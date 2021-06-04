Судья КС Тупицкий посещал оккупированный Крым в 2016-17 годах, - СМИ
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Александр Тупицкий, будучи судьей Конституционного суда, трижды посещал Крым в 2016 и 2017 годах, то есть после оккупации полуострова Россией.
Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По данным источников "Схем" в пограничной службе, Тупицкий посещал Крым после его оккупации сначала в 2016 году: в частности 20 июля он пересек украинскую контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар" и покинул территорию тем же путем почти через месяц, 28 августа.
Второй раз Тупицкий посетил полуостров в 2017 году: заехал за КПВВ "Чонгар" 7 апреля и вернулся на материковую часть 9 апреля. Впоследствии он посетил Крым также 5 августа 2017-го из "Чонгар" и покинул оккупированную территорию через две недели - 22 августа.
По мнению адвоката и бывшего члена Общественного совета доброчестности Романа Маселко, посещение Крыма после оккупации без необходимости является "нарушением этических правил судьи".
"Даже была рекомендация соответствующих судебных органов и СБУ о том, что судьям не рекомендовали ездить на эти территории, потому что они реально являются носителями очень важной информации. А если их завербовать, то это вопрос национальной безопасности. Поэтому такие действия являются рискованными и, по моему убеждению, неправомерными ", - сообщил Маселко.
Тупицкий в комментарии "Схемам" сообщил, что не ездил на полуостров: "В Крыму Российской Федерацией открыто уголовное дело. Если бы я посещал, наверное, были бы проблемы ".
При этом ранее, во время брифинга, Тупицкий говорил, что невъездной в Крым с 2018 года - с тех пор как попал под российские санкции.
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а у нас целых три раза и ... - судья КС
закон - должен быть !
ты шо не сечешь с голодухи, одноклеточный?
я ж не написал ,что есть закон о присвоении статуса "неблагонадёжный"...
чтоб было так : "ездишь к оккупанту - значит "неблагонадёжный" и не будешь ни военным ни госчиновником"...
понял?
скоко ж вас здесь зебилов заблукало, мля
Теперь вернусь к первому вопросу - Закон есть? Нету! алеша - выдыхай! Смуту пожауйста устраивай на москве реке!
Может он и падло, внатуре... ...так не хуже других, типа Татарова.
Пылюку поднимают, шоб Зеля над ней возвысился... -- а Украина ляжет под Россию.
Тут вопросов нет.
Я в этом уверен! ...не вижу всенародного сопротивления, потому что...
Тобто усі вони однакові . Тільки "стара влада" у Бандюковича з Пахлом була міністром , а "нові обличчччя" танцювали у Бандюковичей з Пахлом на корпоративах .
А ось реальним ворогами донецких бандюків були зовсім політики !
Відповідно до ст. 8 Конституції, Закони приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Закон Зе порушує три статті Конституції: 8, 149-1, 151-1 і по суті є ЗЛОЧИНОМ ..