Турецкий инвестор раскритиковал инициативу ввести новый налог на "зеленую" энергию
Новости Цензор.НЕТ Общество
Решение украинского правительства ввести акцизный налог на электроэнергию с возобновляемых источников окончательно нарушит условия Меморандума с иностранными инвесторами.
Об этом заявил представитель турецкого строительно-энергетического холдинга GURIS Лоик Лерминьо.
"Это нарушение меморандума, который был подписан. Если бы хотя бы меморандум был соблюден по всем другим параметрам, если бы это было одно. Это не просто нарушение, а нарушение сверху других нарушений", - сообщил Лоик Лерминьо.
По его словам, это попрание меморандумом повлечет новые иски в международные арбитражи против украинского государства.
"Так чем тогда был этот меморандум, если вернулись к тому же, что и деньги не платим, и налоги увеличиваем... Это будут суды, арбитражи и все остальные меры воздействия", - отменил топ-менеджер турецкой компании.
Напомним, в конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.
Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.
2 июня Кабинет министров подал проект закона о введении акцизного налога на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии.
По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $ 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $ 5,86 млрд.
Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.
Пожалуйста, подождите...
Во вторых - это уже не выгодное вложение денег
В третьих - ... представитель турецкого строительно-энергетического холдинга GURIS Лоик Лерминьо умело кинут на деньги, про которые надо забыть.Источник: https://censor.net/ru/n3269253
В мене на дачі два гелєвих по 100 й генератор на 2 КВТ . (сама з сином робила то й знаю)
У Вас вітряки чи сонячні?
І що Ви особисто пропонуєте давайте і далі платити шахраям?
Але коли у Вас товар купляють за копійку, а потім Вам же перепродують за гривню, і так що Ви не маєте права відмовитись, то це не інвестиції, це схеми.
Я особисто намагаюсь як можна швидше позбутись такого договору і нехай навіть мене після цього називають ненадійним чи недоговороздатним чи пробують судитись.
Только угольная. Нужно как можно больше загадить страну.
Тобто тепер недостатньо годувати своїх паразитів від яких не знати як позбутись, давай ще будемо годувати заграничних.
На рахунок вугілля. Є атомна енергетика яка працює не факт що на половину потужностей. Все що потрібно це позбутись паразитів-схематозників в вітчизняній енергетичній галузі, які доводять атомну енергетику до банкрутства.
Мабуть шукати всі законі часом навіть неетичні способи щоб від того договору позбутись. Наймаєш юриста, який би шукав зачіпки, що дозволять тобі з мінімальними витратами позбутись цього договору.
В даному випадку, коли йде мова про державу це простіше, бо держава є сувереном і сама встановлює правила гри.
Тим більше є прецеденти, коли Іспанія в свій час встановила завищені компенсації по зеленому тарифу і потім від цього відмовилась.
Ура! Ну хоть какой-то толк от этого Шмыгаля!