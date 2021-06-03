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Новости Экономика
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Укрзализныця (2637) Prozorro (197) закупки (541) Иван Юрик (38)

Финансы и закупки предприятий Укрзализныци становятся прозрачными, - и.о. предправления Юрик

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Финансы и закупки предприятий Укрзализныци становятся прозрачными, - и.о. предправления Юрик

С 1 августа заводы и акционерные общества Укрзализныци полностью перейдут на закупку товаров и услуг через инструмент "Допороговые закупки" системы ProZorro. И компания, и представители СМИ и регулирующих органов смогут наблюдать за процессами закупок от начала до конца.

Об этом сообщил в Facebook и.о. главы Укрзализныци Иван Юрик, передает Цензор.НЕТ.

"До сих пор у нас еще существовала практика среди заводов закупок без конкурса или на других коммерческих электронных площадках. Искренне поздравляю топ-менеджмент и понимаю отчаяние отдельных контрагентов и нечестных "руководителей", - написал он.

Как объяснили в Укрзализныце, внедрение инструментов ProZorro позволит компании, участникам рынка и органам контроля следить за процессом закупки, изменениями, которые вносятся в условия тендерной документации и заключенными договорами.

Укрзализныця уже имеет первые позитивные результаты аналогичного решения по отдельным закупкам собственно самого АО "Укрзализныця". По словам Юрика, использование инструмента "Допороговые закупки" привело к экономии средств в объеме 27% при закупках компанией товаров для предотвращения COVID-19.

"Идем дальше и переводим всё на честные и прозрачные рельсы. Уверен, от этого выиграют все", - прокомментировал он.

По информации Укрзализныци, изменения также коснулись системы управления финансовой деятельностью заводов и частных акционерных обществ. Компания инициировала централизацию финансов предприятий, что позволит не только усилить контроль над движением средств, но и позволит контролировать финансовое состояние и целесообразность закупок, отметил Юрик.

Более того, Укрзализныця отходит от практики громоздкого планирования и в аффилированных предприятиях уже внедрено трехмесячное оперативное планирование денежных потоков.

"Поэтому в условиях централизации финансовой деятельности нашим предприятиям не придется нервничать за смену тех или иных факторов в течение года, которые влияют на финансовый план. В случае появления информации, которая позволяет хорошо детализировать любой элемент годового финансового плана конкретного предприятия, мы в сжатые сроки пересмотрим финплан и не будем ждать следующего года", - подчеркнул руководитель УЗ.

Автор: Володимир Янченко
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шо, карманы сделали прозрачными, вместе с офшорами?
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03.06.2021 18:31 Ответить
ахаха! єто из последнего сезона 95 го квартала? льісьій на фотке хорошо загримирован Финансы и закупки предприятий Укрзализныци становятся прозрачными, - и.о. предправления Юрик - Цензор.НЕТ 2378
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03.06.2021 18:35 Ответить
Фінанси і закупівлі підприємств Укрзалізниці стають прозорими, - в.о. голови правління Юрик - Цензор.НЕТ 4714
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03.06.2021 18:46 Ответить
Мерзкая продажная рожа. Даже не журнашлюх. Просто подонок.
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03.06.2021 18:52 Ответить
Есть такое
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03.06.2021 18:55 Ответить
А як "дихав" - борцун..
А корито"чарівне" свинорилом повернулось..
Майже фсі журнашлюхи такі..
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03.06.2021 19:20 Ответить
 
 