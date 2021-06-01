Зеленский: "Я являюсь результатом и ответом, что в Украине нет антисемитизма"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в Украине нет антисемитизма, а если и есть, то он на самом низком уровне.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung 29 мая, которое опубликовано на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ

Отвечая на вопрос журналиста, о том, что на сеголняшний день об Украине распространяется пропаганда, что это якобы антисемитское, фашистское государство, Зеленский сказал: "Я считаю, что я являюсь результатом и ответом, что в Украине нет антисемитизма, что он на самом низком уровне. Потому что идеальных форм не бывает, идеальных людей не бывает. Но это тот факт, что в Украине антисемитизм на самом низком уровне по сравнению с любой европейской страной. Я считаю, что я и есть ответ. Я знаю, что антисемитизм имел место в Советском Союзе, это правда. Я знаю истории о моих родственниках, моем отце - люди боялись этого, да, это было. Но в современной, независимой Украине все это очень изменилось. Именно поэтому я считаю, что у нас этого нет. Иногда случаются провокации, но так бывает везде", - отметил президент.

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Как известно, президент Украины Владимир Зеленский родился в украинско-еврейской семье.