"Українцям не важливо, єврей їхній президент, християнин чи мусульманин", - Зеленський

Українська влада рішуче засуджує будь-які прояви антисемітизму та прагне, щоб ізраїльтяни відвідували Україну.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Jerusalem Post, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

За словами Глави держави, щороку місто Умань приймає десятки тисяч відвідувачів з усього світу, зокрема з Ізраїлю та США. Але цього року через пандемію коронавірусу у світі запроваджуються обмеження на пересування.

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"Ми робимо все, щоб зустріти наших гостей у найкращих можливих умовах. На жаль, цього року внаслідок пандемії COVID-19 нам на звернення Ізраїлю довелося застосовувати сувору політику щодо захисту безпеки як громадян України, так і наших відвідувачів з усього світу. Мені дуже шкода, що це призвело до неприємних наслідків для прочан. Нам усім потрібно мати терпіння й терпимість у ці дивні часи. Ми всі пристосовуємося до нових способів робити те, чого раніше ніколи не доводилося робити", – зазначив Президент України.

Він зауважив, що захист здоров’я іноземних гостей та українських громадян залишається головним пріоритетом у часи пандемії.

Глава держави наголосив, що попри тимчасові заходи, вжиті для боротьби з COVID-19, відвідувачам з Ізраїлю та з усього світу завжди будуть раді в Україні та в Умані зокрема.

Відповідаючи на питання про антисемітські напади на євреїв-хасидів в Умані та можливість подальшого зростання антисемітизму в Україні, Володимир Зеленський повідомив, що відбувається тісна співпраця та координація з місцевою владою й представниками єврейської громади в Україні та Умані для захисту паломників.

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"Ми рішуче засуджуємо будь-які антисемітські напади. Антисемітизм – це отрута, якій немає місця в Україні. І в цьому випадку ми стикнулися з багатьма дезінформаційними кампаніями. Ми реагуємо на кожен можливий випадок прояву агресії на антисемітичному тлі. Тим часом, згідно з опитуванням дослідницького центру Pew у 2018 році, Україна є країною у Східній Європі з найменшим показником антисемітизму. Це обнадіює, але, очевидно, завжди потрібно робити більше, і ми повинні й будемо залишатися надзвичайно пильними", – зауважив Президент.

Володимир Зеленський розповів, що, маючи єврейське коріння, сам ніколи не був мішенню антисемітських висловлювань в Україні – ні під час виборчої кампанії, ні після обрання Президентом.

"Українцям байдуже, є їхній Президент євреєм, християнином чи мусульманином, поки він захищає інтереси українського народу", – наголосив він.