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У Львові з вікна восьмого поверху випала дворічна дитина, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

У Львові з вікна восьмого поверху випала дворічна дитина, - поліція

Поліцейські встановлюють обставини загибелі у Львові 2-річної дівчинки, яка випала з вікна восьмого поверху.

Про це повідомляє поліція Львівщини, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 10 травня, близько 8:30, до поліції надійшло повідомлення про те, що з вікна багатоповерхівки на вулиці Шевченка у Львові випала дитина. Як встановили правоохоронці, 2-річна дівчинка випала з вікна восьмого поверху", - йдеться в повідомленні.

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На місці працюють правоохоронці, які встановлюють всі обставини події. Вирішується питання про її правову кваліфікацію, повідомили в поліції.

Автор: Наталя Джума
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Пипец... В таком возрасте ребенка, все что шевелится нужно на морские узлы завязывать, а тут окно открытым оставили...
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10.05.2021 14:09 Відповісти
так осталась жива или нет..?
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10.05.2021 14:29 Відповісти
обстоятельства гибели во Львове 2-летней девочки
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10.05.2021 14:32 Відповісти
а гребаное государтво не может заколотить блин все окна или установить спец решетки? или это нереально?
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10.05.2021 16:07 Відповісти
В смысле заколотить, к Вам домой должны прийти и заколотить или что значит Ваш комментарий ?
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10.05.2021 16:55 Відповісти
Якось смішно. У Львові з вікна восьмого поверху випала дворічна дитина, - поліція - Цензор.НЕТ 494 До чого тут держава?
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10.05.2021 17:06 Відповісти
ти звідки, чудо горохове?
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10.05.2021 17:38 Відповісти
Батькам тепер край, чи хто там був вдома...
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10.05.2021 17:24 Відповісти
З ранку читала, шо його викинули з вікна
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10.05.2021 18:29 Відповісти
 
 