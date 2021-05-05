Комитет Рады предлагает установить уголовную ответственность за антисемитизм
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Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова поддержал законопроекты, предлагающие ввести уголовную ответственность за антисемитизм.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное управление аппарата парламента.
Законопроектом №5109 дается определение антисемитизма, указываются его основные проявления, устанавливается запрет антисемитизма, его проявлений, устанавливаются виды ответственности за нарушение законодательства об антисемитизме.
В то же время законопроектом №5110 предусматривается внесение изменений в статью 161 Уголовного кодекса Украины в части установления уголовной ответственности за проявления антисемитизма.
Так, комитет принял решение предложить комитету по правам человека и комитету по вопросам правоохранительной деятельности, определенным главными по разработке проектов, рекомендовать ВР принять оба законопроекта в первом чтении.
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Поставлю зірочки ...
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Нє, ну, не сволота, га ?
А за україноненависництво що буде ?
зе-Україна, бляха муха (с)
Для всіх, крім українців.
Давайте лучше за семитизм и антиукраинство в Украине.
Отлично лидер украинских националистов О. Тягнибок насыпал соль на хвост технологиям руцкагамира, который распространяет ложь об антисемитизме бандеровцев:
Русскоязычный (9-й канал) "Израиль Плюс". Программа "Контакт".
Интервью дает Шимон Бриман, редактор отдела Израиля и СНГ американской газеты "Forum Daily".
"17. Жиди в СССР є найвідданішою підпорою пануючого большевицького режиму та авангардом московського імперіялізму в Україні. Протижидівські настрої українських мас використовує московсько-большевицький уряд, щоб відвернути їхню увагу від дійсного спричинника лиха і щоб у час зриву спрямувати їх на погроми жидів.
Організація Українських Націоналістів поборює жидів як підпору московського большевицького режиму, освідомлюючи рівночасно народні маси, що Москва - це головний ворог."©
Якубович теж встановлював "закони", тепер черга цих потвор