6-річний хлопчик напився горілки на кладовищі в Одеській області, - поліція

Дитину, що лежала на землі, побачили місцеві жителі і викликали "швидку допомогу".

В Одеській області госпіталізували 6-річного хлопчика, який отруївся горілкою на кладовищі. Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася 9 травня в селі Дальницької територіальної громади, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що хлопчика, коли той лежав на землі, побачили люди, які викликали "швидку допомогу" і повідомили про те, що трапилося, в поліцію.

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"Правоохоронці встановили, що хлопчик зі своїми друзями ходив на кладовище збирати солодощі і на одному з надгробків знайшов чарку з горілкою, яку випив", - повідомили в главку.

За невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною та її вихованням на 39-річну матір малолітнього було складено адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У поліції стверджують, що зараз життю 6-річної дитини нічого не загрожує.

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Як повідомили в соціальних мережах очевидці, інцидент стався в селі Новоградковка. Людям, які звернули увагу на дитину, він розповів, що випив п'ять чарок горілки, пише УНІАН.