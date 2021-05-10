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Во Львове из окна восьмого этажа выпал двухлетний ребенок, - полиция
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Полицейские устанавливают обстоятельства гибели во Львове 2-летней девочки, выпавшей из окна восьмого этажа.
Об этом сообщает полиция Львовщины, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 10 мая, около 8.30, в полицию поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки на улице Шевченко во Львове выпал ребенок. Как установили правоохранители, 2-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа", - говорится в сообщении.
На месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства события. Решается вопрос о его правовой квалификации, сообщили в полиции.
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