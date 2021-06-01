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Зеленський: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський:

Президент України Володимир Зеленський вважає, що в Україні немає антисемітизму, а якщо і є, то він на найнижчому рівні.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung 29 травня, опублікованому на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ

Відповідаючи на запитання журналіста про те, що нині про Україну поширюється пропаганда, що це нібито антисемітська, фашистська держава, Зеленський сказав: "Я вважаю, що я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму, що він на найнижчому рівні. Тому що ідеальних форм не буває, ідеальних людей не буває. Але це той факт, що в Україні антисемітизм на найнижчому рівні у порівнянні з будь-якою європейською країною. Я вважаю, що я і є відповіддю. Я знаю, що антисемітизм мав місце у Радянському Союзі, це правда. Я знаю історії про моїх родичів, мого батька – люди боялися цього, так, це було. Але у сучасній, незалежній Україні все це дуже змінилося. Саме тому я вважаю, що у нас цього немає. Іноді трапляються провокації, але так буває будь-де", - зазначив президент.

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Як відомо, президент України Володимир Зеленський народився в українсько-єврейській родині.

Автор: Наталя Джума

Джерело: 


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Топ коментарі
+44
Результатом и ответом того, что у большинства мозгов нет, так точнее будет
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01.06.2021 10:58
+37
Зеленский: "Я являюсь результатом и ответом, что в Украине нет антисемитизма" - Цензор.НЕТ 8091
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01.06.2021 11:22
+32
Зеленский: "Я являюсь результатом и ответом, что в Украине нет антисемитизма" - Цензор.НЕТ 6952
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01.06.2021 11:07
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Зеленський: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму" - Цензор.НЕТ 9389
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02.06.2021 07:05 Відповісти
Я знаю, что антисемитизм имел место в Советском Союзе, это правда. Я знаю истории о моих родственниках, моем отце - люди боялись этого, да, это было. Источник: https://censor.net/ru/n3268688вей и это заявляет сын члена антисионистского комитета евреев СССР Зеленський: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму" - Цензор.НЕТ 513
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01.06.2021 11:29 Відповісти
ну страшно ж було, навіть євреї проти євреїв виступали Зеленський: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму" - Цензор.НЕТ 8612
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01.06.2021 11:35 Відповісти
ага когда он в ментовской фуражке Зеленський: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму" - Цензор.НЕТ 2774 на собрании отдела Зеленський: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму" - Цензор.НЕТ 4209
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01.06.2021 11:38 Відповісти
Уже предпосылок более чем достаточно, чтобы он начался.
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01.06.2021 11:29 Відповісти
Второй вопрос - антиукраинизм среди евреев. Об этом даже не говорят, а среди евреев даже литература существует и передается об антисемитских преступлениях в Украине за больше чем 1000 лет. Начиная от побоища евреев в древнем Киеве, когда было, якобы, уничтожено 600 000 евреев за раз... Столько тогда в Киеве не было людей вообще, если считать с конями, коровами и белками. Про казаков, десятая часть которых была евреями, кстати.

Кроме зеленского и бабушки есть еще масса людей, чьи доходы не совсем чисты, даже не с точки зрения УК, а с точки зрения морали: банкротство и скупка задешево украинских предприятий, например. Когда такие дела делают свои - это плохо, но это просто плохо. А когда кто угодно из "инородцев" - добавляется национальный вопрос.
Израиль до сих пор не признал Голодомор геноцидом украинского народа. тоже мало приятного.
Вы и Владимир Нахманович, может еще Натан Гомберг - все, кого я знаю с подобной вашей гражданской позицией!

Как вы понимаете, фигни нам разгребать и разгребать... Увы!
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01.06.2021 13:32 Відповісти
дякуючи тобі, невдовзі з'явиться
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01.06.2021 11:34 Відповісти
бо ти лише ідіот з синдромом наполеона, і маріонетка в руках хитросраких...олігархів
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01.06.2021 11:34 Відповісти
хитросраких...олігархів - з них тільки Ахметов і Костюк точно не євреї.

Порошенко - на 25% може.
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01.06.2021 12:10 Відповісти
Хтось знає такого етнічного українця, який мав би єврейське ім'я та прізвище?
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01.06.2021 11:36 Відповісти
А Ви про когось конкретно ??
Зеленський Володимир Олександрович.
Гройсман Володимир Борисович.
Різниця є ...
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01.06.2021 12:08 Відповісти
Мы про тебя конкретно, кацап Зеленський: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму" - Цензор.НЕТ 1807
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03.07.2021 23:20 Відповісти
Сам кацап ... Зеленський: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму" - Цензор.НЕТ 6042
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04.07.2021 10:26 Відповісти
Цікаво, а він хоч синагогу відвідує?
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01.06.2021 11:37 Відповісти
Так вроде с крестиком прыгал у маслякова Зеленський: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму" - Цензор.НЕТ 9598
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01.06.2021 11:38 Відповісти
Зеленский единственная причина того, что в Украине может появиться антисемитизм.
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01.06.2021 11:38 Відповісти
Между украинцами и евреями есть взаимные обиды и противоречия. Они безвредны на бытовом уровне. Но вырастают до угрозы существованию Украины при евреях во власти.Сто лет назад мафия где то Бланка, Свердлова, Троцкого уничтожила УНР. Сейчас мафия Коломойского уничтожает Украину.
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01.06.2021 11:40 Відповісти
+100
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01.06.2021 12:06 Відповісти
Магдебурзьке право - "Право встановлювало порядок виборів і функції органів міського самоуправління, суду, купецьких об'єднань, цехів, регулювало питання торгівлі, опіки, спадкування, визначало покарання за різні види злочинів тощо. Воно не мало поширення на жінок, бідняків, незаконно народжених та юдеїв." - щось не чув, щоб ЦЕ називали антисемітизмом.
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01.06.2021 11:48 Відповісти
Формально юдеї це не тотожне до євреїв.
Але навіть якщо частково допустити, то це був таки антисемітизм. Буквально.

Маґдебу́рзьке пра́во (також німе́цьке або тевтонське міське́ пра́во; лат. theuthunico iure, id est iure magdeburgensi[1]) - одна з найпоширеніших правових систем міського самоврядування в Центральній Європі у часи Середньовіччя.
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01.06.2021 12:05 Відповісти
Зеленський: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму" - Цензор.НЕТ 8106
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01.06.2021 11:54 Відповісти
Зеленський народився в українсько-єврейській родині - це хто ? Мама Ріма ?? Зеленський: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму" - Цензор.НЕТ 6871
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01.06.2021 12:00 Відповісти
Вам евреї какати і писяти на центральних вулицях своїх міст не заважають?

Це також таємний план іллюмінаті і золотого тільця - засрати місце де живешь.

Це ж для того 5G створили вчені - щоб народу давати команду ужратись горілкою, піти побитись під генделиком, насрати і насцяти посеред вулиці, і сказати що це їх змусили зробити ж-и.

А ще й не дай бог дитина стане розумним інтеллігентом - це ж як я сусідам в очі дивитись буду...
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01.06.2021 12:00 Відповісти
Go away, patz.
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01.06.2021 12:28 Відповісти
В Україні абсолютно немає антисемітизму!
В Україні присутній антижидокацапізм!
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01.06.2021 12:00 Відповісти
От жыдяра клятый!
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01.06.2021 12:13 Відповісти
йшов би ти кудись, кацапе
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01.06.2021 23:20 Відповісти
За що поважаю євреїв- то за те що від самого народження вони знають що у всіх них є прекрасна Батьківщина- Ізраїль. А країна в якій вони народилися дана їм Богом, щоб заробити на тупих гоях грошей і зрештою зробити свою Батьківщину ще багатшою.
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01.06.2021 12:13 Відповісти
Швидше результатом тупості електорату.
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01.06.2021 12:14 Відповісти
Конечно нет, достаточно почитать комментарии к сообщениям посла Израиля в Киеве.
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01.06.2021 12:29 Відповісти
трэба казати що путiн напав на нэньку як антисiмiт на евреев, нихай платит репарации, куда ему деваться будет
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01.06.2021 12:33 Відповісти
Но где то там в глубине души...
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01.06.2021 12:43 Відповісти
Хоча зі мною ніхто не хоче погоджуватися, але євреї - це таки русифіковані жиди.
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01.06.2021 12:51 Відповісти
зкацапленi)
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01.06.2021 13:33 Відповісти
"лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный» - Википедия - Рустика.
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01.06.2021 15:00 Відповісти
Не зросійщені ?
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02.06.2021 07:08 Відповісти
Это ему пишут в сценариях? Сам бы он никогда не догадался так острить. Ему хоть кипу натянули на макушку, когда он блеял об этом. Еще один еврей выискался. То его в кацапскую косоворотку с украинским орнаментом (два в одном) вырядят, словно Петрушку этакого, то у него мама Римма.
Он, незаконнорожденный, сынуля Коломойского! У нас в Украине, этот еврей, всем евреям еврей, - еврейский папаша (пахан). Я, догадался!
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01.06.2021 12:55 Відповісти
Мания величия уже зашкаливает. Приговор, результат, ответ...а по сути всего лишь вопрос, и к тому же большой !..)
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01.06.2021 13:10 Відповісти
верная заява.
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01.06.2021 13:12 Відповісти
Зеленський: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму" - Цензор.НЕТ 8059
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01.06.2021 13:14 Відповісти
Зеленський: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму" - Цензор.НЕТ 7369
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01.06.2021 13:15 Відповісти








tZE inform

@tZEinform

·4 мин

Зеленский: "Я являюсь результатом и ответом, что в Украине нет антисемитизма" "Еврей" Зеленский не знающий родного языка, не исповедующий иудаизма, Тору в руках не держащий - это "квартальная" версия еврея
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01.06.2021 14:02 Відповісти
Ні, вова! Ти - результат дебілізаціі постсовкоі частини населення! Коломойшин Г+Г та інші антиукраїнські телевізійні помийки зробили свою підлу справу! Євреї- народ здебільшого розумний, але наші ідіоти спромоглися вибрати собі в президенти найтупішого совкового вилупка.
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01.06.2021 14:11 Відповісти
Після того, як нарід роздивився хто ви - то точно буде.
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01.06.2021 15:47 Відповісти
Историческая справка для люмпена. Распятие на кресте в иудее евреями не практиковалось от слова совсем. Это сугубо римское наказание.

И непокорных римлянам евреев, в том числе и Христа, и представителей других наций, распинали исключительно римляне так как это было своего рода служение священной римской империи.

А потом римляне свалили на евреев и люмпен схавал. И до их пор эта тупая на самом деле отмазка хавает у люмпена на ура.

Вот вопрос. Кем нужно быть, чтобы 2000 лет подряд верить в такую чепуху типа "этонемы" "мынепричём" настамнебыло" "этовсеевреивиноватые"?
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01.06.2021 15:58 Відповісти
все так , но именно иудеи просили римлян казнить/наказать Христа , а помиловали жулика .
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01.06.2021 19:46 Відповісти
Евреи не могли просить распять Христа так как Христос, или его реальный прототип, был поулярен среди народа. "Попросили" распять или коллаборанты, или засланные римские казачки. Уже тогда практиковались фейковые референдумы и переяславские рады. Много чего в таких выкрутасах придумали или заимствовали именно римляне.
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03.06.2021 11:35 Відповісти
при владі украінофоби какая разніца ім підтанцьовуе
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01.06.2021 15:59 Відповісти
В УКРАИНЕ НЕТ АНТИСЕМИТИЗМА, ну й навіщо деякі депутати хочуть протягти закон, чи формулювання, чи ще шось- шо вийде про антисемитизм? до когось приєднатись ,чи кудись вступити? Хто зна?
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01.06.2021 19:44 Відповісти
Бо хочуть щось інше представити за антисемітизм.
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23.06.2021 11:02 Відповісти
То что власть Зеленского закрыла три канала Медведчука - думаете, что из-за их промосковскости? Ничуть. Просто ему нужно меньше любой критики в свой адрес. А с ними можно сослаться на промосковскость.
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01.06.2021 20:05 Відповісти
А тем временем на конюшне некому навоз выгребать
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01.06.2021 22:19 Відповісти
я согласен с ним- я свидетель тому, что в Украине все нормально, за исключением некоторых выродков, в семье не без урода, как говорят.
Но какое отношение этот человек имеет к евреям?
Жена- не еврейка, дети- крещеные, у самого на шее крест- сам видел.
Так что замолчал бы он со своими примерами.
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01.06.2021 23:23 Відповісти
Главное не с чем он ходит на шее, а его суть. А суть его такая же как и у Коломойского.
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23.06.2021 11:04 Відповісти
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