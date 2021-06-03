26 детей отравились в детсаду на Буковине, - Нацполиция

К медикам за помощью обратились 28 человек. Среди пострадавших - 26 детей. По словам врачей, у большинства из них легкое течение заболевания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Черновицкой области.

В полицию поступило сообщение, что в селе Испас к семейному врачу обратились трое детей от 3 до 6 лет с жалобами на ухудшение состояния здоровья, которое может свидетельствовать о пищевом отравлении. Все они являются воспитанниками местного заведения дошкольного образования.

Во время проверки указанного заведения члены специальной комиссии также выяснили, что к семейным врачам с аналогичными симптомами целом обратились 28 человек - 2 взрослых и 26 детей. Медики их осмотрели иотпустили домой. У них было легкое течение заболевания. Сейчас все они находятся под наблюдением семейных врачей.

В полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины и выясняют все обстоятельства.

Также читайте: В 2021 году Киевщина получит 11 современных учебных заведений, - ОГА