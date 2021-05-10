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6-річний хлопчик напився горілки на кладовищі в Одеській області, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

6-річний хлопчик напився горілки на кладовищі в Одеській області, - поліція

Дитину, що лежала на землі, побачили місцеві жителі і викликали "швидку допомогу".

В Одеській області госпіталізували 6-річного хлопчика, який отруївся горілкою на кладовищі. Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася 9 травня в селі Дальницької територіальної громади, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що хлопчика, коли той лежав на землі, побачили люди, які викликали "швидку допомогу" і повідомили про те, що трапилося, в поліцію.

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"Правоохоронці встановили, що хлопчик зі своїми друзями ходив на кладовище збирати солодощі і на одному з надгробків знайшов чарку з горілкою, яку випив", - повідомили в главку.

За невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною та її вихованням на 39-річну матір малолітнього було складено адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У поліції стверджують, що зараз життю 6-річної дитини нічого не загрожує.

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Як повідомили в соціальних мережах очевидці, інцидент стався в селі Новоградковка. Людям, які звернули увагу на дитину, він розповів, що випив п'ять чарок горілки, пише УНІАН.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Я правильно зрозумів, це і є прояв сруського світу, який Одеська бавовна вчора ритуально викликала до себе?
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10.05.2021 14:31
+15
На расие в этом возрасте их уже подшивают
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10.05.2021 14:35
+14
Юний стакановець. 6-летний мальчик напился водки на кладбище в Одесской области, - полиция - Цензор.НЕТ 7083
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10.05.2021 14:39
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Я правильно зрозумів, це і є прояв сруського світу, який Одеська бавовна вчора ритуально викликала до себе?
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10.05.2021 14:31 Відповісти
Жодних сумнівів. 6-летний мальчик напился водки на кладбище в Одесской области, - полиция - Цензор.НЕТ 9309
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10.05.2021 14:37 Відповісти
У хлопчика велике майбутнє.
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10.05.2021 14:42 Відповісти
6 років - це всього рік до школи.
Там йому швиденько і наллють, і дадуть нюхнути.
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10.05.2021 15:30 Відповісти
Не дивно, що вони можуть й не усвідомлювати, що водяра розлита у пляшки. Й взагалі нашо пляшки потрібні, для чого вони.
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10.05.2021 16:36 Відповісти
Хороший мальчик(Г.Козодоев). 6-летний мальчик напился водки на кладбище в Одесской области, - полиция - Цензор.НЕТ 7355
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10.05.2021 14:33 Відповісти
Та ні, це не "Козодоев", це Водкохлёбов.
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10.05.2021 14:38 Відповісти
6-річний хлопчик напився горілки на кладовищі в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 7264

Ага, только он Козлодоев! 6-річний хлопчик напився горілки на кладовищі в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 5332
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10.05.2021 14:50 Відповісти
Рузский мир в Одесе
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10.05.2021 14:35 Відповісти
На расие в этом возрасте их уже подшивают
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10.05.2021 14:35 Відповісти
Треба було чимось з лопати закусити - усе було б нормально...
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10.05.2021 14:39 Відповісти
Але 9-го тільки з саперної! Святковий сервіз так би мовити...
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10.05.2021 16:38 Відповісти
Растут новые ватные дрова для новых очищающих костров в Одессе.
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10.05.2021 14:39 Відповісти
Ти дурень. Добавити нічого.
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10.05.2021 14:59 Відповісти
Перепрошую. Помилково не туди вставив. Anatoliy A 006b9dda мій лайк.
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10.05.2021 15:02 Відповісти
Ватный имбицил,выучи уже хоть флаг Польши,если лишняя хромасома от предков спившихся опущенных холопов позволит. Почитай энциклопедию для разнообразия сидя на бутылке.
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10.05.2021 17:57 Відповісти
Юний стакановець. 6-летний мальчик напился водки на кладбище в Одесской области, - полиция - Цензор.НЕТ 7083
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10.05.2021 14:39 Відповісти
не знаю как где но в Одесской области есть места где цыгане ходят в церковь и крестят детей и на поминальные дни на кладбище у них традиция накрывать столы , причём нихилые такие столы как на свадьбу, там водяра заносится ящиками..и наливают там всем от мала до велика..
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10.05.2021 16:27 Відповісти
Ребенок напился водки на кладбище? Там что, бомжам водку на сторожке раздают? Выпил пацан не водки, он отхлебнул дикого невежества, следования допотопных культов и рас**здяйства
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10.05.2021 14:43 Відповісти
за дедов выпил
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10.05.2021 14:44 Відповісти
чево чево рас.... ?
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10.05.2021 14:45 Відповісти
бо скіфи ми...ще ці наші давні предки ходили на цвинтар і там пили і їли, "страву", як дійшла ця назва до нас...від джерел до джерел
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10.05.2021 14:48 Відповісти
какой водки ,самогонки он напился
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10.05.2021 14:44 Відповісти
Накотил за дидов небось?
Гены не вошы...
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10.05.2021 14:45 Відповісти
При нормальных генах он бы выблевал и сознания не терял.
Спасибо папе-маме за счастливую жизнь.
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10.05.2021 15:42 Відповісти
Первое похмелье, ммм... самое сладкое. 6-річний хлопчик напився горілки на кладовищі в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 6353
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10.05.2021 14:48 Відповісти
Лайфхак. На кладбище можно выпить.
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10.05.2021 14:48 Відповісти
виновен не ребенок...виновны мы,которые водку на кладбище таскают...и не только водку-столы на надгробии накрывают.с холодцами,оливьешками и винегретами.
а ведь сказано в библии "не ешь жертвенного".но то ж для евреев,в Ветхом завете,пусть они выполняют
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10.05.2021 14:51 Відповісти
И да не оскудеет идиотами земля наша (с).
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10.05.2021 14:51 Відповісти
Ты посмотри какой алкашура растёт, от 5 рюмок и меня пришлось бы откачивать.
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10.05.2021 14:53 Відповісти
ДЪело было такЪ
6-річний хлопчик напився горілки на кладовищі в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 2358
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10.05.2021 14:54 Відповісти
Кажуть, на помилках вчаться. Брехня! Якби так і було, людство дано позбулось би дурості. (Е.Ф. Рассел, "Найближчий родич").
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10.05.2021 14:59 Відповісти
умные учатся на чужих ошибках, дыбилы на своих...
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10.05.2021 16:18 Відповісти
... не учатся.
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10.05.2021 17:05 Відповісти
Біда в тому, що не вчаться. На те вони й дебіли. Доведено Дарвіном. 6-річний хлопчик напився горілки на кладовищі в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 7061
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10.05.2021 18:03 Відповісти
Скрепно.
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10.05.2021 17:06 Відповісти
Батьки - дебілота!
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10.05.2021 15:04 Відповісти
батьки -циганва... там так заведено..
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10.05.2021 16:19 Відповісти
Малий відмітив 9 травня.
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10.05.2021 15:10 Відповісти
Такой маленький, а уже за дилдов накатил...
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10.05.2021 15:12 Відповісти
Это если мне 60 лет, то должно войти 50 стопок, ужасть
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10.05.2021 15:14 Відповісти
На гробках вчера полно детворы было .А вот рюмки оставлять наполненные- это преступление.Знают прекрасно про детей и оставляют, как и бумажные цветы несут..Мусор.
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10.05.2021 15:16 Відповісти
Детки в хороших семьях знают: захотелось сладостей - надо идти на кладбище.
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10.05.2021 15:28 Відповісти
Хорошо, что на могилах всего лишь стопки водки, а не ампулы с героином.

Хорошо, что пасочки не посыпают коксом.
Мальчик навёл бы шороху на весь район.
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10.05.2021 15:26 Відповісти
6-річний хлопчик напився горілки на кладовищі в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 810
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10.05.2021 15:33 Відповісти
Вподобайка за чорний гумор.
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10.05.2021 16:56 Відповісти
шо вы так все "возбудились" - обыкновенная цыганва -биомусор плодит биомусор...
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10.05.2021 16:17 Відповісти
Гени не пропьешь.
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10.05.2021 17:02 Відповісти
дети травятся а взрослые кайфуют. Нонсенс? Хотя короне дети противостоят лучше. Отсюда вывод: водка и корона друзья. 6-річний хлопчик напився горілки на кладовищі в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 7247
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10.05.2021 17:29 Відповісти
Первая серьезная попытка навсегда попасть на кладбище оказалась неудачной...
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10.05.2021 17:57 Відповісти
 
 