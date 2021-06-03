Намерение Кабмина ввести новый акциз на "зеленую" энергию недопустимо, - Кабаченко
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Намерение Кабинета Министров ввести новый дополнительный налог для возобновляемых источников энергии недопустимо.
Об этом заявил народный депутат Владимир Кабаченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Эта инициатива Минфина ввести какой-то дополнительный акциз, что в конечном итоге станет повышением непосредственно затрат инвестора, абсолютно недопустима. Мы будем стараться все возможное, что от нас зависит, что мы можем сделать с точки зрения законодателя, чтобы этого акциза не было ", - заявил нардеп во время дискуссии Energy Club.
Он отметил, что государство вопреки украинским законам нарушает взятые на себя обязательства по развитию возобновляемых источников энергии.
"Украина приняла закон. Если Украина прописала какую-то определенную величину зеленого тарифа, то Украина просто обязана находить эти средства. На сегодня мы видим совсем другую ситуацию, когда кроме того, что сегодня государство Украина должно более чем 16 млрд гривен владельцам солнечных и ветровых электростанций, оно еще хочет увеличить акциз ", - подчеркнул нардеп.
В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств. Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.
По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украине в 2020 году составил $868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $5,86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.
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Нормальный такой закончик приняли. А с чьей подачи приняли?
Нагадайте- підзабув...
На наші полатки ще в КримКриші панелі будували...
Ахмєтка ніпрічом , як завжди.. )))
вроде бы экологически чистая.. но уж больно дорогая для ее покупателя...
"а ну давай 16 млрд. вынь и положь".
Ну зате чесний, інші шифруються.
хочу сусликовых
Стоп, если так, то почему идёт увеличение пенсионного возраста, поему идут отмены льгот, почему медицина уже по сути платная и т.д. Кидать людей и бизнес в Украине - это НОРМА.
И каким дураком нужно быть, чтобы строить эти солнечные станции, когда за это всё в итоге должно будет заплатить нищее население, они уже решили поднять цену на электричество и уже посчитали сколько заработают, а вот и хре..н там плавал, люди накупят сберегающего оборудования, будут экономить и воровать, больше не получите, уже много раз такое было, подняли цены на проезд и посчитали, что +200 млн, и итоге облом и ноль или даже минус и еще орут повышать, люди не будут больше платить, люди будут меньше пользоваться, денег больше не стало ))) Если это так выгодно, то пускай строят эти панели у себя эти иностранцы, но что то они не спешат и тянут себе северные потоки с газом - двойные стандарты получаются. Будущее за ядерной энергетикой и реакторах на быстрых нейтронах в паре с обычными, это сложные системы и нужна наука, которая убивается у нас на корню, а зеленка - это мыльный пузырь, который зависит от погоды и требует балансировки и резерва, аккумуляторы еще нужны, которые сейчас очень дорогие. Короче ерунда эта вся зеленка в промышленных масштабах и очень дорогая ЕРУНДА.