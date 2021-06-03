Обновленное приемное отделение открыли в одной из районных больниц Житомирщины, - ОГА

В Новгород-Волынском открыли современное приемное отделение в межрайонной больнице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"Эта больница - опорная, и, кроме жителей города, будет обслуживать около 14 000 пациентов. С началом пандемии коронавируса почти все кровати в стационаре больницы перепрофилировали для лечения пациентов с COVID-19. В новом отделении уже предусмотрено соответствующее распределение больных", - заявил Виталий Бунечко.

По его словам, в каждой многопрофильной больницы европейского образца должны быть такие отделения.

"Важным является открытие на его базе реанимационной палаты. В такой палате больной может находиться от одного часа до суток. Пациентам будут проводить диагностику, обследование, оказывать неотложную медицинскую помощь. И только после того, как больного стабилизируют, его переведут в нужное отделение", - рассказал глава ОГА.

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В рамках президентской программы "Большая стройка" в больнице пристроили специализированную приемную для карет скорой помощи, а в самом здании провели работы по повышению энергоэффективности, обновили ее внутри и приобрели новое медицинское оборудование.

Так, в приемном отделении установили современный компьютерный томограф и рентгенографическую систему, мониторы пациента, оборудование для операционной и другое необходимое оснащение для диагностики и спасения жизней.

Глава ОГА добавил, что на оснащение нового приемного отделения выделили 28 млн грн.

"В основном это средства государственного бюджета, но к закупке оборудования присоединились также местные власти.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что в рамках "Большой стройки" в этом году планируют открыть 177 приемных отделений.

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