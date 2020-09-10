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антисемітизм (121) Зеленський (22456) Умань (240) хасиди (176)

"Українцям не важливо, єврей їхній президент, християнин чи мусульманин", - Зеленський

Українська влада рішуче засуджує будь-які прояви антисемітизму та прагне, щоб ізраїльтяни відвідували Україну.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Jerusalem Post, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

За словами Глави держави, щороку місто Умань приймає десятки тисяч відвідувачів з усього світу, зокрема з Ізраїлю та США. Але цього року через пандемію коронавірусу у світі запроваджуються обмеження на пересування.

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"Ми робимо все, щоб зустріти наших гостей у найкращих можливих умовах. На жаль, цього року внаслідок пандемії COVID-19 нам на звернення Ізраїлю довелося застосовувати сувору політику щодо захисту безпеки як громадян України, так і наших відвідувачів з усього світу. Мені дуже шкода, що це призвело до неприємних наслідків для прочан. Нам усім потрібно мати терпіння й терпимість у ці дивні часи. Ми всі пристосовуємося до нових способів робити те, чого раніше ніколи не доводилося робити", – зазначив Президент України.

Він зауважив, що захист здоров’я іноземних гостей та українських громадян залишається головним пріоритетом у часи пандемії.

Глава держави наголосив, що попри тимчасові заходи, вжиті для боротьби з COVID-19, відвідувачам з Ізраїлю та з усього світу завжди будуть раді в Україні та в Умані зокрема.

Відповідаючи на питання про антисемітські напади на євреїв-хасидів в Умані та можливість подальшого зростання антисемітизму в Україні, Володимир Зеленський повідомив, що відбувається тісна співпраця та координація з місцевою владою й представниками єврейської громади в Україні та Умані для захисту паломників.

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"Ми рішуче засуджуємо будь-які антисемітські напади. Антисемітизм – це отрута, якій немає місця в Україні. І в цьому випадку ми стикнулися з багатьма дезінформаційними кампаніями. Ми реагуємо на кожен можливий випадок прояву агресії на антисемітичному тлі. Тим часом, згідно з опитуванням дослідницького центру Pew у 2018 році, Україна є країною у Східній Європі з найменшим показником антисемітизму. Це обнадіює, але, очевидно, завжди потрібно робити більше, і ми повинні й будемо залишатися надзвичайно пильними", – зауважив Президент.

Володимир Зеленський розповів, що, маючи єврейське коріння, сам ніколи не був мішенню антисемітських висловлювань в Україні – ні під час виборчої кампанії, ні після обрання Президентом.

"Українцям байдуже, є їхній Президент євреєм, християнином чи мусульманином, поки він захищає інтереси українського народу", – наголосив він.
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Топ коментарі
+37
"Украинцам не важно, еврей их президент, христианин или мусульманин", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8329
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10.09.2020 10:50
+32
шмаркля уничтожил половину методичек зебилов))
помнится, не так давно эти "чуваки" бегали и повторяли за рашатв о "вальцмане")
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10.09.2020 10:37
+29
"Украинцам не важно, еврей их президент, христианин или мусульманин", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7413
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10.09.2020 10:40
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Держава Ізраїль - це чисто єврейська держава.....
Мається на увазі інші, не єврейські держави..... Де їх залишилося невелика громада, там країна починала дуже швидко розвиватися....

рs... При всій повазі до успіхів Ізраїлю, його не можна порівняти з успіхами розвитку, зруйнованої вщент, післявоєнної Німеччини, Данії, післясовкової Польщі....
Та й політично не можна порівнювати з Німеччиною, Францією, Данією, Польщею.... Скільки існує Ізраїль, стільки він воює, його населення потерпає від ісламських терористів на вулицях... гинуть як євреї так і араби.... дуже неспокійна країна
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10.09.2020 13:00 Відповісти
У таких випадках я завжди кажу "Це не проблема євреїв".
Як згуртовуватись і як голосувати це справа виборців.
Якщо слідувати за логікою деяких дописувачів, за Зе голосували такі самі євреї.
Значить 73% - євреї. Це абсурд.
Думаю 73% голосували за Вову Зеленського, як актора і шоумена.
До речі, він одружений на Лєнці (сорі Олена, як там її, Батьківна ... ). А вона ніяк не єврейка.
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10.09.2020 12:24 Відповісти
Мабуть таки: жид ≠ єврей, хохол ≠ українець.
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10.09.2020 12:33 Відповісти
Українцям не важливо, єврей їхній президент, християнин чи мусульманин - це так.

Етнічний єврей чи мусульманин часто буває кращим політичним українцем (Портніков, Зісельс, Джемільов ...) ніж ентнічнй українець.Та й навіщо це визначати.
Але в Зе національність - типовий кондовий совок. Довго можна описувати що це таке.
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10.09.2020 12:26 Відповісти
Довго можна описувати що це таке, а можна просто послухати інтервю тата Зеленського. Або привітання його самого з Новим роком.
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10.09.2020 14:46 Відповісти
73% было не важно и то, что их президент сцыкливый паяц.
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10.09.2020 12:31 Відповісти
В Їзраїлі можливе таке що б не єврей ,наприклад араб став президентом ? Ні ніколи такого не може бути ,а в Україні олігархи захопили владу під час буремних 90 х і маніпулюють недолугим народом, на жаль не чути голосу інтелегенції,ні громадських активістів,ні патріотів.
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10.09.2020 12:31 Відповісти
Эй, боты, оравшие про Вальцмана, вы где ? Загадили весь Интернет своим теориями жидомасонских заговоров про так как евреи привели к власти скрытого еврея Порошенко. Параллельно обвиняли украинцев в фашизме и антисемитизме. А когда еврей Зеленский был избран 73% голосов, все теоретики заговора вдруг позасовывали языки в задницы и молчат.
А остальным наука: когда кого-то будут обзывать "ж.дом" или "хо.лом", знайте: это с большой вероятностью дело рук имперских кацапов.
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10.09.2020 12:32 Відповісти
"Українцям не важливо, єврей їхній президент, християнин чи мусульманин", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4309
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10.09.2020 13:00 Відповісти
правильно говоришь, вовик...главное, чтобы президент Украины не был предателем Украины и украинцев, как ты...
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10.09.2020 13:02 Відповісти
И очень жаль,что украинцам это не важно
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10.09.2020 13:14 Відповісти
Цитаты "величайшего лидера современности" похоже "перещеголяют" цитаты МАО.
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10.09.2020 13:32 Відповісти
Воно шо, ухи обʼїлося?
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10.09.2020 13:34 Відповісти
Цікаво чого об'ївся мутрий нарід що обрав цю істоту президентом?
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10.09.2020 14:22 Відповісти
та, кажуть соя якась смердюча була- просто смерть.

з 54% всього 4% залишилось, та і ті ніяк до тями не повертаються
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10.09.2020 16:03 Відповісти
у украинского "вырока" планка запала... то нет разницы как называется улица, то нет разницы еще в чем-то... о чем базар, вырок? на украинского президента уже стыдно не только смотреть, но еще хуже - это слушать его пердлы словесные...
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10.09.2020 13:44 Відповісти
К сожалению или нет, но после президентства Зеленского об этом придется забыть.. Теперь это будет фактором политики ( каким является уже 30 лет " язык") , особенно в отношении " богоизбранного народа", так что Вовочка сделал "медвежью услугу" народу со своей исторической родины , где судя по всему ему и придется в последующем обустраивать свою последующую жизнь, как и жизнь своей семьи, ну не в Ростове же..., там клоунов и так хватает.
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10.09.2020 13:52 Відповісти
пока он защищает интересы украинского народаИсточник: https://censor.net/ru/n3218530

\ А ты их защищаешь, вова?
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10.09.2020 14:11 Відповісти
Кокс знайшли і конфіскували.
Що він курить не відомо.
А на рахунок 3 графи у паспорті, то час настав її відновити, і встановити квоти при обранні депутатів у призначенні на посади. Брежнєв це розумів...........
Їх 3%, але вони усюди і нікого до влади не підпускають. А зараз взагалі в наглу звільняють і ставлять суто за національною ознакою,а блюнір їздить і агітує за своїх.......от хоча б узяти Одесу...хто - блазень Філімонов.
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10.09.2020 14:18 Відповісти
Не факт..... Но в будущем - главное что б не клоун
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10.09.2020 14:18 Відповісти
Кокс знайшли і конфіскували.
Що він курить не відомо.
А на рахунок 3 графи у паспорті, то час настав її відновити, і встановити квоти при обранні депутатів у призначенні на посади. Брежнєв це розумів...........
Їх 3%, але вони усюди і нікого до влади не підпускають. А зараз взагалі в наглу звільняють і ставлять суто за національною ознакою, а блюзнір їздить і агітує за своїх.......от хоча б узяти Одесу...хто - блазень - маланець Філімонов .
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10.09.2020 14:23 Відповісти
достатньо складати екзамен з української.
Тільки треба щоб відповіді та результати не продавались
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10.09.2020 20:01 Відповісти
ЧМО хоча б знає що єврей - це не релігія. Зовсім скрутно з інтелектуальною підтримкою без Богдана
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10.09.2020 14:27 Відповісти
Украинцам главное чтобы не марионетка, особенно Ермака и Медведчука
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10.09.2020 14:53 Відповісти
Дуже важливо , бо сам Бог казав : "Не беріть з роду ЧУЖОГО!" . Бо такого не буде ,що іудей буде плекати християнство ! В кращому випадку йому буде на це плювати...
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10.09.2020 14:54 Відповісти
Владимир Александрович! Украинцам важно всё и потому МЫ выбрали ВАС. И с Вас будет и спрос. А пока желаем удачи. Бей красных пока не побелеют, бей белых пока не покраснеют. И при этом оставайся тем кого мы любим.
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10.09.2020 14:54 Відповісти
Главное что бы дебил не был Президентом.
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10.09.2020 14:55 Відповісти
В Умані хасиди влаштували погром на могилі Рабі Нахмана.
САМИ ХАСИДЫ!

А что, теперь можно будет поднимать вопрос о геноциде? или все равно какое наименование улицы, дома, школы?
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10.09.2020 15:06 Відповісти
Малороси -то не українці, а громадяни України.
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10.09.2020 15:50 Відповісти
"Украинцам не важно, еврей их Президент, христианин или мусульманин, пока он защищает интересы украинского народа"

Меня спросил? Всегда считал и буду считать, что президентом в Украине должен быть только этнический украинец, прочно осознающий свою этническую идентичность. А так же выступаю за квоты в органах власти для этнических украинцев, как коренного народа, пострадавшего от много вековой российской колонизации и геноцида. Без этого проект "Украина" считаю бессмысленным.
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10.09.2020 15:52 Відповісти
Но нам важно, чтобы это был президент, а не зеленая шмаркля!
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10.09.2020 16:54 Відповісти
УКРАЇНЦЯМ важливо! а зебільній біомасі - покуй!
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10.09.2020 17:30 Відповісти
Ні, хитрозадий - Дужен важливо
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10.09.2020 17:52 Відповісти
На жаль, в зеленського є підстави так стверджувати. Україна - єдина в світі країна, де єврея обрано президентом, окрім, звичайно, Ізраїля. Українці - самозрадницька нація, була і є досі.
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10.09.2020 18:49 Відповісти
Неправда Ваша, не придебiлкувато-зрадницька - а ненилья... Все ждуном ждут , шо приедет добрый барин и всех рассудит... Темные - мы, малообразованные и по-трипольски инфантильные, бо далi свого клаптика надiленоi землi свiту бiлого й не бачимо. Але ж бо в мене е до Вас питаннячко, мовляв, як ВЫ гадаете , чи не мала б наша iнтелiгенцiя вийти в люди з просвiтницькою метою, та й пробудити в людях потяг вислизнути з тоi гидкоi трясовини, в яку по приколу ввесь час потрапляе, та ще й так пробудити, щоб i десятому (колiну) заказали до того багна не вертати...
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11.09.2020 02:56 Відповісти
Кто сказал, что не важно? Президент Украины должен быть православным.
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10.09.2020 19:45 Відповісти
согласно опросу исследовательского центра Pew в 2018 году, Украина является страной в Восточной Европе с наименьшим показателем антисемитизма

---------
в 2018, тебе, маланця, ще не було на чолі країни
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10.09.2020 19:59 Відповісти
І до чого привело це «не важливо»?
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10.09.2020 20:07 Відповісти
"Українцям не важливо, єврей їхній президент, християнин чи мусульманин", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5970
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10.09.2020 20:45 Відповісти
всё верно сказал.
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11.09.2020 00:07 Відповісти
Украинцам не важно, еврей их президент, христианин или мусульманин"... Пане Вово, тока я вас умоляю... а... чому на пол слова оборвали фразу... Будьласочка, продовжуй ТЭ...типо, Украинцам не важно, еврей их президент, христианин или мусульманин, главное , шобы не зек, дурак или клоун, або по приколу ( як собацi п`ята нога).
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11.09.2020 02:44 Відповісти
вова, ты или трусы одень, или крестик сними...
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11.09.2020 05:28 Відповісти
Поки ти ще можеш - то поквакай ...
За тебе українці не голосували - от ти і стало пре-зе-дентом.
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11.09.2020 06:33 Відповісти
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