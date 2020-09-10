"Украинцам не важно, еврей их президент, христианин или мусульманин", - Зеленский

Украинская власть решительно осуждает любые проявления антисемитизма и хочет, чтобы израильтяне посещали Украину.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью The Jerusalem Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

По словам Главы государства, ежегодно город Умань принимает десятки тысяч гостей со всего света, в том числе из Израиля и США. Но в этом году из-за пандемии коронавируса в мире вводятся ограничения на передвижение.

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"Мы делаем все, чтобы встретить наших гостей в лучших возможных условиях. К сожалению, в этом году в результате пандемии COVID-19 нам по обращению Израиля пришлось применять строгую политику по защите безопасности как граждан Украины, так и наших посетителей со всего мира. Мне очень жаль, что это привело к неприятным последствиям для паломников. Нам всем нужно иметь терпение и терпимость в эти странные времена. Мы все приспосабливаемся к новым способам делать то, чего раньше никогда не приходилось делать", – подчеркнул Президент Украины.

Он отметил, что защита здоровья иностранных гостей и украинских граждан остается главным приоритетом во времена пандемии.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на временные меры, принятые для борьбы с COVID-19, посетителям из Израиля и со всего света всегда будут рады в Украине и в Умани в частности.

Отвечая на вопрос об антисемитских нападениях на евреев-хасидов в Умани и возможности дальнейшего роста антисемитизма в Украине, Владимир Зеленский сообщил, что осуществляется тесное сотрудничество и координация с местными властями и представителями еврейской общины в Украине и Умани для защиты паломников.

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"Мы решительно осуждаем любые антисемитские нападения. Антисемитизм – это яд, которому нет места в Украине. И в этом случае мы столкнулись со многими дезинформационными кампаниями. Мы реагируем на каждый возможный случай проявления агрессии на антисемитическом фоне. Между тем, согласно опросу исследовательского центра Pew в 2018 году, Украина является страной в Восточной Европе с наименьшим показателем антисемитизма. Это обнадеживает, но, очевидно, всегда нужно делать больше, и мы должны и будем оставаться чрезвычайно бдительными", – отметил Президент.

Владимир Зеленский рассказал, что, имея еврейские корни, сам никогда не был мишенью антисемитских высказываний в Украине – ни в ходе избирательной кампании, ни после избрания Президентом.

"Украинцам не важно, еврей их Президент, христианин или мусульманин, пока он защищает интересы украинского народа", – подчеркнул он.