Намір Кабміну ввести новий акциз на "зелену" енергію неприпустимий, - Кабаченко
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Намір Кабінету міністрів ввести новий додатковий податок для відновлюваних джерел енергії є неприпустимим.
Про це заявив народний депутат Володимир Кабаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ця ініціатива Мінфіну ввести якийсь додатковий акциз, що в кінцевому стане підвищенням безпосередньо витрат інвестора, абсолютно неприпустима. Ми будемо намагатися все можливе, що від нас залежить, що ми можемо зробити з точки зору законодавця, щоб цього акцизу не існувало", - заявив нардеп під час дискусії Energy Club.
Він наголосив, що держава всупереч українським законам порушує взяті на себе зобов’язання з розвитку відновлюваних джерел енергії.
"Україна прийняла закон. Якщо Україна прописала якусь певну величину зеленого тарифу, то Україна просто зобов’язана знаходити ці кошти. На сьогодні ми бачимо зовсім іншу ситуацію, коли окрім того, що на сьогодні держава Україна винна більш ніж 16 млрд гривень власникам сонячних та вітрових електростанцій, вона ще хоче збільшити акциз", - наголосив нардеп.
Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань. Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.
За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну в 2020 році склав $868,2 млн, тоді як в 2019 році чистий приплив склав $5,86 млрд. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року .
Будь ласка, зачекайте...
Нормальный такой закончик приняли. А с чьей подачи приняли?
Нагадайте- підзабув...
На наші полатки ще в КримКриші панелі будували...
Ахмєтка ніпрічом , як завжди.. )))
вроде бы экологически чистая.. но уж больно дорогая для ее покупателя...
"а ну давай 16 млрд. вынь и положь".
Ну зате чесний, інші шифруються.
хочу сусликовых
Стоп, если так, то почему идёт увеличение пенсионного возраста, поему идут отмены льгот, почему медицина уже по сути платная и т.д. Кидать людей и бизнес в Украине - это НОРМА.
И каким дураком нужно быть, чтобы строить эти солнечные станции, когда за это всё в итоге должно будет заплатить нищее население, они уже решили поднять цену на электричество и уже посчитали сколько заработают, а вот и хре..н там плавал, люди накупят сберегающего оборудования, будут экономить и воровать, больше не получите, уже много раз такое было, подняли цены на проезд и посчитали, что +200 млн, и итоге облом и ноль или даже минус и еще орут повышать, люди не будут больше платить, люди будут меньше пользоваться, денег больше не стало ))) Если это так выгодно, то пускай строят эти панели у себя эти иностранцы, но что то они не спешат и тянут себе северные потоки с газом - двойные стандарты получаются. Будущее за ядерной энергетикой и реакторах на быстрых нейтронах в паре с обычными, это сложные системы и нужна наука, которая убивается у нас на корню, а зеленка - это мыльный пузырь, который зависит от погоды и требует балансировки и резерва, аккумуляторы еще нужны, которые сейчас очень дорогие. Короче ерунда эта вся зеленка в промышленных масштабах и очень дорогая ЕРУНДА.