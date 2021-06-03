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дороги (2498) Одесская область (3105) Большая стройка (722)

Восстановление участка трассы Р-33 на Одесчине завершат уже в июне

Новости Цензор.НЕТ Общество

Восстановление участка трассы Р-33 на Одесчине завершат уже в июне

Ремонт участка трассы Р-33 Винница-Турбов-Гайсин-Балта-Большая Михайловка в Одесской области подходит к финишу. Сейчас на дороге начали укладку верхнего слоя из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной странице "Большой стройки" в Facebook.

Общая протяженность отрезка составляет 8,7 км. Работы здесь стартовалив марте, и за это время подрядчик удалил кустарники и мелколесье, распушил покрытие, устроил усиленную основу по технологии "холодного ресайклинга", а также нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси.

В настоящее время на участке км 369+802 - км 378+505 от села Ангелиновка в направлении села Розаливка компания-подрядчик "Автомагистраль-Юг" в рамках президентской компании "Большая стройка" уже начала укладку верхнего слоя из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

Отмечается, что работы идут с опережением графика. На объекте осталось установить съезды и примыкания, установить дорожные знаки и нанести разметку.

В ремонте дороги задействованы 90 работников и 55 единиц спецтехники. Завершить его планируют уже в июне.

Трасса Р-33 протяженностью 358,9 км проходит через густонаселенные районы Одесской и Винницкой областей и заканчивается возле международного пункта пропуска Кучурган на границе с Республикой Молдова. .

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что восстановление дорог местного значения является приоритетным в 2021 году.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Отремонтированные трассы отличные.
Ехать - одно удовольствие.
Езжу часто, много и далеко.
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03.06.2021 09:13
+2
допиливайте и начинайте инстетуд.....
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03.06.2021 09:23
+2
Дикарям слово не давали. Відновлення ділянки траси Р-33 на Одещині завершать уже в червні - Цензор.НЕТ 8648
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03.06.2021 09:47
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Отремонтированные трассы отличные.
Ехать - одно удовольствие.
Езжу часто, много и далеко.
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03.06.2021 09:13 Ответить
Ві всьо врьоті!
Описане в статті - це зрадозрадна зрада!!!Восстановление участка трассы Р-33 на Одесчине завершат уже в июне - Цензор.НЕТ 7301
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03.06.2021 09:28 Ответить
хватит врать восьмитысячник))
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03.06.2021 09:30 Ответить
Дикарям слово не давали. Відновлення ділянки траси Р-33 на Одещині завершать уже в червні - Цензор.НЕТ 8648
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03.06.2021 09:47 Ответить
слава богу , хоть не - зебил как ты)))))
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03.06.2021 10:19 Ответить
Тебе на твоём мустанге по трассам ездить запрещено.
Откуда ж тебе знать.
Твоё место - кусты и болота.
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03.06.2021 09:59 Ответить
Відновлення ділянки траси Р-33 на Одещині завершать уже в червні - Цензор.НЕТ 7847

на этом? - завидуй молча))))
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03.06.2021 10:17 Ответить
Да-да... На этом. Відновлення ділянки траси Р-33 на Одещині завершать уже в червні - Цензор.НЕТ 4643
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03.06.2021 14:22 Ответить
скоко километров дорог уложено на частных территориях одному Богу и автодору известно...
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03.06.2021 09:17 Ответить
не переживай, счас откроют "рынок земли", и сопля нужным людям за эти дороги по частным землям щедро откусит из государственного бюджета)))
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03.06.2021 09:29 Ответить
допиливайте и начинайте инстетуд.....
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03.06.2021 09:23 Ответить
имени кивы
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03.06.2021 09:24 Ответить
 
 