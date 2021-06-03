У Кабмина есть основания для ослабления карантина, - "слуга народа" Радуцкий

Снижение заболеваемости коронавирусом свидетельствует о том, что страна подошла к концу третьей волны COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"На сегодня мы видим значительное уменьшение количества новых заболевших. Например, сегодня тех, кто выздоровел, в 4 раза больше, чем заболевших - такой статистики в Украине вообще не было. Сегодня загруженность больниц составляет 18%, загрузка реанимационных коек - 32%, загрузки аппаратов ИВЛ - 9%. Это в первую очередь говорит о том, что мы подошли к завершению третьей волны коронавируса. На сегодня у правительства есть основания ослабить карантин", - отметил парламентарий.

По словам Радуцкого, следующая волна будет не раньше осени.

"Сегодня не осталось даже ни одной оранжевой зоны, все области желтые, некоторые приблизились к отметкам зеленой зоны. Поэтому есть основания ослабить карантин, тем более что следующую волну все ученые, все эксперты прогнозируют не раньше осени этого года. Коронавирус - это сезонное заболевание, как и любое вирусное заболевание, поэтому думаю, летом правительство может себе позволить это (ослабление карантина - ред.) сделать. Посмотрим", - заявил парламентарий.

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