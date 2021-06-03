УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16159 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
2 477 156
інвестиції (544) Туреччина (2252) енергетика (1650)

Турецький інвестор розкритикував ініціативу ввести новий податок на "зелену" енергію

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Турецький інвестор розкритикував ініціативу ввести новий податок на

Рішення українського уряду ввести акцизний податок на електроенергію з відновлюваних джерел остаточно порушить умови Меморандуму з іноземними інвесторами.

Про це заявив представник турецького будівельно-енергетичного холдингу GURIS Лоїк Лерміньо.

"Це порушення меморандуму, який був підписаний. Якби хоча б меморандум був дотриманий за всіма іншими параметрами, якби це було одне. Це не просто порушення, а порушення зверху інших порушень", - повідомив Лоїк Лерміньо.

За його словами, це нехтування меморандумом спричинить нові позови в міжнародні арбітражі проти української держави.

"То чим тоді був цей меморандум, якщо повернулися до того ж, що і гроші не платимо, і податки збільшуємо... Це будуть суди, арбітражі і всі інші заходи впливу", - зазначив топ-менеджер турецької компанії.

Нагадаємо, наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.

2 червня Кабінет міністрів подав проект закону про введення акцизного податку на електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав $ 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав $ 5,86 млрд.

Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Не мешайте "величайшему" своими глупыми вопросами. Еще внукам не хватает

Турецкий инвестор раскритиковал инициативу ввести новый налог на "зеленую" энергию - Цензор.НЕТ 7123
показати весь коментар
03.06.2021 13:36
+7
Турецкий инвестор раскритиковал инициативу ввести новый налог на "зеленую" энергию - Цензор.НЕТ 5745Домовляємося : низькі (на рівні АЄС) ціни на вашу "зелену електрику" - і нема податку ...

високі ціни на вашу "зелену електрику" - і є великі податки Турецкий инвестор раскритиковал инициативу ввести новый налог на "зеленую" энергию - Цензор.НЕТ 7622
показати весь коментар
03.06.2021 13:35
+5
потерпевшего вiслюка и его вiслючее шобло двигали во власть не для гармонии, а для сотворения хаоса. И они пока справляются.
показати весь коментар
03.06.2021 13:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
всем не было выгодно, только причастным... а разваливаться стало при "свободе"... вот теперь мы свободны и не зависимы от ситуации...
показати весь коментар
03.06.2021 17:32 Відповісти
Турецький інвестор розкритикував ініціативу ввести новий податок на "зелену" енергію - Цензор.НЕТ 7568
Турецький інвестор розкритикував ініціативу ввести новий податок на "зелену" енергію - Цензор.НЕТ 1099
показати весь коментар
03.06.2021 18:33 Відповісти
за то шо ты написал - заплати 10000 гр - как то так - не хочешь? ,думал бесплатно? - вот и они вроде договаривались о чем то))
показати весь коментар
03.06.2021 13:38 Відповісти
кто ты такой, чтобы с тобой кто-то договаривался? Украину засудят в международных арбитражах а ты чмо будешь за это рассчитываться, договариватель)))
показати весь коментар
03.06.2021 15:59 Відповісти
Клюєви прийшли грабють, Ахметов тоже грабить, тапер турки граблять . Скосять бобла і звалять в свою Ердоганію . А ми будем через 8 років цей мотлох утилізувати держбюджетом .
показати весь коментар
03.06.2021 16:19 Відповісти
Меморандумы для того и существуют, чтобы нарушаться. Турецкий инвестор раскритиковал инициативу ввести новый налог на "зеленую" энергию - Цензор.НЕТ 5112
показати весь коментар
03.06.2021 13:35 Відповісти
Не мешайте "величайшему" своими глупыми вопросами. Еще внукам не хватает

Турецкий инвестор раскритиковал инициативу ввести новый налог на "зеленую" энергию - Цензор.НЕТ 7123
показати весь коментар
03.06.2021 13:36 Відповісти
Во первых - оформить договор на поставку государству "зелёной энергии" - то же самое, что купить дачу на Луне.
Во вторых - это уже не выгодное вложение денег
В третьих - ... представитель турецкого строительно-энергетического холдинга GURIS Лоик Лерминьо умело кинут на деньги, про которые надо забыть.Источник: https://censor.net/ru/n3269253
показати весь коментар
03.06.2021 13:38 Відповісти
3000 дол зверху і питання вирішено.
показати весь коментар
03.06.2021 13:55 Відповісти
єто смотря в каком районе... 3000 ?
показати весь коментар
03.06.2021 14:01 Відповісти
Чернівці.
показати весь коментар
03.06.2021 14:03 Відповісти
Це за підключення до мережі.
показати весь коментар
03.06.2021 14:04 Відповісти
А скільки у Вас КВТ видає при максімумі? На скільки ампер акумулятори?
В мене на дачі два гелєвих по 100 й генератор на 2 КВТ . (сама з сином робила то й знаю)
У Вас вітряки чи сонячні?
показати весь коментар
03.06.2021 14:20 Відповісти
ну 2 кВт на лампочки й телевізор достатньо! можна ще й чайник скип'ятити, але тоді все інше треба відключити...
показати весь коментар
03.06.2021 17:26 Відповісти
Во первых - оформить договор на поставку государству "зелёной энергии" - то же самое, что купить дачу на Луне.__________ не надо проявлять жажду наживы, продавать государству, там есть кому вот они и "ломят" цену за киловаты солнечной дармовой энергии (нашли на чем наживаться). себя достаточно обеспечить и не зависеть от олигархов! а вот когда государство (понимай олигархи, будут вредить тебе из-за отказа покупать ихнее, тогда надо вести непримиримый бой с этими государственными олигархами) будет использовать свой рэкет - тогда надо задуматься, а надо ли такое государство...
показати весь коментар
03.06.2021 17:23 Відповісти
А Шо робить коли грошей хоЦЦЯ? Турецький інвестор розкритикував ініціативу ввести новий податок на "зелену" енергію - Цензор.НЕТ 6587
показати весь коментар
03.06.2021 13:44 Відповісти
я критикую инициативу ввести повышенные тарифы
показати весь коментар
03.06.2021 13:47 Відповісти
Ну його нафіг таких інвесторів, які залазять в гаманець платникам податків, нав'язують товар по завищеним цінам, від якого ті не мають права відмовитись і при цьому банкротять енергогалузь країни.
показати весь коментар
03.06.2021 13:50 Відповісти
Взагалі то спочатку приймаються закони про зелену енергію, а потім заходять інвестори, які бачать можливий прибуток. Це якби ви купили хліб і доки йшли до каси, його ціна б збільшилась.
показати весь коментар
03.06.2021 13:58 Відповісти
Спочатку шахраї лобіюють закон, що дозволяє витягувати у Вас з кишені гроші. Зрозуміло що відразу знаходяться інші які вирішують також присісти на цю тему.

І що Ви особисто пропонуєте давайте і далі платити шахраям?
показати весь коментар
03.06.2021 14:01 Відповісти
А тут від нас нічого не залежить, але якщо подивитись що всі ці сонячні станції для бізнесу кладуть судді та прокурори, то можна зробити висновок...
показати весь коментар
03.06.2021 14:06 Відповісти
Политика по привлечению инвестиций предполагает минимальный налоговый пресс.Зелёные сами себе противоречат,вопя о привлечении инвестиций,одновременно ужесточая налоги.Наоборот треба убирать налоги,а они их плодят як кролики Турецький інвестор розкритикував ініціативу ввести новий податок на "зелену" енергію - Цензор.НЕТ 6715
показати весь коментар
03.06.2021 13:50 Відповісти
В даному конкретному випадку ці інвестори дуже умовні. По суті це паразити, які зайшли після того як олігархи пролобіювали закон абсолютно невигідний для громадян України.
показати весь коментар
03.06.2021 13:56 Відповісти
От тут да, це швидше "наші" турки.
показати весь коментар
03.06.2021 13:59 Відповісти
Можливо.Не буду казати о конкретных инвесторах..Но в Украине така давня традиция,коли инвестору не допомогають,а давят созданной системой Турецький інвестор розкритикував ініціативу ввести новий податок на "зелену" енергію - Цензор.НЕТ 6792
показати весь коментар
03.06.2021 14:01 Відповісти
Є інвестори які надають конкурентні послуги, виробляють конкурентну продукцію, платять податки, створюють робочі місця. Таким інвесторам честь і шана, і вони заслуговують і на повагу і що важливіше на прибуток.

Але коли у Вас товар купляють за копійку, а потім Вам же перепродують за гривню, і так що Ви не маєте права відмовитись, то це не інвестиції, це схеми.
показати весь коментар
03.06.2021 14:11 Відповісти
Ви пойняття "інвестор" як тракуєте, як благодійника? Там жорсткий капіталізм, вклав гроші , витягнув + прибуток, а пійшло це на користь тому, в кого вкладають це інше питання.
показати весь коментар
03.06.2021 14:14 Відповісти
Нічого не маю проти щоб Ви особисто платили по завищеним цінам всяким шахраям, які називають себе "інвесторами" , після того як Ви мали необережність підписати кабальний для Вас договір.

Я особисто намагаюсь як можна швидше позбутись такого договору і нехай навіть мене після цього називають ненадійним чи недоговороздатним чи пробують судитись.
показати весь коментар
03.06.2021 14:23 Відповісти
Дiйсно э.Але не в Украине Турецький інвестор розкритикував ініціативу ввести новий податок на "зелену" енергію - Цензор.НЕТ 676
показати весь коментар
03.06.2021 14:15 Відповісти
Що собі думає цей інвестор, на РНБО його. Правильно 73%?
показати весь коментар
03.06.2021 13:52 Відповісти
Ага, ваша "зелена" енергетика повинна бути не лише дорогою для населення, так ще й з мінімумом податків. Тримай кишеню ширше, турок.
показати весь коментар
03.06.2021 13:57 Відповісти
Никакой "зеленой энергетики"!
Только угольная. Нужно как можно больше загадить страну.
Турецький інвестор розкритикував ініціативу ввести новий податок на "зелену" енергію - Цензор.НЕТ 2559
показати весь коментар
03.06.2021 14:30 Відповісти
Ну так, ну так потрібно продовжувати платити гривню за те що коштує копійка, бо ми ж такі прогресивні, і що про нас в світі подумають.
показати весь коментар
03.06.2021 14:38 Відповісти
Я плачу две гривны за киловатт.
показати весь коментар
03.06.2021 15:49 Відповісти
І вугілля купувати за бюджетні кошти тільки в росії, щоб їх галузь розвивалася і були робочі місця.
показати весь коментар
03.06.2021 14:43 Відповісти
Навіщо вугілля якщо є атомна галузь яка де-факто працює на половину потужностей?
показати весь коментар
03.06.2021 14:45 Відповісти
Тоді просте питання? Чому атомна працює не на повну потужність, а Беня і держава купують електроенергію в Білорусі і Росії, а також великі партії російського вугілля, а свої шахти закривають?
показати весь коментар
03.06.2021 15:56 Відповісти
во первых, при чем тут Беня? электричество подмял под себя Ахметка... а атомные станции так работают именно потому что Ахметке от них прибыли мало...
показати весь коментар
03.06.2021 17:12 Відповісти
Центрэнерго и поставки угля на ТЭС с гос.шахт подмял под себя именно Беня. Хотя и Ахметка -- таки да, сейчас не в накладе. Учитывая что уголь они сейчас продают на ТЭС втридорога.
показати весь коментар
03.06.2021 18:44 Відповісти
да, задурили людям головы экологией... люди испокон веков у костра грелись... контрабанду сигарет (7 тонн кажется) утилизировали огнем! т.е. сожгли под открытым небом, предприниматели спасали свой урожай от весенних заморозков - жгли костры, всю ночь дымом заволочены их поля... опавшие листья на улицах не убираются - экономия!? а то что леса, деревья безжалостно вырубаются это не уничтожение природы? молодые недоумки ломают свеже высаженные деревья - это не вредительство экологии? дымящие трубы предприятий (из окна наблюдаю одно такое - то рыжий дым, то красный, то черный...) и чаще под вечер, чтоб незаметней было...
показати весь коментар
03.06.2021 17:10 Відповісти
А навіщо нам такі інвестори?
показати весь коментар
03.06.2021 14:32 Відповісти
А коли інвестор привіз гроші і підписував угоду, то був потрібен? А як влив в країну валюту, побудував станцію і дав робочі місця - то вже не потрібен? Краще купувати російське вугілля на ТЕС і російську і білоруську електроенергію?
показати весь коментар
03.06.2021 14:45 Відповісти
Цей інвестор скористався схематозом, тобто абсолютно невигідним для платників податків законом, який пролобіювали олігархи.

Тобто тепер недостатньо годувати своїх паразитів від яких не знати як позбутись, давай ще будемо годувати заграничних.

На рахунок вугілля. Є атомна енергетика яка працює не факт що на половину потужностей. Все що потрібно це позбутись паразитів-схематозників в вітчизняній енергетичній галузі, які доводять атомну енергетику до банкрутства.
показати весь коментар
03.06.2021 14:52 Відповісти
тебе так багато в даній темі, мабуть, енергетик-електрик у 6-му поколінні та праправнук Тесли?
показати весь коментар
03.06.2021 15:38 Відповісти
а не электрикам (электрик это не тот кто может только лампочки менять и выключатели) эту тему вообще нельзя обсуждать... "колокольня" не той высоты...
показати весь коментар
03.06.2021 17:00 Відповісти
Ніби формально Ваша правда. Я не про те, я про інше. Коли приїхав інвестор і запропонував інвестиції, і звичайено умови - то їх прийняли і умови і гроші. Коли Ви в банку підписали догорів, чи між підприємствами - то Ви його виконуєте, чи говорите через рік, що він не вигідний для Вас?
показати весь коментар
03.06.2021 15:59 Відповісти
да ну что ты хочешь от ватного чма? Они хотят чтобы им бесплатно все настроили приехали и еще заплатили за это.
показати весь коментар
03.06.2021 16:05 Відповісти
А які варіанти коли підписав договір і потім бачиш, що по ньому влітаєш на серйозну касу і витрати будуть хіба що рости по геометричній прогресії.

Мабуть шукати всі законі часом навіть неетичні способи щоб від того договору позбутись. Наймаєш юриста, який би шукав зачіпки, що дозволять тобі з мінімальними витратами позбутись цього договору.

В даному випадку, коли йде мова про державу це простіше, бо держава є сувереном і сама встановлює правила гри.
Тим більше є прецеденти, коли Іспанія в свій час встановила завищені компенсації по зеленому тарифу і потім від цього відмовилась.
показати весь коментар
03.06.2021 16:24 Відповісти
"зеленый" тариф это конечно хорошо... для лаборатории, но для массового использования да еще в промышленных целях - это ну очень черезчур затратно! интересно а кто нибудь додумается взимать налог на "работу" солнца? "зеленую" энергию можно безболезненно применять в частном хозяйстве у себя дома. это не стабильная энергия! днем есть, ночью нету, светит солнце - она есть, тучи, снег, пыль-грязь - нету, а накопление и преобразование это очень затратно и эту затрату "они" компенсируют за счет людей, которые может быть вообще ложатся спать с курями...
показати весь коментар
03.06.2021 16:55 Відповісти
Так робіть по закону, а не "кидайте" як в 90-х. Я ж не проти, якщо є аргументи і факти. А так настрополять нарід що їм впарюють дорогу "зелену" електроенергію і тупий нарід репетує, а в цей час Беня гонить електроенергію із-за бугра- з расеюшки і по такій же ціні. Вкурсі, що держава продає Бені та іншим за копійки, а вони збуваючи споживачам за гривні і за рахунок споживачів ремонтують свої лінії?
показати весь коментар
03.06.2021 16:57 Відповісти
забыли тебя чма спросить, что выгодно а что нет. Солнечные станции - это польза для Украины а ты плати за свет исправно и не вякай, а то отключат
показати весь коментар
03.06.2021 16:04 Відповісти
Это не просто нарушение, а нарушение сверху других нарушений", - сообщил Лоик Лерминьо.______________ слава Богу хоть кто то понимает абсурдность и жадность украинских крючкотворцев! помните, ... у нас самый лучший в мире чернозем... когда мы станем независимыми - мы накормим всю Европу! скоро сами себя не в силах будем прокормить! вон уже продукты с разных стран закупаем... картошка, чеснок, яблоки... в начале весны "радовались" - хорошие виды на урожай, всего будет полно... я тогда еще сказал что не стоит сильно раскатывать губу, может случиться что будут трубить - "ВСЕ ВЫМОКЛО" . пожалуйста, уже "намекают" и цены уже хотят повысить... наверное только в независимой Украине ни на что не хватает денег! а "потенциала" не хватает чтоб закончить воровать, начать что то создавать, придумывать... так и конец не далек...
показати весь коментар
03.06.2021 16:46 Відповісти
"2 июня Кабинет министров подал проект закона о введении акцизного налога на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии"
Ура! Ну хоть какой-то толк от этого Шмыгаля!
показати весь коментар
03.06.2021 17:50 Відповісти
Скоро эта обезьяна начнет вводить налоги на налоги...
показати весь коментар
09.06.2021 23:17 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 