Турецький інвестор розкритикував ініціативу ввести новий податок на "зелену" енергію
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Рішення українського уряду ввести акцизний податок на електроенергію з відновлюваних джерел остаточно порушить умови Меморандуму з іноземними інвесторами.
Про це заявив представник турецького будівельно-енергетичного холдингу GURIS Лоїк Лерміньо.
"Це порушення меморандуму, який був підписаний. Якби хоча б меморандум був дотриманий за всіма іншими параметрами, якби це було одне. Це не просто порушення, а порушення зверху інших порушень", - повідомив Лоїк Лерміньо.
За його словами, це нехтування меморандумом спричинить нові позови в міжнародні арбітражі проти української держави.
"То чим тоді був цей меморандум, якщо повернулися до того ж, що і гроші не платимо, і податки збільшуємо... Це будуть суди, арбітражі і всі інші заходи впливу", - зазначив топ-менеджер турецької компанії.
Нагадаємо, наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.
Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.
2 червня Кабінет міністрів подав проект закону про введення акцизного податку на електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії.
За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав $ 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав $ 5,86 млрд.
Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.
Будь ласка, зачекайте...
Во вторых - это уже не выгодное вложение денег
В третьих - ... представитель турецкого строительно-энергетического холдинга GURIS Лоик Лерминьо умело кинут на деньги, про которые надо забыть.Источник: https://censor.net/ru/n3269253
В мене на дачі два гелєвих по 100 й генератор на 2 КВТ . (сама з сином робила то й знаю)
У Вас вітряки чи сонячні?
І що Ви особисто пропонуєте давайте і далі платити шахраям?
Але коли у Вас товар купляють за копійку, а потім Вам же перепродують за гривню, і так що Ви не маєте права відмовитись, то це не інвестиції, це схеми.
Я особисто намагаюсь як можна швидше позбутись такого договору і нехай навіть мене після цього називають ненадійним чи недоговороздатним чи пробують судитись.
Только угольная. Нужно как можно больше загадить страну.
Тобто тепер недостатньо годувати своїх паразитів від яких не знати як позбутись, давай ще будемо годувати заграничних.
На рахунок вугілля. Є атомна енергетика яка працює не факт що на половину потужностей. Все що потрібно це позбутись паразитів-схематозників в вітчизняній енергетичній галузі, які доводять атомну енергетику до банкрутства.
Мабуть шукати всі законі часом навіть неетичні способи щоб від того договору позбутись. Наймаєш юриста, який би шукав зачіпки, що дозволять тобі з мінімальними витратами позбутись цього договору.
В даному випадку, коли йде мова про державу це простіше, бо держава є сувереном і сама встановлює правила гри.
Тим більше є прецеденти, коли Іспанія в свій час встановила завищені компенсації по зеленому тарифу і потім від цього відмовилась.
Ура! Ну хоть какой-то толк от этого Шмыгаля!