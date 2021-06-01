Зеленский: "Я являюсь результатом и ответом, что в Украине нет антисемитизма"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в Украине нет антисемитизма, а если и есть, то он на самом низком уровне.
Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung 29 мая, которое опубликовано на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ
Отвечая на вопрос журналиста, о том, что на сеголняшний день об Украине распространяется пропаганда, что это якобы антисемитское, фашистское государство, Зеленский сказал: "Я считаю, что я являюсь результатом и ответом, что в Украине нет антисемитизма, что он на самом низком уровне. Потому что идеальных форм не бывает, идеальных людей не бывает. Но это тот факт, что в Украине антисемитизм на самом низком уровне по сравнению с любой европейской страной. Я считаю, что я и есть ответ. Я знаю, что антисемитизм имел место в Советском Союзе, это правда. Я знаю истории о моих родственниках, моем отце - люди боялись этого, да, это было. Но в современной, независимой Украине все это очень изменилось. Именно поэтому я считаю, что у нас этого нет. Иногда случаются провокации, но так бывает везде", - отметил президент.
Как известно, президент Украины Владимир Зеленский родился в украинско-еврейской семье.
Пожалуйста, подождите...
Кроме зеленского и бабушки есть еще масса людей, чьи доходы не совсем чисты, даже не с точки зрения УК, а с точки зрения морали: банкротство и скупка задешево украинских предприятий, например. Когда такие дела делают свои - это плохо, но это просто плохо. А когда кто угодно из "инородцев" - добавляется национальный вопрос.
Израиль до сих пор не признал Голодомор геноцидом украинского народа. тоже мало приятного.
Вы и Владимир Нахманович, может еще Натан Гомберг - все, кого я знаю с подобной вашей гражданской позицией!
Как вы понимаете, фигни нам разгребать и разгребать... Увы!
Порошенко - на 25% може.
Зеленський Володимир Олександрович.
Гройсман Володимир Борисович.
Різниця є ...
Але навіть якщо частково допустити, то це був таки антисемітизм. Буквально.
Маґдебу́рзьке пра́во (також німе́цьке або тевтонське міське́ пра́во; лат. theuthunico iure, id est iure magdeburgensi[1]) - одна з найпоширеніших правових систем міського самоврядування в Центральній Європі у часи Середньовіччя.
Це також таємний план іллюмінаті і золотого тільця - засрати місце де живешь.
Це ж для того 5G створили вчені - щоб народу давати команду ужратись горілкою, піти побитись під генделиком, насрати і насцяти посеред вулиці, і сказати що це їх змусили зробити ж-и.
А ще й не дай бог дитина стане розумним інтеллігентом - це ж як я сусідам в очі дивитись буду...
В Україні присутній антижидокацапізм!
Он, незаконнорожденный, сынуля Коломойского! У нас в Украине, этот еврей, всем евреям еврей, - еврейский папаша (пахан). Я, догадался!
tZE inform
@tZEinform
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Зеленский: "Я являюсь результатом и ответом, что в Украине нет антисемитизма" "Еврей" Зеленский не знающий родного языка, не исповедующий иудаизма, Тору в руках не держащий - это "квартальная" версия еврея
И непокорных римлянам евреев, в том числе и Христа, и представителей других наций, распинали исключительно римляне так как это было своего рода служение священной римской империи.
А потом римляне свалили на евреев и люмпен схавал. И до их пор эта тупая на самом деле отмазка хавает у люмпена на ура.
Вот вопрос. Кем нужно быть, чтобы 2000 лет подряд верить в такую чепуху типа "этонемы" "мынепричём" настамнебыло" "этовсеевреивиноватые"?
Но какое отношение этот человек имеет к евреям?
Жена- не еврейка, дети- крещеные, у самого на шее крест- сам видел.
Так что замолчал бы он со своими примерами.