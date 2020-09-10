"Украинцам не важно, еврей их президент, христианин или мусульманин", - Зеленский
Украинская власть решительно осуждает любые проявления антисемитизма и хочет, чтобы израильтяне посещали Украину.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью The Jerusalem Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
По словам Главы государства, ежегодно город Умань принимает десятки тысяч гостей со всего света, в том числе из Израиля и США. Но в этом году из-за пандемии коронавируса в мире вводятся ограничения на передвижение.
"Мы делаем все, чтобы встретить наших гостей в лучших возможных условиях. К сожалению, в этом году в результате пандемии COVID-19 нам по обращению Израиля пришлось применять строгую политику по защите безопасности как граждан Украины, так и наших посетителей со всего мира. Мне очень жаль, что это привело к неприятным последствиям для паломников. Нам всем нужно иметь терпение и терпимость в эти странные времена. Мы все приспосабливаемся к новым способам делать то, чего раньше никогда не приходилось делать", – подчеркнул Президент Украины.
Он отметил, что защита здоровья иностранных гостей и украинских граждан остается главным приоритетом во времена пандемии.
Глава государства подчеркнул, что, несмотря на временные меры, принятые для борьбы с COVID-19, посетителям из Израиля и со всего света всегда будут рады в Украине и в Умани в частности.
Отвечая на вопрос об антисемитских нападениях на евреев-хасидов в Умани и возможности дальнейшего роста антисемитизма в Украине, Владимир Зеленский сообщил, что осуществляется тесное сотрудничество и координация с местными властями и представителями еврейской общины в Украине и Умани для защиты паломников.
"Мы решительно осуждаем любые антисемитские нападения. Антисемитизм – это яд, которому нет места в Украине. И в этом случае мы столкнулись со многими дезинформационными кампаниями. Мы реагируем на каждый возможный случай проявления агрессии на антисемитическом фоне. Между тем, согласно опросу исследовательского центра Pew в 2018 году, Украина является страной в Восточной Европе с наименьшим показателем антисемитизма. Это обнадеживает, но, очевидно, всегда нужно делать больше, и мы должны и будем оставаться чрезвычайно бдительными", – отметил Президент.
Владимир Зеленский рассказал, что, имея еврейские корни, сам никогда не был мишенью антисемитских высказываний в Украине – ни в ходе избирательной кампании, ни после избрания Президентом.
"Украинцам не важно, еврей их Президент, христианин или мусульманин, пока он защищает интересы украинского народа", – подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Мається на увазі інші, не єврейські держави..... Де їх залишилося невелика громада, там країна починала дуже швидко розвиватися....
рs... При всій повазі до успіхів Ізраїлю, його не можна порівняти з успіхами розвитку, зруйнованої вщент, післявоєнної Німеччини, Данії, післясовкової Польщі....
Та й політично не можна порівнювати з Німеччиною, Францією, Данією, Польщею.... Скільки існує Ізраїль, стільки він воює, його населення потерпає від ісламських терористів на вулицях... гинуть як євреї так і араби.... дуже неспокійна країна
Як згуртовуватись і як голосувати це справа виборців.
Якщо слідувати за логікою деяких дописувачів, за Зе голосували такі самі євреї.
Значить 73% - євреї. Це абсурд.
Думаю 73% голосували за Вову Зеленського, як актора і шоумена.
До речі, він одружений на Лєнці (сорі Олена, як там її, Батьківна ... ). А вона ніяк не єврейка.
Етнічний єврей чи мусульманин часто буває кращим політичним українцем (Портніков, Зісельс, Джемільов ...) ніж ентнічнй українець.Та й навіщо це визначати.
Але в Зе національність - типовий кондовий совок. Довго можна описувати що це таке.
А остальным наука: когда кого-то будут обзывать "ж.дом" или "хо.лом", знайте: это с большой вероятностью дело рук имперских кацапов.
з 54% всього 4% залишилось, та і ті ніяк до тями не повертаються
\ А ты их защищаешь, вова?
Що він курить не відомо.
А на рахунок 3 графи у паспорті, то час настав її відновити, і встановити квоти при обранні депутатів у призначенні на посади. Брежнєв це розумів...........
Їх 3%, але вони усюди і нікого до влади не підпускають. А зараз взагалі в наглу звільняють і ставлять суто за національною ознакою,а блюнір їздить і агітує за своїх.......от хоча б узяти Одесу...хто - блазень Філімонов.
Що він курить не відомо.
А на рахунок 3 графи у паспорті, то час настав її відновити, і встановити квоти при обранні депутатів у призначенні на посади. Брежнєв це розумів...........
Їх 3%, але вони усюди і нікого до влади не підпускають. А зараз взагалі в наглу звільняють і ставлять суто за національною ознакою, а блюзнір їздить і агітує за своїх.......от хоча б узяти Одесу...хто - блазень - маланець Філімонов .
Тільки треба щоб відповіді та результати не продавались
САМИ ХАСИДЫ!
А что, теперь можно будет поднимать вопрос о геноциде? или все равно какое наименование улицы, дома, школы?
Меня спросил? Всегда считал и буду считать, что президентом в Украине должен быть только этнический украинец, прочно осознающий свою этническую идентичность. А так же выступаю за квоты в органах власти для этнических украинцев, как коренного народа, пострадавшего от много вековой российской колонизации и геноцида. Без этого проект "Украина" считаю бессмысленным.
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в 2018, тебе, маланця, ще не було на чолі країни
За тебе українці не голосували - от ти і стало пре-зе-дентом.