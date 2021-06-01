Зеленський: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що в Україні немає антисемітизму, а якщо і є, то він на найнижчому рівні.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung 29 травня, опублікованому на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ

Відповідаючи на запитання журналіста про те, що нині про Україну поширюється пропаганда, що це нібито антисемітська, фашистська держава, Зеленський сказав: "Я вважаю, що я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму, що він на найнижчому рівні. Тому що ідеальних форм не буває, ідеальних людей не буває. Але це той факт, що в Україні антисемітизм на найнижчому рівні у порівнянні з будь-якою європейською країною. Я вважаю, що я і є відповіддю. Я знаю, що антисемітизм мав місце у Радянському Союзі, це правда. Я знаю історії про моїх родичів, мого батька – люди боялися цього, так, це було. Але у сучасній, незалежній Україні все це дуже змінилося. Саме тому я вважаю, що у нас цього немає. Іноді трапляються провокації, але так буває будь-де", - зазначив президент.

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Як відомо, президент України Володимир Зеленський народився в українсько-єврейській родині.