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Намір Кабміну ввести новий акциз на "зелену" енергію неприпустимий, - Кабаченко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Намір Кабміну ввести новий акциз на

Намір Кабінету міністрів ввести новий додатковий податок для відновлюваних джерел енергії є неприпустимим.

Про це заявив народний депутат Володимир Кабаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця ініціатива Мінфіну ввести якийсь додатковий акциз, що в кінцевому стане підвищенням безпосередньо витрат інвестора, абсолютно неприпустима. Ми будемо намагатися все можливе, що від нас залежить, що ми можемо зробити з точки зору законодавця, щоб цього акцизу не існувало", - заявив нардеп під час дискусії Energy Club.

Він наголосив, що держава всупереч українським законам порушує взяті на себе зобов’язання з розвитку відновлюваних джерел енергії.

"Україна прийняла закон. Якщо Україна прописала якусь певну величину зеленого тарифу, то Україна просто зобов’язана знаходити ці кошти. На сьогодні ми бачимо зовсім іншу ситуацію, коли окрім того, що на сьогодні держава Україна винна більш ніж 16 млрд гривень власникам сонячних та вітрових електростанцій, вона ще хоче збільшити акциз", - наголосив нардеп.

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Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань. Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну в 2020 році склав $868,2 млн, тоді як в 2019 році чистий приплив склав $5,86 млрд. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року .
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Топ коментарі
+11
Чого ж ви падли... Так ахметку захищаєте?
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03.06.2021 18:04
+11
Эту наглую выкачку денег из карманов налогоплательщиков нужно прекратить совсем,это не инвесторы,это аферизм в чистом виде.
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03.06.2021 18:07
+6
это что получается начинается реформирование рыжей ахметки и мыролюбца? это прекрасно.
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03.06.2021 18:11
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Чого ж ви падли... Так ахметку захищаєте?
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03.06.2021 18:04 Відповісти
ВСЕХ так называемых (инвесторов) под СУД. А те кто пропихнул эти законы и тарифы должны давно сидеть с конфискацией до 3 го колена Намерение Кабмина ввести новый акциз на "зеленую" энергию недопустимо, - Кабаченко - Цензор.НЕТ 1169
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03.06.2021 18:38 Відповісти
Эту наглую выкачку денег из карманов налогоплательщиков нужно прекратить совсем,это не инвесторы,это аферизм в чистом виде.
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03.06.2021 18:07 Відповісти
сегодня государство Украина должно более чем 16 млрд гривен владельцам солнечных и ветровых электростанций, оно еще хочет увеличить акциз ", - подчеркнул нардеп. Источник: https://censor.net/ru/n3269341

Нормальный такой закончик приняли. А с чьей подачи приняли?
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03.06.2021 18:09 Відповісти
Разуть ,раздеть нищих Украинцев -святое право владельцев зеленой єнергетики.Хорошо подкузьмила ватную публику банда донецкого хряка принятым законом ,написанным Клюевым и Ахметовым.40 зайцев убивают и навар 325 %.Герусы - не против.Только Пенсионеры и нищие умирают быстро,а их место занимает нищающий средний класс.Акциз -способ вернуть долги экоэнергетике за их счет.Потому и лепят зраду зрадную.
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03.06.2021 18:42 Відповісти
это что получается начинается реформирование рыжей ахметки и мыролюбца? это прекрасно.
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03.06.2021 18:11 Відповісти
А з кого ця муйня почалася?
Нагадайте- підзабув...
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03.06.2021 18:13 Відповісти
короче. электрика коротую динамят ветряки выкупается страной за дурные бабки. а потом эту цену включают в тариф для населения.
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03.06.2021 18:19 Відповісти
Вітряки- брати Клюєві, якщо не помиляюся...
На наші полатки ще в КримКриші панелі будували...
Ахмєтка ніпрічом , як завжди.. )))
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03.06.2021 18:23 Відповісти
причем. солар панели на крыме , на выезде из симферополя справа были клюевские, а вот поля ветряков в приозерном и на юге Херсонщины ахметки. Но не они главные в этой афере, а земля под ними. время работы ветровой станции 8-10 лет. а вот земля под ними арендована с возможностью выкупа на 50 лет.
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03.06.2021 18:29 Відповісти
что-то "зеленая" энергетика слишком жирно отрыгивается украинскому бюджету..
вроде бы экологически чистая.. но уж больно дорогая для ее покупателя...
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03.06.2021 18:18 Відповісти
Перший раз бачу представника народу, який своїм виборцям говорить що типу
"а ну давай 16 млрд. вынь и положь".

Ну зате чесний, інші шифруються.
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03.06.2021 18:18 Відповісти
и жаргон у него типичный для цыган с винницкого базара, типа "инвестор", "экономика", "ввп", еще бы написал про какую нибудь "ассоциацию"
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03.06.2021 18:25 Відповісти
Т.н. зеленая энергетика - чистый бандитизм в стиле 90-х.
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03.06.2021 18:38 Відповісти
это хуже чем бандитизм. это мыролюбная реформа.
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03.06.2021 18:57 Відповісти
кабаненкы свынарчукы

хочу сусликовых
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03.06.2021 18:42 Відповісти
"Он отметил, что государство вопреки украинским законам нарушает взятые на себя обязательства по развитию возобновляемых источников энергии."

Стоп, если так, то почему идёт увеличение пенсионного возраста, поему идут отмены льгот, почему медицина уже по сути платная и т.д. Кидать людей и бизнес в Украине - это НОРМА.
И каким дураком нужно быть, чтобы строить эти солнечные станции, когда за это всё в итоге должно будет заплатить нищее население, они уже решили поднять цену на электричество и уже посчитали сколько заработают, а вот и хре..н там плавал, люди накупят сберегающего оборудования, будут экономить и воровать, больше не получите, уже много раз такое было, подняли цены на проезд и посчитали, что +200 млн, и итоге облом и ноль или даже минус и еще орут повышать, люди не будут больше платить, люди будут меньше пользоваться, денег больше не стало ))) Если это так выгодно, то пускай строят эти панели у себя эти иностранцы, но что то они не спешат и тянут себе северные потоки с газом - двойные стандарты получаются. Будущее за ядерной энергетикой и реакторах на быстрых нейтронах в паре с обычными, это сложные системы и нужна наука, которая убивается у нас на корню, а зеленка - это мыльный пузырь, который зависит от погоды и требует балансировки и резерва, аккумуляторы еще нужны, которые сейчас очень дорогие. Короче ерунда эта вся зеленка в промышленных масштабах и очень дорогая ЕРУНДА.
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03.06.2021 22:15 Відповісти
 
 