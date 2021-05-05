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антисемитизм (230) ВР (28721) уголовная ответственность (435)

Комитет Рады предлагает установить уголовную ответственность за антисемитизм

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Комитет Рады предлагает установить уголовную ответственность за антисемитизм

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова поддержал законопроекты, предлагающие ввести уголовную ответственность за антисемитизм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное управление аппарата парламента.

Законопроектом №5109 дается определение антисемитизма, указываются его основные проявления, устанавливается запрет антисемитизма, его проявлений, устанавливаются виды ответственности за нарушение законодательства об антисемитизме.

В то же время законопроектом №5110 предусматривается внесение изменений в статью 161 Уголовного кодекса Украины в части установления уголовной ответственности за проявления антисемитизма.

Так, комитет принял решение предложить комитету по правам человека и комитету по вопросам правоохранительной деятельности, определенным главными по разработке проектов, рекомендовать ВР принять оба законопроекта в первом чтении.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+63
це так мило.
Від создатєлєй "Україна-порноактиса -бу-га-га". - кримінальна відповідальність за антиисемітизм.
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05.05.2021 14:38
+55
Українська влада кажете? Комитет Рады предлагает установить уголовную ответственность за антисемитизм - Цензор.НЕТ 1711
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05.05.2021 14:38
+51
А за отрицание Голодомора ?
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05.05.2021 14:39
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А за антиукраинизм не, не надо?
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05.05.2021 22:22 Ответить
Реально хочеться вилаятися.
Поставлю зірочки ...

*********
Нє, ну, не сволота, га ?
А за україноненависництво що буде ?
зе-Україна, бляха муха (с)
Для всіх, крім українців.
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06.05.2021 03:49 Ответить
Зєлєнскій, Бужанскій, Білєцкій, Богуцкая, Скалєцкая, Куніцкій, Дубінскій...
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06.05.2021 06:53 Ответить
Раду всем скопом на Израиль .там их земля обитованная))
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06.05.2021 07:10 Ответить
В Израиль нельзя...там надо в армии отслужить...а они в се уклонисты начиная с презика
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10.05.2021 08:49 Ответить
Комитет Рады предлагает установить уголовную ответственность за антисемитизм

Давайте лучше за семитизм и антиукраинство в Украине.
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06.05.2021 11:22 Ответить
Бандеровцы с евреями друзья
Отлично лидер украинских националистов О. Тягнибок насыпал соль на хвост технологиям руцкагамира, который распространяет ложь об антисемитизме бандеровцев:

Русскоязычный (9-й канал) "Израиль Плюс". Программа "Контакт".
Интервью дает Шимон Бриман, редактор отдела Израиля и СНГ американской газеты "Forum Daily".
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06.05.2021 11:49 Ответить
Ой мой! А как же быть с постановлением большого сбора ОУН под руководством Степана Бандеры в апреле 1941 года в Кракове (цитата):
"17. Жиди в СССР є найвідданішою підпорою пануючого большевицького режиму та авангардом московського імперіялізму в Україні. Протижидівські настрої українських мас використовує московсько-большевицький уряд, щоб відвернути їхню увагу від дійсного спричинника лиха і щоб у час зриву спрямувати їх на погроми жидів.
Організація Українських Націоналістів поборює жидів як підпору московського большевицького режиму, освідомлюючи рівночасно народні маси, що Москва - це головний ворог."©
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10.05.2021 08:49 Ответить
Ха-ха! п.дари занепокоїлися )))
Якубович теж встановлював "закони", тепер черга цих потвор
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06.05.2021 11:58 Ответить
Чому владу хвилює тільки антисемітизм? Треба виховувати в людях толерантність ,повагу до інших поглядів,звичаїв. Хіба таки проблеми можна вирішувати подібним чином?
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06.05.2021 12:15 Ответить
О я помню как Вадик Рабинович засуетился в 14, когда почуял шо путинские абрамовичи могут его бабки отжать...Везде кричал "Антисемитизма в Украине нет...Я хочу быть президентом"
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10.05.2021 08:51 Ответить
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