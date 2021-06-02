Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький
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Проєкт закону 5557 "Про основи національного спротиву", поданий президентом Володимиром Зеленським, вимагає суттєвих поправок та доопрацювання з урахуванням позиції громадськості та військових фахівців.
Про це йшлося на брифінгу щодо створення територіальної оборони в Україні, що відбувся у Києві, інформує Цензор.НЕТ.
У брифінгу взяли участь ветеран, народний депутат Андрій Шараскін (фракція "Голос"), екс-заступник голови РНБО генерал Сергій Кривонос та засновникполку"Азов", лідер "Національного Корпусу" Андрій Білецький.
"Це законопроект, в першу чергу, не про територіальну оборону. Це законопроект про національний спротив, і те, що він доктринально прописаний - це чудово. Але національний спротив - це завжди питання в першу чергу окупованих територій. І навіть до нього є величезні претензії, тому що замість того, щоб залучити десятки тисяч людей, які досі активні, громадські,патріотичні організації, добровольчі формування, які продовжують воювати, - замість цього залучається Міністерство освіти", - заявив Білецький під час виступу.
За його словами, президентський законопроект жодним чином не вирішує питання зброї у підрозділах тероборони, а також порушує територіальний принцип формування таких підрозділів."Представник ТрО з області буде відправлятися в обласний центр, з нашими дорогами це іноді займає 4-6 годин, а потім буде стояти в черзі для видачі зброї. Це вже не організація швидкого реагування. Естонський Кайцеліт, аналог тероборони, почав отримувати артилерію. Естонська самооборона розвивається, отримує нові можливості. Водночас в Україні історія з теробороною стоїть на місці", - зазначив лідер "Нацкорпусу".
На думку Сергія Кривоноса, влада давно мала запустити створення системи тероборони, ухваливши законопроект 4504, зареєстрований в Раді ще в грудні минулого року."В квітні і березні Російська Федерація брязкала зброєю й накопичувала свої війська, шантажуючи військово-політичне керівництво нашої країни, залякуючи наш народ і світову спільноту. Якби процес створення територіальної оборони вже пішов, шляхом прийняття закону, який ми подавали, то значно менше було б питань до влади", – сказав генерал.
Будь ласка, зачекайте...
Сказал, что Вовин проект - полная х.рня.
Стаття 11. Позапартійність національного спротиву
1. Діяльність політичних партій, включаючи ведення агітації та/або використання будь-яких предметів, на яких зображена символіка політичних партій, у системі національного спротиву заборонена.
Просто нет слов...
Чисто для галочки, а вооружить хламом, хотя на складах, скорее всего можно было подыскать хотя бы РПД-48 или ПКМ...
За ММГ с разными номерами затвора и ствола, на райберте 50 000 грн хотят.
Да и патрон 10,67 уже не производится лет 100...
С удовольствием бы прикупил такую игрушку, чисто для души, но в нашей стране дураков, это маловероятно.
Скорее отправят на переплавку, или продадут папуасам по 20 баксов за ствол...
Я про ПП Томпсона...
добре що хоч у форму вдягли та не по цеглині видали, а то були б повні чорносвитенки Жукова.....