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26 дітей отруїлися в дитсадку на Буковині, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

26 дітей отруїлися в дитсадку на Буковині, - Нацполіція

До медиків по допомогу звернулися 28 осіб. Серед постраждалих - 26 дітей. За словами лікарів, у більшості з них легкий перебіг захворювання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Чернівецької області.

У поліцію надійшло повідомлення про те, що в селі Іспас до сімейного лікаря звернулися троє дітей віком від 3 до 6 років зі скаргами на погіршення стану здоров’я, яке може свідчити про харчове отруєння. Усі вони є вихованцями місцевого закладу дошкільної освіти.

Під час перевірки вказаного закладу члени спеціальної комісії також з’ясували, що до сімейних лікарів з аналогічними симптомами загалом звернулися 28 осіб – 2 дорослих і 26 дітей. Медики їх оглянули та, зважаючи на легкий перебіг захворювання, відпустили додому. Наразі всі вони перебувають під наглядом сімейних лікарів.

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У поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України та з’ясовують всі обставини.

Автор: Анастасія Потіха
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на Буковине вечно не доваренным етти кормят и тухлой чупакаброй... 26 детей отравились в детсаду на Буковине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5584
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03.06.2021 14:47 Відповісти
глухое село в предгорье, этот испас. найдут виновного - местньіе в черемоше утопят
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03.06.2021 15:08 Відповісти
ви там були в Іспасі?щоб усі такі глухі села були в Україні-там люди покраще живуть ніж ви у сову мухостанську це точно-
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03.06.2021 16:02 Відповісти
був не раз. глухе не значить погане чи бідне. далеко від основних артерій
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03.06.2021 16:03 Відповісти
до Чернівців 65 км по трассі- 8 км до вижниці- це з твого мухосранська до цивілізація пів дня валити-
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03.06.2021 16:24 Відповісти
що ти там про мухосранськ патякало, хамло? крути хвост свиням мовчки, якщо розмоляти не навчилось.
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03.06.2021 16:05 Відповісти
сиди у своему мухосранську та мрій жити у іспасі-недомірок беззубий-
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03.06.2021 20:55 Відповісти
зрозумів. то ти дітей потравив, чорноротий. тебе топити будуть
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03.06.2021 16:09 Відповісти
так чекаю- приїзджай недомірку-
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03.06.2021 16:23 Відповісти
в черемоше помоют... вымочат... и сварят
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03.06.2021 15:13 Відповісти
 
 