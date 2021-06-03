26 дітей отруїлися в дитсадку на Буковині, - Нацполіція

До медиків по допомогу звернулися 28 осіб. Серед постраждалих - 26 дітей. За словами лікарів, у більшості з них легкий перебіг захворювання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Чернівецької області.

У поліцію надійшло повідомлення про те, що в селі Іспас до сімейного лікаря звернулися троє дітей віком від 3 до 6 років зі скаргами на погіршення стану здоров’я, яке може свідчити про харчове отруєння. Усі вони є вихованцями місцевого закладу дошкільної освіти.

Під час перевірки вказаного закладу члени спеціальної комісії також з’ясували, що до сімейних лікарів з аналогічними симптомами загалом звернулися 28 осіб – 2 дорослих і 26 дітей. Медики їх оглянули та, зважаючи на легкий перебіг захворювання, відпустили додому. Наразі всі вони перебувають під наглядом сімейних лікарів.

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У поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України та з’ясовують всі обставини.