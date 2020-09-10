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антисемитизм (229) Зеленский (19064) Умань (360) хасиды (255)

"Украинцам не важно, еврей их президент, христианин или мусульманин", - Зеленский

Украинская власть решительно осуждает любые проявления антисемитизма и хочет, чтобы израильтяне посещали Украину.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью The Jerusalem Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

По словам Главы государства, ежегодно город Умань принимает десятки тысяч гостей со всего света, в том числе из Израиля и США. Но в этом году из-за пандемии коронавируса в мире вводятся ограничения на передвижение.

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"Мы делаем все, чтобы встретить наших гостей в лучших возможных условиях. К сожалению, в этом году в результате пандемии COVID-19 нам по обращению Израиля пришлось применять строгую политику по защите безопасности как граждан Украины, так и наших посетителей со всего мира. Мне очень жаль, что это привело к неприятным последствиям для паломников. Нам всем нужно иметь терпение и терпимость в эти странные времена. Мы все приспосабливаемся к новым способам делать то, чего раньше никогда не приходилось делать", – подчеркнул Президент Украины.

Он отметил, что защита здоровья иностранных гостей и украинских граждан остается главным приоритетом во времена пандемии.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на временные меры, принятые для борьбы с COVID-19, посетителям из Израиля и со всего света всегда будут рады в Украине и в Умани в частности.

Отвечая на вопрос об антисемитских нападениях на евреев-хасидов в Умани и возможности дальнейшего роста антисемитизма в Украине, Владимир Зеленский сообщил, что осуществляется тесное сотрудничество и координация с местными властями и представителями еврейской общины в Украине и Умани для защиты паломников.

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"Мы решительно осуждаем любые антисемитские нападения. Антисемитизм – это яд, которому нет места в Украине. И в этом случае мы столкнулись со многими дезинформационными кампаниями. Мы реагируем на каждый возможный случай проявления агрессии на антисемитическом фоне. Между тем, согласно опросу исследовательского центра Pew в 2018 году, Украина является страной в Восточной Европе с наименьшим показателем антисемитизма. Это обнадеживает, но, очевидно, всегда нужно делать больше, и мы должны и будем оставаться чрезвычайно бдительными", – отметил Президент.

Владимир Зеленский рассказал, что, имея еврейские корни, сам никогда не был мишенью антисемитских высказываний в Украине – ни в ходе избирательной кампании, ни после избрания Президентом.

"Украинцам не важно, еврей их Президент, христианин или мусульманин, пока он защищает интересы украинского народа", – подчеркнул он.

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Топ комментарии
+37
"Украинцам не важно, еврей их президент, христианин или мусульманин", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8329
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10.09.2020 10:50
+32
шмаркля уничтожил половину методичек зебилов))
помнится, не так давно эти "чуваки" бегали и повторяли за рашатв о "вальцмане")
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10.09.2020 10:37
+29
"Украинцам не важно, еврей их президент, христианин или мусульманин", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7413
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10.09.2020 10:40
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Страница 3 из 3
Держава Ізраїль - це чисто єврейська держава.....
Мається на увазі інші, не єврейські держави..... Де їх залишилося невелика громада, там країна починала дуже швидко розвиватися....

рs... При всій повазі до успіхів Ізраїлю, його не можна порівняти з успіхами розвитку, зруйнованої вщент, післявоєнної Німеччини, Данії, післясовкової Польщі....
Та й політично не можна порівнювати з Німеччиною, Францією, Данією, Польщею.... Скільки існує Ізраїль, стільки він воює, його населення потерпає від ісламських терористів на вулицях... гинуть як євреї так і араби.... дуже неспокійна країна
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10.09.2020 13:00 Ответить
У таких випадках я завжди кажу "Це не проблема євреїв".
Як згуртовуватись і як голосувати це справа виборців.
Якщо слідувати за логікою деяких дописувачів, за Зе голосували такі самі євреї.
Значить 73% - євреї. Це абсурд.
Думаю 73% голосували за Вову Зеленського, як актора і шоумена.
До речі, він одружений на Лєнці (сорі Олена, як там її, Батьківна ... ). А вона ніяк не єврейка.
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10.09.2020 12:24 Ответить
Мабуть таки: жид ≠ єврей, хохол ≠ українець.
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10.09.2020 12:33 Ответить
Українцям не важливо, єврей їхній президент, християнин чи мусульманин - це так.

Етнічний єврей чи мусульманин часто буває кращим політичним українцем (Портніков, Зісельс, Джемільов ...) ніж ентнічнй українець.Та й навіщо це визначати.
Але в Зе національність - типовий кондовий совок. Довго можна описувати що це таке.
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10.09.2020 12:26 Ответить
Довго можна описувати що це таке, а можна просто послухати інтервю тата Зеленського. Або привітання його самого з Новим роком.
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10.09.2020 14:46 Ответить
73% было не важно и то, что их президент сцыкливый паяц.
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10.09.2020 12:31 Ответить
В Їзраїлі можливе таке що б не єврей ,наприклад араб став президентом ? Ні ніколи такого не може бути ,а в Україні олігархи захопили владу під час буремних 90 х і маніпулюють недолугим народом, на жаль не чути голосу інтелегенції,ні громадських активістів,ні патріотів.
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10.09.2020 12:31 Ответить
Эй, боты, оравшие про Вальцмана, вы где ? Загадили весь Интернет своим теориями жидомасонских заговоров про так как евреи привели к власти скрытого еврея Порошенко. Параллельно обвиняли украинцев в фашизме и антисемитизме. А когда еврей Зеленский был избран 73% голосов, все теоретики заговора вдруг позасовывали языки в задницы и молчат.
А остальным наука: когда кого-то будут обзывать "ж.дом" или "хо.лом", знайте: это с большой вероятностью дело рук имперских кацапов.
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10.09.2020 12:32 Ответить
"Українцям не важливо, єврей їхній президент, християнин чи мусульманин", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4309
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10.09.2020 13:00 Ответить
правильно говоришь, вовик...главное, чтобы президент Украины не был предателем Украины и украинцев, как ты...
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10.09.2020 13:02 Ответить
И очень жаль,что украинцам это не важно
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10.09.2020 13:14 Ответить
Цитаты "величайшего лидера современности" похоже "перещеголяют" цитаты МАО.
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10.09.2020 13:32 Ответить
Воно шо, ухи обʼїлося?
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10.09.2020 13:34 Ответить
Цікаво чого об'ївся мутрий нарід що обрав цю істоту президентом?
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10.09.2020 14:22 Ответить
та, кажуть соя якась смердюча була- просто смерть.

з 54% всього 4% залишилось, та і ті ніяк до тями не повертаються
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10.09.2020 16:03 Ответить
у украинского "вырока" планка запала... то нет разницы как называется улица, то нет разницы еще в чем-то... о чем базар, вырок? на украинского президента уже стыдно не только смотреть, но еще хуже - это слушать его пердлы словесные...
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10.09.2020 13:44 Ответить
К сожалению или нет, но после президентства Зеленского об этом придется забыть.. Теперь это будет фактором политики ( каким является уже 30 лет " язык") , особенно в отношении " богоизбранного народа", так что Вовочка сделал "медвежью услугу" народу со своей исторической родины , где судя по всему ему и придется в последующем обустраивать свою последующую жизнь, как и жизнь своей семьи, ну не в Ростове же..., там клоунов и так хватает.
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10.09.2020 13:52 Ответить
пока он защищает интересы украинского народаИсточник: https://censor.net/ru/n3218530

\ А ты их защищаешь, вова?
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10.09.2020 14:11 Ответить
Кокс знайшли і конфіскували.
Що він курить не відомо.
А на рахунок 3 графи у паспорті, то час настав її відновити, і встановити квоти при обранні депутатів у призначенні на посади. Брежнєв це розумів...........
Їх 3%, але вони усюди і нікого до влади не підпускають. А зараз взагалі в наглу звільняють і ставлять суто за національною ознакою,а блюнір їздить і агітує за своїх.......от хоча б узяти Одесу...хто - блазень Філімонов.
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10.09.2020 14:18 Ответить
Не факт..... Но в будущем - главное что б не клоун
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10.09.2020 14:18 Ответить
Кокс знайшли і конфіскували.
Що він курить не відомо.
А на рахунок 3 графи у паспорті, то час настав її відновити, і встановити квоти при обранні депутатів у призначенні на посади. Брежнєв це розумів...........
Їх 3%, але вони усюди і нікого до влади не підпускають. А зараз взагалі в наглу звільняють і ставлять суто за національною ознакою, а блюзнір їздить і агітує за своїх.......от хоча б узяти Одесу...хто - блазень - маланець Філімонов .
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10.09.2020 14:23 Ответить
достатньо складати екзамен з української.
Тільки треба щоб відповіді та результати не продавались
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10.09.2020 20:01 Ответить
ЧМО хоча б знає що єврей - це не релігія. Зовсім скрутно з інтелектуальною підтримкою без Богдана
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10.09.2020 14:27 Ответить
Украинцам главное чтобы не марионетка, особенно Ермака и Медведчука
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10.09.2020 14:53 Ответить
Дуже важливо , бо сам Бог казав : "Не беріть з роду ЧУЖОГО!" . Бо такого не буде ,що іудей буде плекати християнство ! В кращому випадку йому буде на це плювати...
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10.09.2020 14:54 Ответить
Владимир Александрович! Украинцам важно всё и потому МЫ выбрали ВАС. И с Вас будет и спрос. А пока желаем удачи. Бей красных пока не побелеют, бей белых пока не покраснеют. И при этом оставайся тем кого мы любим.
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10.09.2020 14:54 Ответить
Главное что бы дебил не был Президентом.
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10.09.2020 14:55 Ответить
В Умані хасиди влаштували погром на могилі Рабі Нахмана.
САМИ ХАСИДЫ!

А что, теперь можно будет поднимать вопрос о геноциде? или все равно какое наименование улицы, дома, школы?
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10.09.2020 15:06 Ответить
Малороси -то не українці, а громадяни України.
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10.09.2020 15:50 Ответить
"Украинцам не важно, еврей их Президент, христианин или мусульманин, пока он защищает интересы украинского народа"

Меня спросил? Всегда считал и буду считать, что президентом в Украине должен быть только этнический украинец, прочно осознающий свою этническую идентичность. А так же выступаю за квоты в органах власти для этнических украинцев, как коренного народа, пострадавшего от много вековой российской колонизации и геноцида. Без этого проект "Украина" считаю бессмысленным.
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10.09.2020 15:52 Ответить
Но нам важно, чтобы это был президент, а не зеленая шмаркля!
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10.09.2020 16:54 Ответить
УКРАЇНЦЯМ важливо! а зебільній біомасі - покуй!
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10.09.2020 17:30 Ответить
Ні, хитрозадий - Дужен важливо
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10.09.2020 17:52 Ответить
На жаль, в зеленського є підстави так стверджувати. Україна - єдина в світі країна, де єврея обрано президентом, окрім, звичайно, Ізраїля. Українці - самозрадницька нація, була і є досі.
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10.09.2020 18:49 Ответить
Неправда Ваша, не придебiлкувато-зрадницька - а ненилья... Все ждуном ждут , шо приедет добрый барин и всех рассудит... Темные - мы, малообразованные и по-трипольски инфантильные, бо далi свого клаптика надiленоi землi свiту бiлого й не бачимо. Але ж бо в мене е до Вас питаннячко, мовляв, як ВЫ гадаете , чи не мала б наша iнтелiгенцiя вийти в люди з просвiтницькою метою, та й пробудити в людях потяг вислизнути з тоi гидкоi трясовини, в яку по приколу ввесь час потрапляе, та ще й так пробудити, щоб i десятому (колiну) заказали до того багна не вертати...
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11.09.2020 02:56 Ответить
Кто сказал, что не важно? Президент Украины должен быть православным.
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10.09.2020 19:45 Ответить
согласно опросу исследовательского центра Pew в 2018 году, Украина является страной в Восточной Европе с наименьшим показателем антисемитизма

---------
в 2018, тебе, маланця, ще не було на чолі країни
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10.09.2020 19:59 Ответить
І до чого привело це «не важливо»?
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10.09.2020 20:07 Ответить
"Українцям не важливо, єврей їхній президент, християнин чи мусульманин", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5970
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10.09.2020 20:45 Ответить
всё верно сказал.
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11.09.2020 00:07 Ответить
Украинцам не важно, еврей их президент, христианин или мусульманин"... Пане Вово, тока я вас умоляю... а... чому на пол слова оборвали фразу... Будьласочка, продовжуй ТЭ...типо, Украинцам не важно, еврей их президент, христианин или мусульманин, главное , шобы не зек, дурак или клоун, або по приколу ( як собацi п`ята нога).
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11.09.2020 02:44 Ответить
вова, ты или трусы одень, или крестик сними...
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11.09.2020 05:28 Ответить
Поки ти ще можеш - то поквакай ...
За тебе українці не голосували - от ти і стало пре-зе-дентом.
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11.09.2020 06:33 Ответить
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