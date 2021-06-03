2 717 114
ВР приняла за основу законопроект о предотвращении антисемитизма в Украине
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада приняла за основу законопроект о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение - 252 народных депутата.
Автор законопроекта - народный депутат "Слуги народа" Максим Бужанский.
Выступая с трибуны перед голосованием, он заявил что парламент должен четко определить, что такое антисемитизм.
"Это позорное явление", - подчеркнул нардеп.
В свою очередь народный депутат из "ЕС" Владимир Вятрович обратил внимание, что Минкульт просит не принимать такие решения без широкого обсуждения.
Топ комментарии
+26 Чайка Київ
показать весь комментарий03.06.2021 14:41
+17 Злой Карлик
показать весь комментарий03.06.2021 14:40
+16 Топ Ган
показать весь комментарий03.06.2021 14:41
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А татары, болгары и прочая шушера должна шляпы снимать!
Інші мовчки проковтнули...
Цей закон із тієї само серії - "знайте своє місце, свині необрізані"...
F***** sh**