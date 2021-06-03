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ВР прийняла за основу законопроєкт про запобігання антисемітизму в Україні
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення - 252 народні депутати.
Автор законопроєкту - народний депутат "Слуги народу" Максим Бужанський.
Виступаючи з трибуни перед голосуванням, він заявив що парламент повинен чітко визначити, що таке антисемітизм.
"Це ганебне явище", - підкреслив нардеп.
У свою чергу народний депутат з "ЄС" Володимир В'ятрович звернув увагу, що Мінкульт просить не приймати такі рішення без широкого обговорення.
Топ коментарі
+26 Чайка Київ
показати весь коментар03.06.2021 14:41
+17 Злой Карлик
показати весь коментар03.06.2021 14:40
+16 Топ Ган
показати весь коментар03.06.2021 14:41
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Будь ласка, зачекайте...
А татары, болгары и прочая шушера должна шляпы снимать!
Інші мовчки проковтнули...
Цей закон із тієї само серії - "знайте своє місце, свині необрізані"...
F***** sh**