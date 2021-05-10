6-летний мальчик напился водки на кладбище в Одесской области, - полиция
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Лежащего на земле ребенка увидели местные жители и вызвали "скорую помощь".
В Одесской области госпитализировали 6-летнего мальчика, который отравился водкой на кладбище. Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло 9 мая в селе Дальницкой территориальной громады, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что мальчика увидели лежащим на земле люди, которые вызвали "скорую помощь" и сообщили о случившемся в полицию.
"Правоохранители установили, что мальчик со своими друзьями ходил на кладбище собирать сладости и на одном из надгробий нашел рюмку с водкой, которую выпил", - сообщили в главке.
За невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и его воспитание на 39-летнюю мать составлен административный протокол по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В полиции утверждают, что сейчас жизни 6-летнего ребенка ничего не угрожает.
Как сообщили в социальных сетях очевидцы, инцидент произошел в селе Новоградковка. Людям, которые обратили внимание на ребенка, он рассказал, что выпил пять рюмок водки, пишет УНИАН.
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Там йому швиденько і наллють, і дадуть нюхнути.
Ага, только он Козлодоев!
Гены не вошы...
Спасибо папе-маме за счастливую жизнь.
а ведь сказано в библии "не ешь жертвенного".но то ж для евреев,в Ветхом завете,пусть они выполняют
Хорошо, что пасочки не посыпают коксом.
Мальчик навёл бы шороху на весь район.