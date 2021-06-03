Финансы и закупки предприятий Укрзализныци становятся прозрачными, - и.о. предправления Юрик

С 1 августа заводы и акционерные общества Укрзализныци полностью перейдут на закупку товаров и услуг через инструмент "Допороговые закупки" системы ProZorro. И компания, и представители СМИ и регулирующих органов смогут наблюдать за процессами закупок от начала до конца.

Об этом сообщил в Facebook и.о. главы Укрзализныци Иван Юрик, передает Цензор.НЕТ.

"До сих пор у нас еще существовала практика среди заводов закупок без конкурса или на других коммерческих электронных площадках. Искренне поздравляю топ-менеджмент и понимаю отчаяние отдельных контрагентов и нечестных "руководителей", - написал он.

Как объяснили в Укрзализныце, внедрение инструментов ProZorro позволит компании, участникам рынка и органам контроля следить за процессом закупки, изменениями, которые вносятся в условия тендерной документации и заключенными договорами.

Укрзализныця уже имеет первые позитивные результаты аналогичного решения по отдельным закупкам собственно самого АО "Укрзализныця". По словам Юрика, использование инструмента "Допороговые закупки" привело к экономии средств в объеме 27% при закупках компанией товаров для предотвращения COVID-19.

"Идем дальше и переводим всё на честные и прозрачные рельсы. Уверен, от этого выиграют все", - прокомментировал он.

По информации Укрзализныци, изменения также коснулись системы управления финансовой деятельностью заводов и частных акционерных обществ. Компания инициировала централизацию финансов предприятий, что позволит не только усилить контроль над движением средств, но и позволит контролировать финансовое состояние и целесообразность закупок, отметил Юрик.

Более того, Укрзализныця отходит от практики громоздкого планирования и в аффилированных предприятиях уже внедрено трехмесячное оперативное планирование денежных потоков.

"Поэтому в условиях централизации финансовой деятельности нашим предприятиям не придется нервничать за смену тех или иных факторов в течение года, которые влияют на финансовый план. В случае появления информации, которая позволяет хорошо детализировать любой элемент годового финансового плана конкретного предприятия, мы в сжатые сроки пересмотрим финплан и не будем ждать следующего года", - подчеркнул руководитель УЗ.