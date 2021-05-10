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Во Львове из окна восьмого этажа выпал двухлетний ребенок, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Во Львове из окна восьмого этажа выпал двухлетний ребенок, - полиция

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели во Львове 2-летней девочки, выпавшей из окна восьмого этажа.

Об этом сообщает полиция Львовщины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 10 мая, около 8.30, в полицию поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки на улице Шевченко во Львове выпал ребенок. Как установили правоохранители, 2-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа", - говорится в сообщении.

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На месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства события. Решается вопрос о его правовой квалификации, сообщили в полиции.
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Пипец... В таком возрасте ребенка, все что шевелится нужно на морские узлы завязывать, а тут окно открытым оставили...
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10.05.2021 14:09 Ответить
так осталась жива или нет..?
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10.05.2021 14:29 Ответить
обстоятельства гибели во Львове 2-летней девочки
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10.05.2021 14:32 Ответить
а гребаное государтво не может заколотить блин все окна или установить спец решетки? или это нереально?
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10.05.2021 16:07 Ответить
В смысле заколотить, к Вам домой должны прийти и заколотить или что значит Ваш комментарий ?
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10.05.2021 16:55 Ответить
Якось смішно. У Львові з вікна восьмого поверху випала дворічна дитина, - поліція - Цензор.НЕТ 494 До чого тут держава?
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10.05.2021 17:06 Ответить
ти звідки, чудо горохове?
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10.05.2021 17:38 Ответить
Батькам тепер край, чи хто там був вдома...
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10.05.2021 17:24 Ответить
З ранку читала, шо його викинули з вікна
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10.05.2021 18:29 Ответить
 
 