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6-летний мальчик напился водки на кладбище в Одесской области, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

6-летний мальчик напился водки на кладбище в Одесской области, - полиция

Лежащего на земле ребенка увидели местные жители и вызвали "скорую помощь".

В Одесской области госпитализировали 6-летнего мальчика, который отравился водкой на кладбище. Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло 9 мая в селе Дальницкой территориальной громады, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мальчика увидели лежащим на земле люди, которые вызвали "скорую помощь" и сообщили о случившемся в полицию.

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"Правоохранители установили, что мальчик со своими друзьями ходил на кладбище собирать сладости и на одном из надгробий нашел рюмку с водкой, которую выпил", - сообщили в главке.

За невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и его воспитание на 39-летнюю мать составлен административный протокол по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В полиции утверждают, что сейчас жизни 6-летнего ребенка ничего не угрожает.

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Как сообщили в социальных сетях очевидцы, инцидент произошел в селе Новоградковка. Людям, которые обратили внимание на ребенка, он рассказал, что выпил пять рюмок водки, пишет УНИАН.
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Топ комментарии
+29
Я правильно зрозумів, це і є прояв сруського світу, який Одеська бавовна вчора ритуально викликала до себе?
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10.05.2021 14:31
+15
На расие в этом возрасте их уже подшивают
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10.05.2021 14:35
+14
Юний стакановець. 6-летний мальчик напился водки на кладбище в Одесской области, - полиция - Цензор.НЕТ 7083
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10.05.2021 14:39
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Я правильно зрозумів, це і є прояв сруського світу, який Одеська бавовна вчора ритуально викликала до себе?
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10.05.2021 14:31 Ответить
Жодних сумнівів. 6-летний мальчик напился водки на кладбище в Одесской области, - полиция - Цензор.НЕТ 9309
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10.05.2021 14:37 Ответить
У хлопчика велике майбутнє.
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10.05.2021 14:42 Ответить
6 років - це всього рік до школи.
Там йому швиденько і наллють, і дадуть нюхнути.
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10.05.2021 15:30 Ответить
Не дивно, що вони можуть й не усвідомлювати, що водяра розлита у пляшки. Й взагалі нашо пляшки потрібні, для чого вони.
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10.05.2021 16:36 Ответить
Хороший мальчик(Г.Козодоев). 6-летний мальчик напился водки на кладбище в Одесской области, - полиция - Цензор.НЕТ 7355
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10.05.2021 14:33 Ответить
Та ні, це не "Козодоев", це Водкохлёбов.
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10.05.2021 14:38 Ответить
6-річний хлопчик напився горілки на кладовищі в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 7264

Ага, только он Козлодоев! 6-річний хлопчик напився горілки на кладовищі в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 5332
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10.05.2021 14:50 Ответить
Рузский мир в Одесе
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10.05.2021 14:35 Ответить
На расие в этом возрасте их уже подшивают
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10.05.2021 14:35 Ответить
Треба було чимось з лопати закусити - усе було б нормально...
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10.05.2021 14:39 Ответить
Але 9-го тільки з саперної! Святковий сервіз так би мовити...
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10.05.2021 16:38 Ответить
Растут новые ватные дрова для новых очищающих костров в Одессе.
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10.05.2021 14:39 Ответить
Ти дурень. Добавити нічого.
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10.05.2021 14:59 Ответить
Перепрошую. Помилково не туди вставив. Anatoliy A 006b9dda мій лайк.
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10.05.2021 15:02 Ответить
Ватный имбицил,выучи уже хоть флаг Польши,если лишняя хромасома от предков спившихся опущенных холопов позволит. Почитай энциклопедию для разнообразия сидя на бутылке.
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10.05.2021 17:57 Ответить
Юний стакановець. 6-летний мальчик напился водки на кладбище в Одесской области, - полиция - Цензор.НЕТ 7083
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10.05.2021 14:39 Ответить
не знаю как где но в Одесской области есть места где цыгане ходят в церковь и крестят детей и на поминальные дни на кладбище у них традиция накрывать столы , причём нихилые такие столы как на свадьбу, там водяра заносится ящиками..и наливают там всем от мала до велика..
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10.05.2021 16:27 Ответить
Ребенок напился водки на кладбище? Там что, бомжам водку на сторожке раздают? Выпил пацан не водки, он отхлебнул дикого невежества, следования допотопных культов и рас**здяйства
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10.05.2021 14:43 Ответить
за дедов выпил
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10.05.2021 14:44 Ответить
чево чево рас.... ?
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10.05.2021 14:45 Ответить
бо скіфи ми...ще ці наші давні предки ходили на цвинтар і там пили і їли, "страву", як дійшла ця назва до нас...від джерел до джерел
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10.05.2021 14:48 Ответить
какой водки ,самогонки он напился
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10.05.2021 14:44 Ответить
Накотил за дидов небось?
Гены не вошы...
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10.05.2021 14:45 Ответить
При нормальных генах он бы выблевал и сознания не терял.
Спасибо папе-маме за счастливую жизнь.
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10.05.2021 15:42 Ответить
Первое похмелье, ммм... самое сладкое. 6-річний хлопчик напився горілки на кладовищі в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 6353
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10.05.2021 14:48 Ответить
Лайфхак. На кладбище можно выпить.
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10.05.2021 14:48 Ответить
виновен не ребенок...виновны мы,которые водку на кладбище таскают...и не только водку-столы на надгробии накрывают.с холодцами,оливьешками и винегретами.
а ведь сказано в библии "не ешь жертвенного".но то ж для евреев,в Ветхом завете,пусть они выполняют
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10.05.2021 14:51 Ответить
И да не оскудеет идиотами земля наша (с).
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10.05.2021 14:51 Ответить
Ты посмотри какой алкашура растёт, от 5 рюмок и меня пришлось бы откачивать.
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10.05.2021 14:53 Ответить
ДЪело было такЪ
6-річний хлопчик напився горілки на кладовищі в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 2358
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10.05.2021 14:54 Ответить
Кажуть, на помилках вчаться. Брехня! Якби так і було, людство дано позбулось би дурості. (Е.Ф. Рассел, "Найближчий родич").
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10.05.2021 14:59 Ответить
умные учатся на чужих ошибках, дыбилы на своих...
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10.05.2021 16:18 Ответить
... не учатся.
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10.05.2021 17:05 Ответить
Біда в тому, що не вчаться. На те вони й дебіли. Доведено Дарвіном. 6-річний хлопчик напився горілки на кладовищі в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 7061
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10.05.2021 18:03 Ответить
Скрепно.
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10.05.2021 17:06 Ответить
Батьки - дебілота!
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10.05.2021 15:04 Ответить
батьки -циганва... там так заведено..
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10.05.2021 16:19 Ответить
Малий відмітив 9 травня.
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10.05.2021 15:10 Ответить
Такой маленький, а уже за дилдов накатил...
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10.05.2021 15:12 Ответить
Это если мне 60 лет, то должно войти 50 стопок, ужасть
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10.05.2021 15:14 Ответить
На гробках вчера полно детворы было .А вот рюмки оставлять наполненные- это преступление.Знают прекрасно про детей и оставляют, как и бумажные цветы несут..Мусор.
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10.05.2021 15:16 Ответить
Детки в хороших семьях знают: захотелось сладостей - надо идти на кладбище.
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10.05.2021 15:28 Ответить
Хорошо, что на могилах всего лишь стопки водки, а не ампулы с героином.

Хорошо, что пасочки не посыпают коксом.
Мальчик навёл бы шороху на весь район.
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10.05.2021 15:26 Ответить
6-річний хлопчик напився горілки на кладовищі в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 810
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10.05.2021 15:33 Ответить
Вподобайка за чорний гумор.
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10.05.2021 16:56 Ответить
шо вы так все "возбудились" - обыкновенная цыганва -биомусор плодит биомусор...
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10.05.2021 16:17 Ответить
Гени не пропьешь.
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10.05.2021 17:02 Ответить
дети травятся а взрослые кайфуют. Нонсенс? Хотя короне дети противостоят лучше. Отсюда вывод: водка и корона друзья. 6-річний хлопчик напився горілки на кладовищі в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 7247
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10.05.2021 17:29 Ответить
Первая серьезная попытка навсегда попасть на кладбище оказалась неудачной...
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10.05.2021 17:57 Ответить
 
 