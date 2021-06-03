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26 детей отравились в детсаду на Буковине, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

26 детей отравились в детсаду на Буковине, - Нацполиция

К медикам за помощью обратились 28 человек. Среди пострадавших - 26 детей. По словам врачей, у большинства из них легкое течение заболевания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Черновицкой области.

В полицию поступило сообщение, что в селе Испас к семейному врачу обратились трое детей от 3 до 6 лет с жалобами на ухудшение состояния здоровья, которое может свидетельствовать о пищевом отравлении. Все они являются воспитанниками местного заведения дошкольного образования.

Во время проверки указанного заведения члены специальной комиссии также выяснили, что к семейным врачам с аналогичными симптомами целом обратились 28 человек - 2 взрослых и 26 детей. Медики их осмотрели иотпустили домой. У них было легкое течение заболевания. Сейчас все они находятся под наблюдением семейных врачей.

В полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины и выясняют все обстоятельства.

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Автор: Богдан Гуньковський
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на Буковине вечно не доваренным етти кормят и тухлой чупакаброй... 26 детей отравились в детсаду на Буковине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5584
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03.06.2021 14:47 Ответить
глухое село в предгорье, этот испас. найдут виновного - местньіе в черемоше утопят
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03.06.2021 15:08 Ответить
ви там були в Іспасі?щоб усі такі глухі села були в Україні-там люди покраще живуть ніж ви у сову мухостанську це точно-
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03.06.2021 16:02 Ответить
був не раз. глухе не значить погане чи бідне. далеко від основних артерій
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03.06.2021 16:03 Ответить
до Чернівців 65 км по трассі- 8 км до вижниці- це з твого мухосранська до цивілізація пів дня валити-
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03.06.2021 16:24 Ответить
що ти там про мухосранськ патякало, хамло? крути хвост свиням мовчки, якщо розмоляти не навчилось.
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03.06.2021 16:05 Ответить
сиди у своему мухосранську та мрій жити у іспасі-недомірок беззубий-
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03.06.2021 20:55 Ответить
зрозумів. то ти дітей потравив, чорноротий. тебе топити будуть
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03.06.2021 16:09 Ответить
так чекаю- приїзджай недомірку-
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03.06.2021 16:23 Ответить
в черемоше помоют... вымочат... и сварят
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03.06.2021 15:13 Ответить
 
 