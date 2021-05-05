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антисемітизм (121) ВР (11722) кримінальна відповідальність (185)

Комітет Ради пропонує встановити кримінальну відповідальність за антисемітизм

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Комітет Ради пропонує встановити кримінальну відповідальність за антисемітизм

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова підтримав законопроєкти, що пропонують ввести кримінальну відповідальність за антисемітизм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне управління апарату парламенту.

Законопроєктом №5109 дається визначення антисемітизму, вказуються його основні прояви, встановлюється заборона антисемітизму, його проявів, встановлюються види відповідальності за порушення законодавства про антисемітизм.

У той же час законопроєктом №5110 передбачається внесення змін до статті 161 Кримінального кодексу України в частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.

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Так, комітет ухвалив рішення запропонувати комітету з прав людини і комітету з питань правоохоронної діяльності, визначеним головними з розробки проєктів, рекомендувати ВР ухвалити обидва законопроєкти в першому читанні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+63
це так мило.
Від создатєлєй "Україна-порноактиса -бу-га-га". - кримінальна відповідальність за антиисемітизм.
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05.05.2021 14:38
+55
Українська влада кажете? Комитет Рады предлагает установить уголовную ответственность за антисемитизм - Цензор.НЕТ 1711
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05.05.2021 14:38
+51
А за отрицание Голодомора ?
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05.05.2021 14:39
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А за антиукраинизм не, не надо?
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05.05.2021 22:22 Відповісти
Реально хочеться вилаятися.
Поставлю зірочки ...

*********
Нє, ну, не сволота, га ?
А за україноненависництво що буде ?
зе-Україна, бляха муха (с)
Для всіх, крім українців.
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06.05.2021 03:49 Відповісти
Зєлєнскій, Бужанскій, Білєцкій, Богуцкая, Скалєцкая, Куніцкій, Дубінскій...
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06.05.2021 06:53 Відповісти
Раду всем скопом на Израиль .там их земля обитованная))
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06.05.2021 07:10 Відповісти
В Израиль нельзя...там надо в армии отслужить...а они в се уклонисты начиная с презика
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10.05.2021 08:49 Відповісти
Комитет Рады предлагает установить уголовную ответственность за антисемитизм

Давайте лучше за семитизм и антиукраинство в Украине.
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06.05.2021 11:22 Відповісти
Бандеровцы с евреями друзья
Отлично лидер украинских националистов О. Тягнибок насыпал соль на хвост технологиям руцкагамира, который распространяет ложь об антисемитизме бандеровцев:

Русскоязычный (9-й канал) "Израиль Плюс". Программа "Контакт".
Интервью дает Шимон Бриман, редактор отдела Израиля и СНГ американской газеты "Forum Daily".
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06.05.2021 11:49 Відповісти
Ой мой! А как же быть с постановлением большого сбора ОУН под руководством Степана Бандеры в апреле 1941 года в Кракове (цитата):
"17. Жиди в СССР є найвідданішою підпорою пануючого большевицького режиму та авангардом московського імперіялізму в Україні. Протижидівські настрої українських мас використовує московсько-большевицький уряд, щоб відвернути їхню увагу від дійсного спричинника лиха і щоб у час зриву спрямувати їх на погроми жидів.
Організація Українських Націоналістів поборює жидів як підпору московського большевицького режиму, освідомлюючи рівночасно народні маси, що Москва - це головний ворог."©
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10.05.2021 08:49 Відповісти
Ха-ха! п.дари занепокоїлися )))
Якубович теж встановлював "закони", тепер черга цих потвор
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06.05.2021 11:58 Відповісти
Чому владу хвилює тільки антисемітизм? Треба виховувати в людях толерантність ,повагу до інших поглядів,звичаїв. Хіба таки проблеми можна вирішувати подібним чином?
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06.05.2021 12:15 Відповісти
О я помню как Вадик Рабинович засуетился в 14, когда почуял шо путинские абрамовичи могут его бабки отжать...Везде кричал "Антисемитизма в Украине нет...Я хочу быть президентом"
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10.05.2021 08:51 Відповісти
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