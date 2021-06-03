У Кабміну є підстави для послаблення карантину, - "слуга народу" Радуцький

Зниження захворюваності на коронавірус свідчить про те, що країна підійшла до кінця третьої хвилі COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"На сьогодні ми бачимо значне зменшення кількості нових хворих. Наприклад, сьогодні тих, хто одужав, у 4 рази більше, ніж хворих - такої статистики в Україні взагалі не було. Сьогодні завантаженість лікарень становить 18%, завантаження реанімаційних ліжок - 32%, завантаження апаратів ШВЛ - 9%. Це насамперед свідчить про те, що ми підійшли до завершення третьої хвилі коронавірусу. На сьогодні в уряду є підстави послабити карантин", - зазначив парламентарій.

За словами Радуцького, наступна хвиля буде не раніше осені.

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"Сьогодні не залишилося навіть жодної помаранчевої зони, всі області жовті, деякі наблизилися до позначок зеленої зони. Тому є підстави послабити карантин, тим більше що наступну хвилю всі вчені, всі експерти прогнозують не раніше осені цього року. Коронавірус - це сезонне захворювання, як і будь-яке вірусне захворювання, тому думаю, влітку уряд може собі дозволити це (послаблення карантину - ред.) зробити. Подивимося", - заявив парламентарій.