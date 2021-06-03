У Кабміну є підстави для послаблення карантину, - "слуга народу" Радуцький
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Зниження захворюваності на коронавірус свідчить про те, що країна підійшла до кінця третьої хвилі COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"На сьогодні ми бачимо значне зменшення кількості нових хворих. Наприклад, сьогодні тих, хто одужав, у 4 рази більше, ніж хворих - такої статистики в Україні взагалі не було. Сьогодні завантаженість лікарень становить 18%, завантаження реанімаційних ліжок - 32%, завантаження апаратів ШВЛ - 9%. Це насамперед свідчить про те, що ми підійшли до завершення третьої хвилі коронавірусу. На сьогодні в уряду є підстави послабити карантин", - зазначив парламентарій.
За словами Радуцького, наступна хвиля буде не раніше осені.
"Сьогодні не залишилося навіть жодної помаранчевої зони, всі області жовті, деякі наблизилися до позначок зеленої зони. Тому є підстави послабити карантин, тим більше що наступну хвилю всі вчені, всі експерти прогнозують не раніше осені цього року. Коронавірус - це сезонне захворювання, як і будь-яке вірусне захворювання, тому думаю, влітку уряд може собі дозволити це (послаблення карантину - ред.) зробити. Подивимося", - заявив парламентарій.
Будь ласка, зачекайте...
Никакой вакцины Украина не вырабатывает уже десятки лет. У нас утрачена эта отрасль, утрачены традиции производства вакцины. Ни одно предприятие не вырабатывает. Надо восстановить прежде всего квалифицированные кадры. Но где взять этих специалистов?
Наш Минздрав совершает катастрофические ошибки в борьбе с ковидом. В плане антител они сделали некое мировое ноу-хау. Их глупость или недостаточный уровень образования позволили еще в прошлом году ввести в диагностику ковида анализ на антитела. Никто в мире такого не делает. Этот тест (ИФА) не позволяет поставить диагноз. А в Украине в рекомендациях нашего Минздрава есть использование ИФА-теста для диагностики ковида. Вы можете посмотреть на странице министерства, - они ежедневно расписываются в своей некомпетентности. А надо только ПЦР-тест или тест на антиген. Но рекомендация теста на антитела увеличила их продажу для определенных компаний.
В борьбе с вирусом антитела ничего не решают. Наши главные защитники - вовсе не они, а скромные Т-клетки (или Т-лимфоциты). Именно от этих клеток зависит, как справится наш организм с вирусом.
В действительности антитела никогда не увидятся с вирусом, потому что он работает внутри клеток, куда антитела не попадают.
А вот Т-клетки (или Т-лимфоциты) распознают инфицированную клетку и уничтожают. Это делают Т-клетки - киллеры. Они не взаимодействуют непосредственно с вирусом, они просто распознают пораженную им клетку, «видят», что она имеет инородный генетический материал, инородные антигены, и моментально беспощадно уничтожают ее вместе со всеми вирусами. Это похоже на акт уничтожения террористов, которых надо накрыть всех вместе. Антитела уничтожают их по одному, но вирусов так много, что никаких антител никогда не хватит, чтобы «перестрелять» все вирусы, существующие в организме.
Количество Т-клеток у разных людей разное. Оно зависит от костного мозга, который содержится в наших плоских костях - грудине, тазовых костях. Вот там образовываются все клетки крови, в том числе и Т-лимфоциты. Одни из них становятся клетками-хелперами (помощниками, защищающими организм от вируса), другие - киллерами (убийцами вируса). «Т» в названии Т-лимфоцитов - от слова «тимус», что с греческого переводится как «душа». Когда у нас что-то болит, мы говорим «душа болит» и хватаемся за участок проекции тимуса...
Посмотрите, какой хороший перевод, - они душевно убивают наши инфицированные клетки. Своих убивают, но эти свои уже стали чужими, они с инородной информацией врага. Это не одноразовые бойцы, как антитела. Одно антитело может убить (связать) всего лишь от двух до десяти антигенов (белков) вируса, а Т-лимфоцит может уничтожить их очаг - тысячи клеток, в которых размножаются миллионы вирусов.
Тяжесть протекания ковида - четкий признак малого количества лимфоцитов. Это называется лимфопения, бедность лимфоцитами. Ее наличие свидетельствует о том, что все в течении болезни будет очень плохо. В журнале СЕLL были опубликованы исследования, где на графиках четко показано, что тяжелое течение ковида сопровождается почти полным отсутствием лимфоцитов. Куча антител, а человек умирает! Почему? Потому что без клеточного иммунитета мы беззащитны перед любой вирусной болезнью.
Те, кто переболел ковидом, пытаются сдать тест на антитела, чтобы определить, надо им делать прививку (если титры антител низкие) или нет (если антител много). Или можно вакцинироваться без теста на антитела?
Уровень антител не имеет значения для вакцинации, это лишь маркер клеточного иммунитета. Можно идти на прививку, даже не сдав тест на антитела. В международных рекомендациях отсутствует требование сдавать тест на антитела перед вакцинированием. Несмотря на любые титры, по возможности надо сделать прививку.
Прививка стимулирует Т-клетки и антитела, и прежде всего она стимулирует именно клеточный иммунитет. Инновационные вакцины AstraZeneca, Pfizer и Moderna созданы именно для того, чтобы стимулировать прежде всего клеточный иммунитет. Информацию о вирусе в организм вносит или вектор (AstraZeneca), или матричная РНК (Pfizer и Moderna). Эта информация будет считываться в наших клетках, и таким образом естественным путем мы будем стимулировать продуцирование Т-лимфоцитов.
Китайская вакцина CoronaVac.Она тоже работает, но уступает в эффективности выше названным препаратам, потому что применена старая, традиционная методология, предусматривающая введение инактивированного вируса, на который будет реагировать прежде всего гуморальный иммунитет антител.
Covishield. На самом деле эта вакцина только сделана в Индии, а разработана Оксфордским университетом и AstraZeneca.
https://zn.ua/HEALTH/patofizioloh-viktor-dosenko-dlja-zashchity-ot-kovida-antitela-ne-imejut-znachenija.html
Видать, где то берут б/у медицинское оборудование, причем за хорошие деньги.