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инвестиции (1140) Турция (3231) энергетика (2034)

Турецкий инвестор раскритиковал инициативу ввести новый налог на "зеленую" энергию

Новости Цензор.НЕТ Общество

Турецкий инвестор раскритиковал инициативу ввести новый налог на

Решение украинского правительства ввести акцизный налог на электроэнергию с возобновляемых источников окончательно нарушит условия Меморандума с иностранными инвесторами.

Об этом заявил представитель турецкого строительно-энергетического холдинга GURIS Лоик Лерминьо.

"Это нарушение меморандума, который был подписан. Если бы хотя бы меморандум был соблюден по всем другим параметрам, если бы это было одно. Это не просто нарушение, а нарушение сверху других нарушений", - сообщил Лоик Лерминьо.

По его словам, это попрание меморандумом повлечет новые иски в международные арбитражи против украинского государства.

"Так чем тогда был этот меморандум, если вернулись к тому же, что и деньги не платим, и налоги увеличиваем... Это будут суды, арбитражи и все остальные меры воздействия", - отменил топ-менеджер турецкой компании.

Напомним, в конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.

2 июня Кабинет министров подал проект закона о введении акцизного налога на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии.

По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $ 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $ 5,86 млрд.

Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.
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Топ комментарии
+11
Не мешайте "величайшему" своими глупыми вопросами. Еще внукам не хватает

Турецкий инвестор раскритиковал инициативу ввести новый налог на "зеленую" энергию - Цензор.НЕТ 7123
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03.06.2021 13:36
+7
Турецкий инвестор раскритиковал инициативу ввести новый налог на "зеленую" энергию - Цензор.НЕТ 5745Домовляємося : низькі (на рівні АЄС) ціни на вашу "зелену електрику" - і нема податку ...

високі ціни на вашу "зелену електрику" - і є великі податки Турецкий инвестор раскритиковал инициативу ввести новый налог на "зеленую" энергию - Цензор.НЕТ 7622
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03.06.2021 13:35
+5
потерпевшего вiслюка и его вiслючее шобло двигали во власть не для гармонии, а для сотворения хаоса. И они пока справляются.
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03.06.2021 13:31
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всем не было выгодно, только причастным... а разваливаться стало при "свободе"... вот теперь мы свободны и не зависимы от ситуации...
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03.06.2021 17:32 Ответить
Турецький інвестор розкритикував ініціативу ввести новий податок на "зелену" енергію - Цензор.НЕТ 7568
Турецький інвестор розкритикував ініціативу ввести новий податок на "зелену" енергію - Цензор.НЕТ 1099
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03.06.2021 18:33 Ответить
за то шо ты написал - заплати 10000 гр - как то так - не хочешь? ,думал бесплатно? - вот и они вроде договаривались о чем то))
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03.06.2021 13:38 Ответить
кто ты такой, чтобы с тобой кто-то договаривался? Украину засудят в международных арбитражах а ты чмо будешь за это рассчитываться, договариватель)))
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03.06.2021 15:59 Ответить
Клюєви прийшли грабють, Ахметов тоже грабить, тапер турки граблять . Скосять бобла і звалять в свою Ердоганію . А ми будем через 8 років цей мотлох утилізувати держбюджетом .
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03.06.2021 16:19 Ответить
Меморандумы для того и существуют, чтобы нарушаться. Турецкий инвестор раскритиковал инициативу ввести новый налог на "зеленую" энергию - Цензор.НЕТ 5112
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03.06.2021 13:35 Ответить
Не мешайте "величайшему" своими глупыми вопросами. Еще внукам не хватает

Турецкий инвестор раскритиковал инициативу ввести новый налог на "зеленую" энергию - Цензор.НЕТ 7123
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03.06.2021 13:36 Ответить
Во первых - оформить договор на поставку государству "зелёной энергии" - то же самое, что купить дачу на Луне.
Во вторых - это уже не выгодное вложение денег
В третьих - ... представитель турецкого строительно-энергетического холдинга GURIS Лоик Лерминьо умело кинут на деньги, про которые надо забыть.Источник: https://censor.net/ru/n3269253
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03.06.2021 13:38 Ответить
3000 дол зверху і питання вирішено.
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03.06.2021 13:55 Ответить
єто смотря в каком районе... 3000 ?
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03.06.2021 14:01 Ответить
Чернівці.
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03.06.2021 14:03 Ответить
Це за підключення до мережі.
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03.06.2021 14:04 Ответить
А скільки у Вас КВТ видає при максімумі? На скільки ампер акумулятори?
В мене на дачі два гелєвих по 100 й генератор на 2 КВТ . (сама з сином робила то й знаю)
У Вас вітряки чи сонячні?
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03.06.2021 14:20 Ответить
ну 2 кВт на лампочки й телевізор достатньо! можна ще й чайник скип'ятити, але тоді все інше треба відключити...
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03.06.2021 17:26 Ответить
Во первых - оформить договор на поставку государству "зелёной энергии" - то же самое, что купить дачу на Луне.__________ не надо проявлять жажду наживы, продавать государству, там есть кому вот они и "ломят" цену за киловаты солнечной дармовой энергии (нашли на чем наживаться). себя достаточно обеспечить и не зависеть от олигархов! а вот когда государство (понимай олигархи, будут вредить тебе из-за отказа покупать ихнее, тогда надо вести непримиримый бой с этими государственными олигархами) будет использовать свой рэкет - тогда надо задуматься, а надо ли такое государство...
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03.06.2021 17:23 Ответить
А Шо робить коли грошей хоЦЦЯ? Турецький інвестор розкритикував ініціативу ввести новий податок на "зелену" енергію - Цензор.НЕТ 6587
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03.06.2021 13:44 Ответить
я критикую инициативу ввести повышенные тарифы
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03.06.2021 13:47 Ответить
Ну його нафіг таких інвесторів, які залазять в гаманець платникам податків, нав'язують товар по завищеним цінам, від якого ті не мають права відмовитись і при цьому банкротять енергогалузь країни.
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03.06.2021 13:50 Ответить
Взагалі то спочатку приймаються закони про зелену енергію, а потім заходять інвестори, які бачать можливий прибуток. Це якби ви купили хліб і доки йшли до каси, його ціна б збільшилась.
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03.06.2021 13:58 Ответить
Спочатку шахраї лобіюють закон, що дозволяє витягувати у Вас з кишені гроші. Зрозуміло що відразу знаходяться інші які вирішують також присісти на цю тему.

І що Ви особисто пропонуєте давайте і далі платити шахраям?
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03.06.2021 14:01 Ответить
А тут від нас нічого не залежить, але якщо подивитись що всі ці сонячні станції для бізнесу кладуть судді та прокурори, то можна зробити висновок...
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03.06.2021 14:06 Ответить
Политика по привлечению инвестиций предполагает минимальный налоговый пресс.Зелёные сами себе противоречат,вопя о привлечении инвестиций,одновременно ужесточая налоги.Наоборот треба убирать налоги,а они их плодят як кролики Турецький інвестор розкритикував ініціативу ввести новий податок на "зелену" енергію - Цензор.НЕТ 6715
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03.06.2021 13:50 Ответить
В даному конкретному випадку ці інвестори дуже умовні. По суті це паразити, які зайшли після того як олігархи пролобіювали закон абсолютно невигідний для громадян України.
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03.06.2021 13:56 Ответить
От тут да, це швидше "наші" турки.
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03.06.2021 13:59 Ответить
Можливо.Не буду казати о конкретных инвесторах..Но в Украине така давня традиция,коли инвестору не допомогають,а давят созданной системой Турецький інвестор розкритикував ініціативу ввести новий податок на "зелену" енергію - Цензор.НЕТ 6792
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03.06.2021 14:01 Ответить
Є інвестори які надають конкурентні послуги, виробляють конкурентну продукцію, платять податки, створюють робочі місця. Таким інвесторам честь і шана, і вони заслуговують і на повагу і що важливіше на прибуток.

Але коли у Вас товар купляють за копійку, а потім Вам же перепродують за гривню, і так що Ви не маєте права відмовитись, то це не інвестиції, це схеми.
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03.06.2021 14:11 Ответить
Ви пойняття "інвестор" як тракуєте, як благодійника? Там жорсткий капіталізм, вклав гроші , витягнув + прибуток, а пійшло це на користь тому, в кого вкладають це інше питання.
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03.06.2021 14:14 Ответить
Нічого не маю проти щоб Ви особисто платили по завищеним цінам всяким шахраям, які називають себе "інвесторами" , після того як Ви мали необережність підписати кабальний для Вас договір.

Я особисто намагаюсь як можна швидше позбутись такого договору і нехай навіть мене після цього називають ненадійним чи недоговороздатним чи пробують судитись.
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03.06.2021 14:23 Ответить
Дiйсно э.Але не в Украине Турецький інвестор розкритикував ініціативу ввести новий податок на "зелену" енергію - Цензор.НЕТ 676
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03.06.2021 14:15 Ответить
Що собі думає цей інвестор, на РНБО його. Правильно 73%?
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03.06.2021 13:52 Ответить
Ага, ваша "зелена" енергетика повинна бути не лише дорогою для населення, так ще й з мінімумом податків. Тримай кишеню ширше, турок.
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03.06.2021 13:57 Ответить
Никакой "зеленой энергетики"!
Только угольная. Нужно как можно больше загадить страну.
Турецький інвестор розкритикував ініціативу ввести новий податок на "зелену" енергію - Цензор.НЕТ 2559
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03.06.2021 14:30 Ответить
Ну так, ну так потрібно продовжувати платити гривню за те що коштує копійка, бо ми ж такі прогресивні, і що про нас в світі подумають.
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03.06.2021 14:38 Ответить
Я плачу две гривны за киловатт.
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03.06.2021 15:49 Ответить
І вугілля купувати за бюджетні кошти тільки в росії, щоб їх галузь розвивалася і були робочі місця.
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03.06.2021 14:43 Ответить
Навіщо вугілля якщо є атомна галузь яка де-факто працює на половину потужностей?
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03.06.2021 14:45 Ответить
Тоді просте питання? Чому атомна працює не на повну потужність, а Беня і держава купують електроенергію в Білорусі і Росії, а також великі партії російського вугілля, а свої шахти закривають?
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03.06.2021 15:56 Ответить
во первых, при чем тут Беня? электричество подмял под себя Ахметка... а атомные станции так работают именно потому что Ахметке от них прибыли мало...
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03.06.2021 17:12 Ответить
Центрэнерго и поставки угля на ТЭС с гос.шахт подмял под себя именно Беня. Хотя и Ахметка -- таки да, сейчас не в накладе. Учитывая что уголь они сейчас продают на ТЭС втридорога.
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03.06.2021 18:44 Ответить
да, задурили людям головы экологией... люди испокон веков у костра грелись... контрабанду сигарет (7 тонн кажется) утилизировали огнем! т.е. сожгли под открытым небом, предприниматели спасали свой урожай от весенних заморозков - жгли костры, всю ночь дымом заволочены их поля... опавшие листья на улицах не убираются - экономия!? а то что леса, деревья безжалостно вырубаются это не уничтожение природы? молодые недоумки ломают свеже высаженные деревья - это не вредительство экологии? дымящие трубы предприятий (из окна наблюдаю одно такое - то рыжий дым, то красный, то черный...) и чаще под вечер, чтоб незаметней было...
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03.06.2021 17:10 Ответить
А навіщо нам такі інвестори?
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03.06.2021 14:32 Ответить
А коли інвестор привіз гроші і підписував угоду, то був потрібен? А як влив в країну валюту, побудував станцію і дав робочі місця - то вже не потрібен? Краще купувати російське вугілля на ТЕС і російську і білоруську електроенергію?
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03.06.2021 14:45 Ответить
Цей інвестор скористався схематозом, тобто абсолютно невигідним для платників податків законом, який пролобіювали олігархи.

Тобто тепер недостатньо годувати своїх паразитів від яких не знати як позбутись, давай ще будемо годувати заграничних.

На рахунок вугілля. Є атомна енергетика яка працює не факт що на половину потужностей. Все що потрібно це позбутись паразитів-схематозників в вітчизняній енергетичній галузі, які доводять атомну енергетику до банкрутства.
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03.06.2021 14:52 Ответить
тебе так багато в даній темі, мабуть, енергетик-електрик у 6-му поколінні та праправнук Тесли?
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03.06.2021 15:38 Ответить
а не электрикам (электрик это не тот кто может только лампочки менять и выключатели) эту тему вообще нельзя обсуждать... "колокольня" не той высоты...
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03.06.2021 17:00 Ответить
Ніби формально Ваша правда. Я не про те, я про інше. Коли приїхав інвестор і запропонував інвестиції, і звичайено умови - то їх прийняли і умови і гроші. Коли Ви в банку підписали догорів, чи між підприємствами - то Ви його виконуєте, чи говорите через рік, що він не вигідний для Вас?
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03.06.2021 15:59 Ответить
да ну что ты хочешь от ватного чма? Они хотят чтобы им бесплатно все настроили приехали и еще заплатили за это.
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03.06.2021 16:05 Ответить
А які варіанти коли підписав договір і потім бачиш, що по ньому влітаєш на серйозну касу і витрати будуть хіба що рости по геометричній прогресії.

Мабуть шукати всі законі часом навіть неетичні способи щоб від того договору позбутись. Наймаєш юриста, який би шукав зачіпки, що дозволять тобі з мінімальними витратами позбутись цього договору.

В даному випадку, коли йде мова про державу це простіше, бо держава є сувереном і сама встановлює правила гри.
Тим більше є прецеденти, коли Іспанія в свій час встановила завищені компенсації по зеленому тарифу і потім від цього відмовилась.
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03.06.2021 16:24 Ответить
"зеленый" тариф это конечно хорошо... для лаборатории, но для массового использования да еще в промышленных целях - это ну очень черезчур затратно! интересно а кто нибудь додумается взимать налог на "работу" солнца? "зеленую" энергию можно безболезненно применять в частном хозяйстве у себя дома. это не стабильная энергия! днем есть, ночью нету, светит солнце - она есть, тучи, снег, пыль-грязь - нету, а накопление и преобразование это очень затратно и эту затрату "они" компенсируют за счет людей, которые может быть вообще ложатся спать с курями...
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03.06.2021 16:55 Ответить
Так робіть по закону, а не "кидайте" як в 90-х. Я ж не проти, якщо є аргументи і факти. А так настрополять нарід що їм впарюють дорогу "зелену" електроенергію і тупий нарід репетує, а в цей час Беня гонить електроенергію із-за бугра- з расеюшки і по такій же ціні. Вкурсі, що держава продає Бені та іншим за копійки, а вони збуваючи споживачам за гривні і за рахунок споживачів ремонтують свої лінії?
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03.06.2021 16:57 Ответить
забыли тебя чма спросить, что выгодно а что нет. Солнечные станции - это польза для Украины а ты плати за свет исправно и не вякай, а то отключат
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03.06.2021 16:04 Ответить
Это не просто нарушение, а нарушение сверху других нарушений", - сообщил Лоик Лерминьо.______________ слава Богу хоть кто то понимает абсурдность и жадность украинских крючкотворцев! помните, ... у нас самый лучший в мире чернозем... когда мы станем независимыми - мы накормим всю Европу! скоро сами себя не в силах будем прокормить! вон уже продукты с разных стран закупаем... картошка, чеснок, яблоки... в начале весны "радовались" - хорошие виды на урожай, всего будет полно... я тогда еще сказал что не стоит сильно раскатывать губу, может случиться что будут трубить - "ВСЕ ВЫМОКЛО" . пожалуйста, уже "намекают" и цены уже хотят повысить... наверное только в независимой Украине ни на что не хватает денег! а "потенциала" не хватает чтоб закончить воровать, начать что то создавать, придумывать... так и конец не далек...
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03.06.2021 16:46 Ответить
"2 июня Кабинет министров подал проект закона о введении акцизного налога на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии"
Ура! Ну хоть какой-то толк от этого Шмыгаля!
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03.06.2021 17:50 Ответить
Скоро эта обезьяна начнет вводить налоги на налоги...
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09.06.2021 23:17 Ответить
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