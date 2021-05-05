Комітет Ради пропонує встановити кримінальну відповідальність за антисемітизм
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Комітет Верховної Ради з питань свободи слова підтримав законопроєкти, що пропонують ввести кримінальну відповідальність за антисемітизм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне управління апарату парламенту.
Законопроєктом №5109 дається визначення антисемітизму, вказуються його основні прояви, встановлюється заборона антисемітизму, його проявів, встановлюються види відповідальності за порушення законодавства про антисемітизм.
У той же час законопроєктом №5110 передбачається внесення змін до статті 161 Кримінального кодексу України в частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.
Так, комітет ухвалив рішення запропонувати комітету з прав людини і комітету з питань правоохоронної діяльності, визначеним головними з розробки проєктів, рекомендувати ВР ухвалити обидва законопроєкти в першому читанні.
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Поставлю зірочки ...
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Нє, ну, не сволота, га ?
А за україноненависництво що буде ?
зе-Україна, бляха муха (с)
Для всіх, крім українців.
Давайте лучше за семитизм и антиукраинство в Украине.
Отлично лидер украинских националистов О. Тягнибок насыпал соль на хвост технологиям руцкагамира, который распространяет ложь об антисемитизме бандеровцев:
Русскоязычный (9-й канал) "Израиль Плюс". Программа "Контакт".
Интервью дает Шимон Бриман, редактор отдела Израиля и СНГ американской газеты "Forum Daily".
"17. Жиди в СССР є найвідданішою підпорою пануючого большевицького режиму та авангардом московського імперіялізму в Україні. Протижидівські настрої українських мас використовує московсько-большевицький уряд, щоб відвернути їхню увагу від дійсного спричинника лиха і щоб у час зриву спрямувати їх на погроми жидів.
Організація Українських Націоналістів поборює жидів як підпору московського большевицького режиму, освідомлюючи рівночасно народні маси, що Москва - це головний ворог."©
Якубович теж встановлював "закони", тепер черга цих потвор