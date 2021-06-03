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антисемітизм (121) ВР (11731) В'ятрович (236) Бужанський (102)

ВР прийняла за основу законопроєкт про запобігання антисемітизму в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ВР прийняла за основу законопроєкт про запобігання антисемітизму в Україні

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 252 народні депутати.

Автор законопроєкту - народний депутат "Слуги народу" Максим Бужанський.

Виступаючи з трибуни перед голосуванням, він заявив що парламент повинен чітко визначити, що таке антисемітизм.

"Це ганебне явище", - підкреслив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму"

У свою чергу народний депутат з "ЄС" Володимир В'ятрович звернув увагу, що Мінкульт просить не приймати такі рішення без широкого обговорення.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
Який антисимітизм? Кого захищать? Скільки етнічних українців в вазеленській владі?
Останні два роки показали, що в Україні потрібно прийняти закон проти українофобії.
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03.06.2021 14:41
+17
это антисемитизм
ВР приняла за основу законопроект о предотвращении антисемитизма в Украине - Цензор.НЕТ 2533
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03.06.2021 14:40
+16
...наш квартальный поц забеспокоился? ВР приняла за основу законопроект о предотвращении антисемитизма в Украине - Цензор.НЕТ 6177 ВР приняла за основу законопроект о предотвращении антисемитизма в Украине - Цензор.НЕТ 4550
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03.06.2021 14:41
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Таке запитання скоро теж буде злочином. "Необрезанный гой с особым цинизмом сравнил свой биологический вид с богоизбранной нацией господ, при этом назвав себя человеком".
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03.06.2021 19:13 Відповісти
А чому нема -акону про українофобію? У нас є сотні тисяч випадків українофобії зі смертельним фіналом. Це протирічить всілякій логіці. Ми не захистивши себе захищаємо народ,який протягом десятиріч отримує величезні репарації та допомогу від усього Західного світу.і все це робиться на основі міфічних цифр,що були виколупані зі стелі гебрейською верхівкою.
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03.06.2021 16:31 Відповісти
Ви почекайте, ще введуть закон про "неподчинение представителю богоизбранной нации". А потім зобов'яжуть падати на коліна перед марамойцями.
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03.06.2021 18:58 Відповісти
Проголосовали,еще бы...... Сами евреи за этот закон и голосовали.Их в раде полно.
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03.06.2021 16:41 Відповісти
Якщо сам Зе заявляє в інтерв'ю німцям, що антисемитизму в Україні не існує, і що він є яскравим прикладом відсутності антисемітизму - то нахера оцей "закон"?
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03.06.2021 17:00 Відповісти
смотрят в будущее.......понимают что рыло в пуху....боятся что начнется))) ..ведь действительно их много в правительстве
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03.06.2021 17:35 Відповісти
Кто-то еще сомневается об титульной нации не на словах а не самом деле?
А татары, болгары и прочая шушера должна шляпы снимать!
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03.06.2021 17:33 Відповісти
У свою чергу народний депутат з "ЄС" Володимир В'ятрович звернув увагу, що Мінкульт просить не приймати такі рішення без широкого обговорення.Джерело: https://censor.net/ua/n3269275
Інші мовчки проковтнули...
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03.06.2021 18:18 Відповісти
Пам'ятаю, як один хуцпіст у коментах на Тишлангу напейсав, що у Другій Світовій усього загинуло десь сім мільйонів людей - бо неєвреїв рахувати це все одно, що пацюків чи тарганів.
Цей закон із тієї само серії - "знайте своє місце, свині необрізані"...
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03.06.2021 18:55 Відповісти
зате процвітае украінофобія руами манкуртів не чолі зе банда
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03.06.2021 19:26 Відповісти
Как насчет закона запрещающего антиукраинизм ?
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03.06.2021 20:06 Відповісти
А коли буде прийнято закон, що захищатиме права українців в Україні, проти україноненависників?
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03.06.2021 20:55 Відповісти
Як хтось був на форумі написав: =як мені набридла оця синагога при владі= - підтримую.
F***** sh**
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04.06.2021 09:01 Відповісти
Найкращий захист, кожному Українцю по рабському нашийнику, щоб вже напевно дистанцію тримали.
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04.06.2021 13:18 Відповісти
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