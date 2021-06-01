РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4713 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
8 426 170
антисемитизм (230) Зеленский (16498)

Зеленский: "Я являюсь результатом и ответом, что в Украине нет антисемитизма"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский:

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в Украине нет антисемитизма, а если и есть, то он на самом низком уровне.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung 29 мая, которое опубликовано на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ

Отвечая на вопрос журналиста, о том, что на сеголняшний день об Украине распространяется пропаганда, что это якобы антисемитское, фашистское государство, Зеленский сказал: "Я считаю, что я являюсь результатом и ответом, что в Украине нет антисемитизма, что он на самом низком уровне. Потому что идеальных форм не бывает, идеальных людей не бывает. Но это тот факт, что в Украине антисемитизм на самом низком уровне по сравнению с любой европейской страной. Я считаю, что я и есть ответ. Я знаю, что антисемитизм имел место в Советском Союзе, это правда. Я знаю истории о моих родственниках, моем отце - люди боялись этого, да, это было. Но в современной, независимой Украине все это очень изменилось. Именно поэтому я считаю, что у нас этого нет. Иногда случаются провокации, но так бывает везде", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады предлагает установить уголовную ответственность за антисемитизм

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский родился в украинско-еврейской семье.

Источник: 


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+44
Результатом и ответом того, что у большинства мозгов нет, так точнее будет
показать весь комментарий
01.06.2021 10:58
+37
Зеленский: "Я являюсь результатом и ответом, что в Украине нет антисемитизма" - Цензор.НЕТ 8091
показать весь комментарий
01.06.2021 11:22
+32
Зеленский: "Я являюсь результатом и ответом, что в Украине нет антисемитизма" - Цензор.НЕТ 6952
показать весь комментарий
01.06.2021 11:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Зеленський: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму" - Цензор.НЕТ 9389
показать весь комментарий
02.06.2021 07:05 Ответить
Я знаю, что антисемитизм имел место в Советском Союзе, это правда. Я знаю истории о моих родственниках, моем отце - люди боялись этого, да, это было. Источник: https://censor.net/ru/n3268688вей и это заявляет сын члена антисионистского комитета евреев СССР Зеленський: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму" - Цензор.НЕТ 513
показать весь комментарий
01.06.2021 11:29 Ответить
ну страшно ж було, навіть євреї проти євреїв виступали Зеленський: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму" - Цензор.НЕТ 8612
показать весь комментарий
01.06.2021 11:35 Ответить
ага когда он в ментовской фуражке Зеленський: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму" - Цензор.НЕТ 2774 на собрании отдела Зеленський: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму" - Цензор.НЕТ 4209
показать весь комментарий
01.06.2021 11:38 Ответить
Уже предпосылок более чем достаточно, чтобы он начался.
показать весь комментарий
01.06.2021 11:29 Ответить
Второй вопрос - антиукраинизм среди евреев. Об этом даже не говорят, а среди евреев даже литература существует и передается об антисемитских преступлениях в Украине за больше чем 1000 лет. Начиная от побоища евреев в древнем Киеве, когда было, якобы, уничтожено 600 000 евреев за раз... Столько тогда в Киеве не было людей вообще, если считать с конями, коровами и белками. Про казаков, десятая часть которых была евреями, кстати.

Кроме зеленского и бабушки есть еще масса людей, чьи доходы не совсем чисты, даже не с точки зрения УК, а с точки зрения морали: банкротство и скупка задешево украинских предприятий, например. Когда такие дела делают свои - это плохо, но это просто плохо. А когда кто угодно из "инородцев" - добавляется национальный вопрос.
Израиль до сих пор не признал Голодомор геноцидом украинского народа. тоже мало приятного.
Вы и Владимир Нахманович, может еще Натан Гомберг - все, кого я знаю с подобной вашей гражданской позицией!

Как вы понимаете, фигни нам разгребать и разгребать... Увы!
показать весь комментарий
01.06.2021 13:32 Ответить
дякуючи тобі, невдовзі з'явиться
показать весь комментарий
01.06.2021 11:34 Ответить
бо ти лише ідіот з синдромом наполеона, і маріонетка в руках хитросраких...олігархів
показать весь комментарий
01.06.2021 11:34 Ответить
хитросраких...олігархів - з них тільки Ахметов і Костюк точно не євреї.

Порошенко - на 25% може.
показать весь комментарий
01.06.2021 12:10 Ответить
Хтось знає такого етнічного українця, який мав би єврейське ім'я та прізвище?
показать весь комментарий
01.06.2021 11:36 Ответить
А Ви про когось конкретно ??
Зеленський Володимир Олександрович.
Гройсман Володимир Борисович.
Різниця є ...
показать весь комментарий
01.06.2021 12:08 Ответить
Мы про тебя конкретно, кацап Зеленський: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму" - Цензор.НЕТ 1807
показать весь комментарий
03.07.2021 23:20 Ответить
Сам кацап ... Зеленський: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму" - Цензор.НЕТ 6042
показать весь комментарий
04.07.2021 10:26 Ответить
Цікаво, а він хоч синагогу відвідує?
показать весь комментарий
01.06.2021 11:37 Ответить
Так вроде с крестиком прыгал у маслякова Зеленський: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму" - Цензор.НЕТ 9598
показать весь комментарий
01.06.2021 11:38 Ответить
Зеленский единственная причина того, что в Украине может появиться антисемитизм.
показать весь комментарий
01.06.2021 11:38 Ответить
Между украинцами и евреями есть взаимные обиды и противоречия. Они безвредны на бытовом уровне. Но вырастают до угрозы существованию Украины при евреях во власти.Сто лет назад мафия где то Бланка, Свердлова, Троцкого уничтожила УНР. Сейчас мафия Коломойского уничтожает Украину.
показать весь комментарий
01.06.2021 11:40 Ответить
+100
показать весь комментарий
01.06.2021 12:06 Ответить
Магдебурзьке право - "Право встановлювало порядок виборів і функції органів міського самоуправління, суду, купецьких об'єднань, цехів, регулювало питання торгівлі, опіки, спадкування, визначало покарання за різні види злочинів тощо. Воно не мало поширення на жінок, бідняків, незаконно народжених та юдеїв." - щось не чув, щоб ЦЕ називали антисемітизмом.
показать весь комментарий
01.06.2021 11:48 Ответить
Формально юдеї це не тотожне до євреїв.
Але навіть якщо частково допустити, то це був таки антисемітизм. Буквально.

Маґдебу́рзьке пра́во (також німе́цьке або тевтонське міське́ пра́во; лат. theuthunico iure, id est iure magdeburgensi[1]) - одна з найпоширеніших правових систем міського самоврядування в Центральній Європі у часи Середньовіччя.
показать весь комментарий
01.06.2021 12:05 Ответить
Зеленський: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму" - Цензор.НЕТ 8106
показать весь комментарий
01.06.2021 11:54 Ответить
Зеленський народився в українсько-єврейській родині - це хто ? Мама Ріма ?? Зеленський: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму" - Цензор.НЕТ 6871
показать весь комментарий
01.06.2021 12:00 Ответить
Вам евреї какати і писяти на центральних вулицях своїх міст не заважають?

Це також таємний план іллюмінаті і золотого тільця - засрати місце де живешь.

Це ж для того 5G створили вчені - щоб народу давати команду ужратись горілкою, піти побитись під генделиком, насрати і насцяти посеред вулиці, і сказати що це їх змусили зробити ж-и.

А ще й не дай бог дитина стане розумним інтеллігентом - це ж як я сусідам в очі дивитись буду...
показать весь комментарий
01.06.2021 12:00 Ответить
Go away, patz.
показать весь комментарий
01.06.2021 12:28 Ответить
В Україні абсолютно немає антисемітизму!
В Україні присутній антижидокацапізм!
показать весь комментарий
01.06.2021 12:00 Ответить
От жыдяра клятый!
показать весь комментарий
01.06.2021 12:13 Ответить
йшов би ти кудись, кацапе
показать весь комментарий
01.06.2021 23:20 Ответить
За що поважаю євреїв- то за те що від самого народження вони знають що у всіх них є прекрасна Батьківщина- Ізраїль. А країна в якій вони народилися дана їм Богом, щоб заробити на тупих гоях грошей і зрештою зробити свою Батьківщину ще багатшою.
показать весь комментарий
01.06.2021 12:13 Ответить
Швидше результатом тупості електорату.
показать весь комментарий
01.06.2021 12:14 Ответить
Конечно нет, достаточно почитать комментарии к сообщениям посла Израиля в Киеве.
показать весь комментарий
01.06.2021 12:29 Ответить
трэба казати що путiн напав на нэньку як антисiмiт на евреев, нихай платит репарации, куда ему деваться будет
показать весь комментарий
01.06.2021 12:33 Ответить
Но где то там в глубине души...
показать весь комментарий
01.06.2021 12:43 Ответить
Хоча зі мною ніхто не хоче погоджуватися, але євреї - це таки русифіковані жиди.
показать весь комментарий
01.06.2021 12:51 Ответить
зкацапленi)
показать весь комментарий
01.06.2021 13:33 Ответить
"лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный» - Википедия - Рустика.
показать весь комментарий
01.06.2021 15:00 Ответить
Не зросійщені ?
показать весь комментарий
02.06.2021 07:08 Ответить
Это ему пишут в сценариях? Сам бы он никогда не догадался так острить. Ему хоть кипу натянули на макушку, когда он блеял об этом. Еще один еврей выискался. То его в кацапскую косоворотку с украинским орнаментом (два в одном) вырядят, словно Петрушку этакого, то у него мама Римма.
Он, незаконнорожденный, сынуля Коломойского! У нас в Украине, этот еврей, всем евреям еврей, - еврейский папаша (пахан). Я, догадался!
показать весь комментарий
01.06.2021 12:55 Ответить
Мания величия уже зашкаливает. Приговор, результат, ответ...а по сути всего лишь вопрос, и к тому же большой !..)
показать весь комментарий
01.06.2021 13:10 Ответить
верная заява.
показать весь комментарий
01.06.2021 13:12 Ответить
Зеленський: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму" - Цензор.НЕТ 8059
показать весь комментарий
01.06.2021 13:14 Ответить
Зеленський: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму" - Цензор.НЕТ 7369
показать весь комментарий
01.06.2021 13:15 Ответить








tZE inform

@tZEinform

·4 мин

Зеленский: "Я являюсь результатом и ответом, что в Украине нет антисемитизма" "Еврей" Зеленский не знающий родного языка, не исповедующий иудаизма, Тору в руках не держащий - это "квартальная" версия еврея
показать весь комментарий
01.06.2021 14:02 Ответить
Ні, вова! Ти - результат дебілізаціі постсовкоі частини населення! Коломойшин Г+Г та інші антиукраїнські телевізійні помийки зробили свою підлу справу! Євреї- народ здебільшого розумний, але наші ідіоти спромоглися вибрати собі в президенти найтупішого совкового вилупка.
показать весь комментарий
01.06.2021 14:11 Ответить
Після того, як нарід роздивився хто ви - то точно буде.
показать весь комментарий
01.06.2021 15:47 Ответить
Историческая справка для люмпена. Распятие на кресте в иудее евреями не практиковалось от слова совсем. Это сугубо римское наказание.

И непокорных римлянам евреев, в том числе и Христа, и представителей других наций, распинали исключительно римляне так как это было своего рода служение священной римской империи.

А потом римляне свалили на евреев и люмпен схавал. И до их пор эта тупая на самом деле отмазка хавает у люмпена на ура.

Вот вопрос. Кем нужно быть, чтобы 2000 лет подряд верить в такую чепуху типа "этонемы" "мынепричём" настамнебыло" "этовсеевреивиноватые"?
показать весь комментарий
01.06.2021 15:58 Ответить
все так , но именно иудеи просили римлян казнить/наказать Христа , а помиловали жулика .
показать весь комментарий
01.06.2021 19:46 Ответить
Евреи не могли просить распять Христа так как Христос, или его реальный прототип, был поулярен среди народа. "Попросили" распять или коллаборанты, или засланные римские казачки. Уже тогда практиковались фейковые референдумы и переяславские рады. Много чего в таких выкрутасах придумали или заимствовали именно римляне.
показать весь комментарий
03.06.2021 11:35 Ответить
при владі украінофоби какая разніца ім підтанцьовуе
показать весь комментарий
01.06.2021 15:59 Ответить
В УКРАИНЕ НЕТ АНТИСЕМИТИЗМА, ну й навіщо деякі депутати хочуть протягти закон, чи формулювання, чи ще шось- шо вийде про антисемитизм? до когось приєднатись ,чи кудись вступити? Хто зна?
показать весь комментарий
01.06.2021 19:44 Ответить
Бо хочуть щось інше представити за антисемітизм.
показать весь комментарий
23.06.2021 11:02 Ответить
То что власть Зеленского закрыла три канала Медведчука - думаете, что из-за их промосковскости? Ничуть. Просто ему нужно меньше любой критики в свой адрес. А с ними можно сослаться на промосковскость.
показать весь комментарий
01.06.2021 20:05 Ответить
А тем временем на конюшне некому навоз выгребать
показать весь комментарий
01.06.2021 22:19 Ответить
я согласен с ним- я свидетель тому, что в Украине все нормально, за исключением некоторых выродков, в семье не без урода, как говорят.
Но какое отношение этот человек имеет к евреям?
Жена- не еврейка, дети- крещеные, у самого на шее крест- сам видел.
Так что замолчал бы он со своими примерами.
показать весь комментарий
01.06.2021 23:23 Ответить
Главное не с чем он ходит на шее, а его суть. А суть его такая же как и у Коломойского.
показать весь комментарий
23.06.2021 11:04 Ответить
Страница 2 из 2
 
 