6-річний хлопчик напився горілки на кладовищі в Одеській області, - поліція
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Дитину, що лежала на землі, побачили місцеві жителі і викликали "швидку допомогу".
В Одеській області госпіталізували 6-річного хлопчика, який отруївся горілкою на кладовищі. Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася 9 травня в селі Дальницької територіальної громади, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що хлопчика, коли той лежав на землі, побачили люди, які викликали "швидку допомогу" і повідомили про те, що трапилося, в поліцію.
"Правоохоронці встановили, що хлопчик зі своїми друзями ходив на кладовище збирати солодощі і на одному з надгробків знайшов чарку з горілкою, яку випив", - повідомили в главку.
За невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною та її вихованням на 39-річну матір малолітнього було складено адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
У поліції стверджують, що зараз життю 6-річної дитини нічого не загрожує.
Як повідомили в соціальних мережах очевидці, інцидент стався в селі Новоградковка. Людям, які звернули увагу на дитину, він розповів, що випив п'ять чарок горілки, пише УНІАН.
Будь ласка, зачекайте...
Там йому швиденько і наллють, і дадуть нюхнути.
Ага, только он Козлодоев!
Гены не вошы...
Спасибо папе-маме за счастливую жизнь.
а ведь сказано в библии "не ешь жертвенного".но то ж для евреев,в Ветхом завете,пусть они выполняют
Хорошо, что пасочки не посыпают коксом.
Мальчик навёл бы шороху на весь район.