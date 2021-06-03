Намерение Кабмина ввести новый акциз на "зеленую" энергию недопустимо, - Кабаченко

Намерение Кабинета Министров ввести новый дополнительный налог для возобновляемых источников энергии недопустимо.

Об этом заявил народный депутат Владимир Кабаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта инициатива Минфина ввести какой-то дополнительный акциз, что в конечном итоге станет повышением непосредственно затрат инвестора, абсолютно недопустима. Мы будем стараться все возможное, что от нас зависит, что мы можем сделать с точки зрения законодателя, чтобы этого акциза не было ", - заявил нардеп во время дискуссии Energy Club.

Он отметил, что государство вопреки украинским законам нарушает взятые на себя обязательства по развитию возобновляемых источников энергии.

"Украина приняла закон. Если Украина прописала какую-то определенную величину зеленого тарифа, то Украина просто обязана находить эти средства. На сегодня мы видим совсем другую ситуацию, когда кроме того, что сегодня государство Украина должно более чем 16 млрд гривен владельцам солнечных и ветровых электростанций, оно еще хочет увеличить акциз ", - подчеркнул нардеп.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств. Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украине в 2020 году составил $868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $5,86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.