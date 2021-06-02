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Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький

Проєкт закону 5557 "Про основи національного спротиву", поданий президентом Володимиром Зеленським, вимагає суттєвих поправок та доопрацювання з урахуванням позиції громадськості та військових фахівців.

Про це йшлося на брифінгу щодо створення територіальної оборони в Україні, що відбувся у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

У брифінгу взяли участь ветеран, народний депутат Андрій Шараскін (фракція "Голос"), екс-заступник голови РНБО генерал Сергій Кривонос та засновникполку"Азов", лідер "Національного Корпусу" Андрій Білецький.

"Це законопроект, в першу чергу, не про територіальну оборону. Це законопроект про національний спротив, і те, що він доктринально прописаний - це чудово. Але національний спротив - це завжди питання в першу чергу окупованих територій. І навіть до нього є величезні претензії, тому що замість того, щоб залучити десятки тисяч людей, які досі активні, громадські,патріотичні організації, добровольчі формування, які продовжують воювати, - замість цього залучається Міністерство освіти", - заявив Білецький під час виступу.

За його словами, президентський законопроект жодним чином не вирішує питання зброї у підрозділах тероборони, а також порушує територіальний принцип формування таких підрозділів."Представник ТрО з області буде відправлятися в обласний центр, з нашими дорогами це іноді займає 4-6 годин, а потім буде стояти в черзі для видачі зброї. Це вже не організація швидкого реагування. Естонський Кайцеліт, аналог тероборони, почав отримувати артилерію. Естонська самооборона розвивається, отримує нові можливості. Водночас в Україні історія з теробороною стоїть на місці", - зазначив лідер "Нацкорпусу".

На думку Сергія Кривоноса, влада давно мала запустити створення системи тероборони, ухваливши законопроект 4504, зареєстрований в Раді ще в грудні минулого року."В квітні і березні Російська Федерація брязкала зброєю й накопичувала свої війська, шантажуючи військово-політичне керівництво нашої країни, залякуючи наш народ і світову спільноту. Якби процес створення територіальної оборони вже пішов, шляхом прийняття закону, який ми подавали, то значно менше було б питань до влади", – сказав генерал.
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Топ коментарі
+13
Головне завдання тероборони- блокувати поліцейські відділки і не дати мєнтам здати зброю сєпарам.
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02.06.2021 21:30
+7
Зеленський дуже далекий від армії, безпеки...
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02.06.2021 21:30
+4
не понял а по что белый фошть свой корпус не развернёт с охраны и прочего для тероброны Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий - Цензор.НЕТ 6806 или авакян таньге не даёт и свинками не повоюешь Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий - Цензор.НЕТ 6806
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02.06.2021 21:32
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Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий

Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий - Цензор.НЕТ 9635 Сказал, что Вовин проект - полная х.рня.
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02.06.2021 21:29 Відповісти
Ще досі немає вдалої концепції тероборони, яка б могла реально зупинити регулярну армію терористів і протистояти авіаційним та ракетним ударам путіна!
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02.06.2021 21:41 Відповісти
Лучше бы оно еще на пару звеньев цепь удлинило а в серьезные вещи не лезло.
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02.06.2021 21:49 Відповісти
Головна "дороботка", про яку на тому"брифінгу" не сказали ані слова, та яка Білецькому дійсно вкрай потрібна, це якось змінити або прибрати в тому законі ст.11.
Стаття 11. Позапартійність національного спротиву
1. Діяльність політичних партій, включаючи ведення агітації та/або використання будь-яких предметів, на яких зображена символіка політичних партій, у системі національного спротиву заборонена.
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03.06.2021 09:30 Відповісти
а точнее по нем плачет мусорник
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02.06.2021 21:29 Відповісти
Головне завдання тероборони- блокувати поліцейські відділки і не дати мєнтам здати зброю сєпарам.
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02.06.2021 21:30 Відповісти
Зеленський дуже далекий від армії, безпеки...
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02.06.2021 21:30 Відповісти
Зеленский, очень недалекий человек...
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02.06.2021 21:34 Відповісти
Лялька з ганчір"я,напхана тирсою ,неспроможна на самостійну діяльність та мислення !!! Дійство відбувається відповідно сценарія та волі ляльководів !!!)))
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02.06.2021 21:38 Відповісти
у чотири рази далекий від.... воєнкомату Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий - Цензор.НЕТ 8222
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02.06.2021 21:40 Відповісти
Вован тоже требует доработки. Серьезной. Но вряд ли это возможно...Увы.
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02.06.2021 21:30 Відповісти
Мабуть в Україні спеціалістів нема по теробороні. Ті, які були - мпилися в 90х. А ті, які зараз - це спеціалісти по теробороні Криму.
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02.06.2021 21:31 Відповісти
не понял а по что белый фошть свой корпус не развернёт с охраны и прочего для тероброны Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий - Цензор.НЕТ 6806 или авакян таньге не даёт и свинками не повоюешь Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий - Цензор.НЕТ 6806
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02.06.2021 21:32 Відповісти
Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий - Цензор.НЕТ 8914
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02.06.2021 21:34 Відповісти
Это лучшее что нашлось для сил территориальной обороны?
Просто нет слов...
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02.06.2021 21:36 Відповісти
Лупаше аж капець. Головне- пальці щоб не повідбивало.
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02.06.2021 21:39 Відповісти
В этом, видно все отношение власти к территориальной обороне.
Чисто для галочки, а вооружить хламом, хотя на складах, скорее всего можно было подыскать хотя бы РПД-48 или ПКМ...
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02.06.2021 21:45 Відповісти
унас на складах на 2011 й было 120тыс дп 27 и 16 тыс дпм Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький - Цензор.НЕТ 4438
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02.06.2021 21:51 Відповісти
это Чернигов с учений аппараты до 44года без модернизации под ленту Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий - Цензор.НЕТ 3757
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02.06.2021 21:39 Відповісти
Схоже, їх всім роздали.
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02.06.2021 21:40 Відповісти
артёмовские склады там мг 34-42 валяются получше будет машинка чем дп27 Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий - Цензор.НЕТ 6921 и бк тоже там эсть Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий - Цензор.НЕТ 6921 хоть не мосинки пехотные с берданами Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий - Цензор.НЕТ 7199
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02.06.2021 21:43 Відповісти
Бердан-2 дурных денег стоит.
За ММГ с разными номерами затвора и ствола, на райберте 50 000 грн хотят.
Да и патрон 10,67 уже не производится лет 100...
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02.06.2021 21:52 Відповісти
Артёмовские склады там ышо даже томиганы есть с обребрением ствола Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький - Цензор.НЕТ 7240 и дисками на 100 патронов Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький - Цензор.НЕТ 8565 мг тоже есть причём что 34 и 42 е так и авиа мг 15 -18 е Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький - Цензор.НЕТ 8565
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02.06.2021 21:59 Відповісти
Что позволено Юпитеру, не позволено быку.
С удовольствием бы прикупил такую игрушку, чисто для души, но в нашей стране дураков, это маловероятно.
Скорее отправят на переплавку, или продадут папуасам по 20 баксов за ствол...
Я про ПП Томпсона...
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02.06.2021 22:04 Відповісти
Ну старик томи есть старик томи а 45й он и в Африке 45й Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький - Цензор.НЕТ 9503 наврядли у папуасов в моде ак Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький - Цензор.НЕТ 8326
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02.06.2021 22:08 Відповісти
наши папуасам продали при панталонии кучу всего Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький - Цензор.НЕТ 9986
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02.06.2021 22:11 Відповісти
повне днище !!!!

добре що хоч у форму вдягли та не по цеглині видали, а то були б повні чорносвитенки Жукова..... Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий - Цензор.НЕТ 2197
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02.06.2021 21:43 Відповісти
форма то своя с службы на бимбасе Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький - Цензор.НЕТ 3296
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02.06.2021 21:44 Відповісти
У мене своя.
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02.06.2021 21:49 Відповісти
Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький - Цензор.НЕТ 6739
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02.06.2021 21:58 Відповісти
У нас три штуки, 43 року випуску
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02.06.2021 21:37 Відповісти
смотрите стволы если замена была пойдёт если нет-плевалка Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий - Цензор.НЕТ 1931
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02.06.2021 21:38 Відповісти
Я той ствол викруткою так продер, канава в міліметр глибиною. Совки їх з лайна, схоже, ліпили.
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02.06.2021 21:40 Відповісти
значит военное производство с допусками Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький - Цензор.НЕТ 5271 ствол уже расстрелян в хлам Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький - Цензор.НЕТ 3058
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02.06.2021 21:46 Відповісти
И винтовки Мосина
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02.06.2021 21:46 Відповісти
И о земле для защитников отечества....Замість землі родини загиблих учасників АТО можуть отримати гроші - Київміськрада... не по государственному как то и кто их землю приобретёт? Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький - Цензор.НЕТ 5933
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02.06.2021 22:10 Відповісти
Пока Закон не готов, ...

Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький - Цензор.НЕТ 1834
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02.06.2021 22:16 Відповісти
Закон потрібний і примаймати його мали ще сім років тому.
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02.06.2021 22:34 Відповісти
Ну Белка знает, что тарахтит.....
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02.06.2021 23:01 Відповісти
Шоб ты сдох ,на пару с зекретином.
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03.06.2021 09:10 Відповісти
 
 