021 21:43 Ответить
форма то своя с службы на бимбасе Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький - Цензор.НЕТ 3296
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02.06.2021 21:44 Ответить
У мене своя.
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02.06.2021 21:49 Ответить
Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький - Цензор.НЕТ 6739
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02.06.2021 21:58 Ответить
У нас три штуки, 43 року випуску
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02.06.2021 21:37 Ответить
смотрите стволы если замена была пойдёт если нет-плевалка Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий - Цензор.НЕТ 1931
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02.06.2021 21:38 Ответить
Я той ствол викруткою так продер, канава в міліметр глибиною. Совки їх з лайна, схоже, ліпили.
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02.06.2021 21:40 Ответить
значит военное производство с допусками Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький - Цензор.НЕТ 5271 ствол уже расстрелян в хлам Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький - Цензор.НЕТ 3058
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02.06.2021 21:46 Ответить
И винтовки Мосина
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02.06.2021 21:46 Ответить
И о земле для защитников отечества....Замість землі родини загиблих учасників АТО можуть отримати гроші - Київміськрада... не по государственному как то и кто их землю приобретёт? Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький - Цензор.НЕТ 5933
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02.06.2021 22:10 Ответить
Пока Закон не готов, ...

Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький - Цензор.НЕТ 1834
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02.06.2021 22:16 Ответить
Закон потрібний і примаймати його мали ще сім років тому.
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02.06.2021 22:34 Ответить
Ну Белка знает, что тарахтит.....
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02.06.2021 23:01 Ответить
Шоб ты сдох ,на пару с зекретином.
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03.06.2021 09:10 Ответить
 
 