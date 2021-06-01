Зеленський: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму"
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що в Україні немає антисемітизму, а якщо і є, то він на найнижчому рівні.
Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung 29 травня, опублікованому на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ
Відповідаючи на запитання журналіста про те, що нині про Україну поширюється пропаганда, що це нібито антисемітська, фашистська держава, Зеленський сказав: "Я вважаю, що я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму, що він на найнижчому рівні. Тому що ідеальних форм не буває, ідеальних людей не буває. Але це той факт, що в Україні антисемітизм на найнижчому рівні у порівнянні з будь-якою європейською країною. Я вважаю, що я і є відповіддю. Я знаю, що антисемітизм мав місце у Радянському Союзі, це правда. Я знаю історії про моїх родичів, мого батька – люди боялися цього, так, це було. Але у сучасній, незалежній Україні все це дуже змінилося. Саме тому я вважаю, що у нас цього немає. Іноді трапляються провокації, але так буває будь-де", - зазначив президент.
Як відомо, президент України Володимир Зеленський народився в українсько-єврейській родині.
Будь ласка, зачекайте...
Кроме зеленского и бабушки есть еще масса людей, чьи доходы не совсем чисты, даже не с точки зрения УК, а с точки зрения морали: банкротство и скупка задешево украинских предприятий, например. Когда такие дела делают свои - это плохо, но это просто плохо. А когда кто угодно из "инородцев" - добавляется национальный вопрос.
Израиль до сих пор не признал Голодомор геноцидом украинского народа. тоже мало приятного.
Вы и Владимир Нахманович, может еще Натан Гомберг - все, кого я знаю с подобной вашей гражданской позицией!
Как вы понимаете, фигни нам разгребать и разгребать... Увы!
Порошенко - на 25% може.
Зеленський Володимир Олександрович.
Гройсман Володимир Борисович.
Різниця є ...
Але навіть якщо частково допустити, то це був таки антисемітизм. Буквально.
Маґдебу́рзьке пра́во (також німе́цьке або тевтонське міське́ пра́во; лат. theuthunico iure, id est iure magdeburgensi[1]) - одна з найпоширеніших правових систем міського самоврядування в Центральній Європі у часи Середньовіччя.
Це також таємний план іллюмінаті і золотого тільця - засрати місце де живешь.
Це ж для того 5G створили вчені - щоб народу давати команду ужратись горілкою, піти побитись під генделиком, насрати і насцяти посеред вулиці, і сказати що це їх змусили зробити ж-и.
А ще й не дай бог дитина стане розумним інтеллігентом - це ж як я сусідам в очі дивитись буду...
В Україні присутній антижидокацапізм!
Он, незаконнорожденный, сынуля Коломойского! У нас в Украине, этот еврей, всем евреям еврей, - еврейский папаша (пахан). Я, догадался!
tZE inform
@tZEinform
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Зеленский: "Я являюсь результатом и ответом, что в Украине нет антисемитизма" "Еврей" Зеленский не знающий родного языка, не исповедующий иудаизма, Тору в руках не держащий - это "квартальная" версия еврея
И непокорных римлянам евреев, в том числе и Христа, и представителей других наций, распинали исключительно римляне так как это было своего рода служение священной римской империи.
А потом римляне свалили на евреев и люмпен схавал. И до их пор эта тупая на самом деле отмазка хавает у люмпена на ура.
Вот вопрос. Кем нужно быть, чтобы 2000 лет подряд верить в такую чепуху типа "этонемы" "мынепричём" настамнебыло" "этовсеевреивиноватые"?
Но какое отношение этот человек имеет к евреям?
Жена- не еврейка, дети- крещеные, у самого на шее крест- сам видел.
Так что замолчал бы он со своими примерами.