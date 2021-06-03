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Новости Политика Украины
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антисемитизм (230) ВР (28728) Вятрович (274) Бужанский (102)

ВР приняла за основу законопроект о предотвращении антисемитизма в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВР приняла за основу законопроект о предотвращении антисемитизма в Украине

Верховная Рада приняла за основу законопроект о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 252 народных депутата.

Автор законопроекта - народный депутат "Слуги народа" Максим Бужанский.

Выступая с трибуны перед голосованием, он заявил что парламент должен четко определить, что такое антисемитизм.

"Это позорное явление", - подчеркнул нардеп.

В свою очередь народный депутат из "ЕС" Владимир Вятрович обратил внимание, что Минкульт просит не принимать такие решения без широкого обсуждения.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+26
Який антисимітизм? Кого захищать? Скільки етнічних українців в вазеленській владі?
Останні два роки показали, що в Україні потрібно прийняти закон проти українофобії.
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03.06.2021 14:41
+17
это антисемитизм
ВР приняла за основу законопроект о предотвращении антисемитизма в Украине - Цензор.НЕТ 2533
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03.06.2021 14:40
+16
...наш квартальный поц забеспокоился? ВР приняла за основу законопроект о предотвращении антисемитизма в Украине - Цензор.НЕТ 6177 ВР приняла за основу законопроект о предотвращении антисемитизма в Украине - Цензор.НЕТ 4550
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03.06.2021 14:41
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Таке запитання скоро теж буде злочином. "Необрезанный гой с особым цинизмом сравнил свой биологический вид с богоизбранной нацией господ, при этом назвав себя человеком".
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03.06.2021 19:13 Ответить
А чому нема -акону про українофобію? У нас є сотні тисяч випадків українофобії зі смертельним фіналом. Це протирічить всілякій логіці. Ми не захистивши себе захищаємо народ,який протягом десятиріч отримує величезні репарації та допомогу від усього Західного світу.і все це робиться на основі міфічних цифр,що були виколупані зі стелі гебрейською верхівкою.
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03.06.2021 16:31 Ответить
Ви почекайте, ще введуть закон про "неподчинение представителю богоизбранной нации". А потім зобов'яжуть падати на коліна перед марамойцями.
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03.06.2021 18:58 Ответить
Проголосовали,еще бы...... Сами евреи за этот закон и голосовали.Их в раде полно.
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03.06.2021 16:41 Ответить
Якщо сам Зе заявляє в інтерв'ю німцям, що антисемитизму в Україні не існує, і що він є яскравим прикладом відсутності антисемітизму - то нахера оцей "закон"?
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03.06.2021 17:00 Ответить
смотрят в будущее.......понимают что рыло в пуху....боятся что начнется))) ..ведь действительно их много в правительстве
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03.06.2021 17:35 Ответить
Кто-то еще сомневается об титульной нации не на словах а не самом деле?
А татары, болгары и прочая шушера должна шляпы снимать!
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03.06.2021 17:33 Ответить
У свою чергу народний депутат з "ЄС" Володимир В'ятрович звернув увагу, що Мінкульт просить не приймати такі рішення без широкого обговорення.Джерело: https://censor.net/ua/n3269275
Інші мовчки проковтнули...
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03.06.2021 18:18 Ответить
Пам'ятаю, як один хуцпіст у коментах на Тишлангу напейсав, що у Другій Світовій усього загинуло десь сім мільйонів людей - бо неєвреїв рахувати це все одно, що пацюків чи тарганів.
Цей закон із тієї само серії - "знайте своє місце, свині необрізані"...
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03.06.2021 18:55 Ответить
зате процвітае украінофобія руами манкуртів не чолі зе банда
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03.06.2021 19:26 Ответить
Как насчет закона запрещающего антиукраинизм ?
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03.06.2021 20:06 Ответить
А коли буде прийнято закон, що захищатиме права українців в Україні, проти україноненависників?
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03.06.2021 20:55 Ответить
Як хтось був на форумі написав: =як мені набридла оця синагога при владі= - підтримую.
F***** sh**
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04.06.2021 09:01 Ответить
Найкращий захист, кожному Українцю по рабському нашийнику, щоб вже напевно дистанцію тримали.
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04.06.2021 13:18 Ответить
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