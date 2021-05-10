У Львові з вікна восьмого поверху випала дворічна дитина, - поліція

Поліцейські встановлюють обставини загибелі у Львові 2-річної дівчинки, яка випала з вікна восьмого поверху.

Про це повідомляє поліція Львівщини, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 10 травня, близько 8:30, до поліції надійшло повідомлення про те, що з вікна багатоповерхівки на вулиці Шевченка у Львові випала дитина. Як встановили правоохоронці, 2-річна дівчинка випала з вікна восьмого поверху", - йдеться в повідомленні.

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На місці працюють правоохоронці, які встановлюють всі обставини події. Вирішується питання про її правову кваліфікацію, повідомили в поліції.