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Намерение Кабмина ввести новый акциз на "зеленую" энергию недопустимо, - Кабаченко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Намерение Кабмина ввести новый акциз на

Намерение Кабинета Министров ввести новый дополнительный налог для возобновляемых источников энергии недопустимо.

Об этом заявил народный депутат Владимир Кабаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта инициатива Минфина ввести какой-то дополнительный акциз, что в конечном итоге станет повышением непосредственно затрат инвестора, абсолютно недопустима. Мы будем стараться все возможное, что от нас зависит, что мы можем сделать с точки зрения законодателя, чтобы этого акциза не было ", - заявил нардеп во время дискуссии Energy Club.

Он отметил, что государство вопреки украинским законам нарушает взятые на себя обязательства по развитию возобновляемых источников энергии.

"Украина приняла закон. Если Украина прописала какую-то определенную величину зеленого тарифа, то Украина просто обязана находить эти средства. На сегодня мы видим совсем другую ситуацию, когда кроме того, что сегодня государство Украина должно более чем 16 млрд гривен владельцам солнечных и ветровых электростанций, оно еще хочет увеличить акциз ", - подчеркнул нардеп.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств. Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украине в 2020 году составил $868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $5,86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
Чого ж ви падли... Так ахметку захищаєте?
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03.06.2021 18:04
+11
Эту наглую выкачку денег из карманов налогоплательщиков нужно прекратить совсем,это не инвесторы,это аферизм в чистом виде.
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03.06.2021 18:07
+6
это что получается начинается реформирование рыжей ахметки и мыролюбца? это прекрасно.
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03.06.2021 18:11
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Чого ж ви падли... Так ахметку захищаєте?
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03.06.2021 18:04 Ответить
ВСЕХ так называемых (инвесторов) под СУД. А те кто пропихнул эти законы и тарифы должны давно сидеть с конфискацией до 3 го колена Намерение Кабмина ввести новый акциз на "зеленую" энергию недопустимо, - Кабаченко - Цензор.НЕТ 1169
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03.06.2021 18:38 Ответить
Эту наглую выкачку денег из карманов налогоплательщиков нужно прекратить совсем,это не инвесторы,это аферизм в чистом виде.
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03.06.2021 18:07 Ответить
сегодня государство Украина должно более чем 16 млрд гривен владельцам солнечных и ветровых электростанций, оно еще хочет увеличить акциз ", - подчеркнул нардеп. Источник: https://censor.net/ru/n3269341

Нормальный такой закончик приняли. А с чьей подачи приняли?
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03.06.2021 18:09 Ответить
Разуть ,раздеть нищих Украинцев -святое право владельцев зеленой єнергетики.Хорошо подкузьмила ватную публику банда донецкого хряка принятым законом ,написанным Клюевым и Ахметовым.40 зайцев убивают и навар 325 %.Герусы - не против.Только Пенсионеры и нищие умирают быстро,а их место занимает нищающий средний класс.Акциз -способ вернуть долги экоэнергетике за их счет.Потому и лепят зраду зрадную.
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03.06.2021 18:42 Ответить
это что получается начинается реформирование рыжей ахметки и мыролюбца? это прекрасно.
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03.06.2021 18:11 Ответить
А з кого ця муйня почалася?
Нагадайте- підзабув...
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03.06.2021 18:13 Ответить
короче. электрика коротую динамят ветряки выкупается страной за дурные бабки. а потом эту цену включают в тариф для населения.
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03.06.2021 18:19 Ответить
Вітряки- брати Клюєві, якщо не помиляюся...
На наші полатки ще в КримКриші панелі будували...
Ахмєтка ніпрічом , як завжди.. )))
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03.06.2021 18:23 Ответить
причем. солар панели на крыме , на выезде из симферополя справа были клюевские, а вот поля ветряков в приозерном и на юге Херсонщины ахметки. Но не они главные в этой афере, а земля под ними. время работы ветровой станции 8-10 лет. а вот земля под ними арендована с возможностью выкупа на 50 лет.
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03.06.2021 18:29 Ответить
что-то "зеленая" энергетика слишком жирно отрыгивается украинскому бюджету..
вроде бы экологически чистая.. но уж больно дорогая для ее покупателя...
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03.06.2021 18:18 Ответить
Перший раз бачу представника народу, який своїм виборцям говорить що типу
"а ну давай 16 млрд. вынь и положь".

Ну зате чесний, інші шифруються.
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03.06.2021 18:18 Ответить
и жаргон у него типичный для цыган с винницкого базара, типа "инвестор", "экономика", "ввп", еще бы написал про какую нибудь "ассоциацию"
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03.06.2021 18:25 Ответить
Т.н. зеленая энергетика - чистый бандитизм в стиле 90-х.
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03.06.2021 18:38 Ответить
это хуже чем бандитизм. это мыролюбная реформа.
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03.06.2021 18:57 Ответить
кабаненкы свынарчукы

хочу сусликовых
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03.06.2021 18:42 Ответить
"Он отметил, что государство вопреки украинским законам нарушает взятые на себя обязательства по развитию возобновляемых источников энергии."

Стоп, если так, то почему идёт увеличение пенсионного возраста, поему идут отмены льгот, почему медицина уже по сути платная и т.д. Кидать людей и бизнес в Украине - это НОРМА.
И каким дураком нужно быть, чтобы строить эти солнечные станции, когда за это всё в итоге должно будет заплатить нищее население, они уже решили поднять цену на электричество и уже посчитали сколько заработают, а вот и хре..н там плавал, люди накупят сберегающего оборудования, будут экономить и воровать, больше не получите, уже много раз такое было, подняли цены на проезд и посчитали, что +200 млн, и итоге облом и ноль или даже минус и еще орут повышать, люди не будут больше платить, люди будут меньше пользоваться, денег больше не стало ))) Если это так выгодно, то пускай строят эти панели у себя эти иностранцы, но что то они не спешат и тянут себе северные потоки с газом - двойные стандарты получаются. Будущее за ядерной энергетикой и реакторах на быстрых нейтронах в паре с обычными, это сложные системы и нужна наука, которая убивается у нас на корню, а зеленка - это мыльный пузырь, который зависит от погоды и требует балансировки и резерва, аккумуляторы еще нужны, которые сейчас очень дорогие. Короче ерунда эта вся зеленка в промышленных масштабах и очень дорогая ЕРУНДА.
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03.06.2021 22:15 Ответить
 
 