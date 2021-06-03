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дороги (1505) Одеська область (2491) Велике будівництво (718)

Відновлення ділянки траси Р-33 на Одещині завершать уже в червні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Відновлення ділянки траси Р-33 на Одещині завершать уже в червні

Ремонт ділянки траси Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-Велика Михайлівка в Одеській області підходить до фінішу. Зараз на дорозі почали укладання верхнього шару з щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній сторінці "Великого будівництва" в Facebook.

Загальна протяжність відрізка становить 8,7 км. Роботи тут стартували в березні, і за цей час підрядник видалив чагарники і дрібнолісся, розпушив покриття, влаштував посилену основу за технологією "холодного ресайклінгу", а також нижній шар з крупнозернистої асфальтобетонної суміші.

В даний час на ділянці км 369 + 802 - км 378 + 505 від села Ангелінівка в напрямку села Розалівка компанія-підрядник "Автомагістраль-Південь" в рамках президентської компанії "Велике будівництво" вже почали укладання верхнього шару з щебенево-мастичної асфальтобетонної суміші.

Зазначається, що роботи йдуть з випередженням графіка. На об'єкті залишилося встановити з'їзди і примикання, встановити дорожні знаки і нанести розмітку.

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В ремонті дороги задіяні 90 працівників та 55 одиниць спецтехніки. Завершити його планують вже в червні.

Траса Р-33 довжиною 358,9 км проходить через густонаселені райони Одеської та Вінницької областей і закінчується біля міжнародного пункту пропуску Кучурган на кордоні з Республікою Молдова.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що відновлення доріг місцевого значення є пріоритетним в 2021 році.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Отремонтированные трассы отличные.
Ехать - одно удовольствие.
Езжу часто, много и далеко.
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03.06.2021 09:13
+2
допиливайте и начинайте инстетуд.....
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03.06.2021 09:23
+2
Дикарям слово не давали. Відновлення ділянки траси Р-33 на Одещині завершать уже в червні - Цензор.НЕТ 8648
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03.06.2021 09:47
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Отремонтированные трассы отличные.
Ехать - одно удовольствие.
Езжу часто, много и далеко.
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03.06.2021 09:13 Відповісти
Ві всьо врьоті!
Описане в статті - це зрадозрадна зрада!!!Восстановление участка трассы Р-33 на Одесчине завершат уже в июне - Цензор.НЕТ 7301
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03.06.2021 09:28 Відповісти
хватит врать восьмитысячник))
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03.06.2021 09:30 Відповісти
Дикарям слово не давали. Відновлення ділянки траси Р-33 на Одещині завершать уже в червні - Цензор.НЕТ 8648
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03.06.2021 09:47 Відповісти
слава богу , хоть не - зебил как ты)))))
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03.06.2021 10:19 Відповісти
Тебе на твоём мустанге по трассам ездить запрещено.
Откуда ж тебе знать.
Твоё место - кусты и болота.
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03.06.2021 09:59 Відповісти
Відновлення ділянки траси Р-33 на Одещині завершать уже в червні - Цензор.НЕТ 7847

на этом? - завидуй молча))))
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03.06.2021 10:17 Відповісти
Да-да... На этом. Відновлення ділянки траси Р-33 на Одещині завершать уже в червні - Цензор.НЕТ 4643
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03.06.2021 14:22 Відповісти
скоко километров дорог уложено на частных территориях одному Богу и автодору известно...
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03.06.2021 09:17 Відповісти
не переживай, счас откроют "рынок земли", и сопля нужным людям за эти дороги по частным землям щедро откусит из государственного бюджета)))
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03.06.2021 09:29 Відповісти
допиливайте и начинайте инстетуд.....
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03.06.2021 09:23 Відповісти
имени кивы
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03.06.2021 09:24 Відповісти
 
 