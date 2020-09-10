"Українцям не важливо, єврей їхній президент, християнин чи мусульманин", - Зеленський
Українська влада рішуче засуджує будь-які прояви антисемітизму та прагне, щоб ізраїльтяни відвідували Україну.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Jerusalem Post, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
За словами Глави держави, щороку місто Умань приймає десятки тисяч відвідувачів з усього світу, зокрема з Ізраїлю та США. Але цього року через пандемію коронавірусу у світі запроваджуються обмеження на пересування.
"Ми робимо все, щоб зустріти наших гостей у найкращих можливих умовах. На жаль, цього року внаслідок пандемії COVID-19 нам на звернення Ізраїлю довелося застосовувати сувору політику щодо захисту безпеки як громадян України, так і наших відвідувачів з усього світу. Мені дуже шкода, що це призвело до неприємних наслідків для прочан. Нам усім потрібно мати терпіння й терпимість у ці дивні часи. Ми всі пристосовуємося до нових способів робити те, чого раніше ніколи не доводилося робити", – зазначив Президент України.
Він зауважив, що захист здоров’я іноземних гостей та українських громадян залишається головним пріоритетом у часи пандемії.
Глава держави наголосив, що попри тимчасові заходи, вжиті для боротьби з COVID-19, відвідувачам з Ізраїлю та з усього світу завжди будуть раді в Україні та в Умані зокрема.
Відповідаючи на питання про антисемітські напади на євреїв-хасидів в Умані та можливість подальшого зростання антисемітизму в Україні, Володимир Зеленський повідомив, що відбувається тісна співпраця та координація з місцевою владою й представниками єврейської громади в Україні та Умані для захисту паломників.
"Ми рішуче засуджуємо будь-які антисемітські напади. Антисемітизм – це отрута, якій немає місця в Україні. І в цьому випадку ми стикнулися з багатьма дезінформаційними кампаніями. Ми реагуємо на кожен можливий випадок прояву агресії на антисемітичному тлі. Тим часом, згідно з опитуванням дослідницького центру Pew у 2018 році, Україна є країною у Східній Європі з найменшим показником антисемітизму. Це обнадіює, але, очевидно, завжди потрібно робити більше, і ми повинні й будемо залишатися надзвичайно пильними", – зауважив Президент.
Володимир Зеленський розповів, що, маючи єврейське коріння, сам ніколи не був мішенню антисемітських висловлювань в Україні – ні під час виборчої кампанії, ні після обрання Президентом.
"Українцям байдуже, є їхній Президент євреєм, християнином чи мусульманином, поки він захищає інтереси українського народу", – наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
Мається на увазі інші, не єврейські держави..... Де їх залишилося невелика громада, там країна починала дуже швидко розвиватися....
рs... При всій повазі до успіхів Ізраїлю, його не можна порівняти з успіхами розвитку, зруйнованої вщент, післявоєнної Німеччини, Данії, післясовкової Польщі....
Та й політично не можна порівнювати з Німеччиною, Францією, Данією, Польщею.... Скільки існує Ізраїль, стільки він воює, його населення потерпає від ісламських терористів на вулицях... гинуть як євреї так і араби.... дуже неспокійна країна
Як згуртовуватись і як голосувати це справа виборців.
Якщо слідувати за логікою деяких дописувачів, за Зе голосували такі самі євреї.
Значить 73% - євреї. Це абсурд.
Думаю 73% голосували за Вову Зеленського, як актора і шоумена.
До речі, він одружений на Лєнці (сорі Олена, як там її, Батьківна ... ). А вона ніяк не єврейка.
Етнічний єврей чи мусульманин часто буває кращим політичним українцем (Портніков, Зісельс, Джемільов ...) ніж ентнічнй українець.Та й навіщо це визначати.
Але в Зе національність - типовий кондовий совок. Довго можна описувати що це таке.
А остальным наука: когда кого-то будут обзывать "ж.дом" или "хо.лом", знайте: это с большой вероятностью дело рук имперских кацапов.
з 54% всього 4% залишилось, та і ті ніяк до тями не повертаються
\ А ты их защищаешь, вова?
Що він курить не відомо.
А на рахунок 3 графи у паспорті, то час настав її відновити, і встановити квоти при обранні депутатів у призначенні на посади. Брежнєв це розумів...........
Їх 3%, але вони усюди і нікого до влади не підпускають. А зараз взагалі в наглу звільняють і ставлять суто за національною ознакою,а блюнір їздить і агітує за своїх.......от хоча б узяти Одесу...хто - блазень Філімонов.
Що він курить не відомо.
А на рахунок 3 графи у паспорті, то час настав її відновити, і встановити квоти при обранні депутатів у призначенні на посади. Брежнєв це розумів...........
Їх 3%, але вони усюди і нікого до влади не підпускають. А зараз взагалі в наглу звільняють і ставлять суто за національною ознакою, а блюзнір їздить і агітує за своїх.......от хоча б узяти Одесу...хто - блазень - маланець Філімонов .
Тільки треба щоб відповіді та результати не продавались
САМИ ХАСИДЫ!
А что, теперь можно будет поднимать вопрос о геноциде? или все равно какое наименование улицы, дома, школы?
Меня спросил? Всегда считал и буду считать, что президентом в Украине должен быть только этнический украинец, прочно осознающий свою этническую идентичность. А так же выступаю за квоты в органах власти для этнических украинцев, как коренного народа, пострадавшего от много вековой российской колонизации и геноцида. Без этого проект "Украина" считаю бессмысленным.
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в 2018, тебе, маланця, ще не було на чолі країни
За тебе українці не голосували - от ти і стало пре-зе-дентом.