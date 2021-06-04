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Крым (26017) судья (2576) Тупицкий (232)

Судья КС Тупицкий посещал оккупированный Крым в 2016-17 годах, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Судья КС Тупицкий посещал оккупированный Крым в 2016-17 годах, - СМИ

Александр Тупицкий, будучи судьей Конституционного суда, трижды посещал Крым в 2016 и 2017 годах, то есть после оккупации полуострова Россией.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По данным источников "Схем" в пограничной службе, Тупицкий посещал Крым после его оккупации сначала в 2016 году: в частности 20 июля он пересек украинскую контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар" и покинул территорию тем же путем почти через месяц, 28 августа.

Второй раз Тупицкий посетил полуостров в 2017 году: заехал за КПВВ "Чонгар" 7 апреля и вернулся на материковую часть 9 апреля. Впоследствии он посетил Крым также 5 августа 2017-го из "Чонгар" и покинул оккупированную территорию через две недели - 22 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Председатель КС Тупицкий не задекларировал землю в оккупированном Крыму, владельцем которой он стал в 2018 году по законам РФ, - СМИ. ФОТО

По мнению адвоката и бывшего члена Общественного совета доброчестности Романа Маселко, посещение Крыма после оккупации без необходимости является "нарушением этических правил судьи".

"Даже была рекомендация соответствующих судебных органов и СБУ о том, что судьям не рекомендовали ездить на эти территории, потому что они реально являются носителями очень важной информации. А если их завербовать, то это вопрос национальной безопасности. Поэтому такие действия являются рискованными и, по моему убеждению, неправомерными ", - сообщил Маселко.

Тупицкий в комментарии "Схемам" сообщил, что не ездил на полуостров: "В Крыму Российской Федерацией открыто уголовное дело. Если бы я посещал, наверное, были бы проблемы ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Все правильно указано", - глава КС Тупицкий объяснил, почему переоформил имущество в Крыму по законам оккупантов. ВИДЕО

При этом ранее, во время брифинга, Тупицкий говорил, что невъездной в Крым с 2018 года - с тех пор как попал под российские санкции.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
посетивший оккупанта должен иметь статус "неблагонадёжный" со всеми вытекающими...
а у нас целых три раза и ... - судья КС
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04.06.2021 00:04
+5
Таки было с кем порешать)
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04.06.2021 00:02
+4
скорей ты саснеш у куйла, когда ляжешь под него, тут вапросав нет
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04.06.2021 00:13
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А почему его не уволили и не посадили после первого раза ?
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04.06.2021 00:00 Ответить
Таки было с кем порешать)
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04.06.2021 00:02 Ответить
Це до кого питання?
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04.06.2021 00:02 Ответить
До людей , які повинні дбати про безпеку країни . Але щось таких не видно .
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04.06.2021 00:35 Ответить
А коли їм було,вони гроші за вугілля возили у валізах))
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04.06.2021 00:40 Ответить
Нафига было ездить туда, инструкции от кураторов можно получить через интернет или от агентов на территории Украины при личной встрече😁
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04.06.2021 00:01 Ответить
Крым еще что - криворогому шлимазлу вовочке за инструкциями аж в Оман пришлось переться Судья КС Тупицкий посещал оккупированный Крым в 2016-17 годах, - СМИ - Цензор.НЕТ 3156
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04.06.2021 01:30 Ответить
Не ищет лёгких путей, молодец!😁
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04.06.2021 08:00 Ответить
посетивший оккупанта должен иметь статус "неблагонадёжный" со всеми вытекающими...
а у нас целых три раза и ... - судья КС
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04.06.2021 00:04 Ответить
Закон есть?
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04.06.2021 00:09 Ответить
написано : "должен иметь"
закон - должен быть !
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04.06.2021 00:12 Ответить
Что должен иметь?
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04.06.2021 00:20 Ответить
статус должен иметь,
ты шо не сечешь с голодухи, одноклеточный?
я ж не написал ,что есть закон о присвоении статуса "неблагонадёжный"...
чтоб было так : "ездишь к оккупанту - значит "неблагонадёжный" и не будешь ни военным ни госчиновником"...
понял?
скоко ж вас здесь зебилов заблукало, мля
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04.06.2021 00:28 Ответить
я понял, что тебе ни на мм нельзя подходить к власти или что то типа того!
Теперь вернусь к первому вопросу - Закон есть? Нету! алеша - выдыхай! Смуту пожауйста устраивай на москве реке!
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04.06.2021 00:39 Ответить
Шо він там забув?
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04.06.2021 00:04 Ответить
Судья КС Тупицкий посещал оккупированный Крым в 2016-17 годах, - СМИ - Цензор.НЕТ 5026 Так Крым - это ж Украина?
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04.06.2021 00:05 Ответить
конечно, на данный момент - это оккупированная РФ часть Украины, а что, манипулировать хочется...
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04.06.2021 00:09 Ответить
Манипулировать - не манипулировать... Въезд с нашей стороны открыт? Открыт. Так какие к нему претензии? Рекомендации? Так на то они и рекомендации, что на собственное усмотрение.
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04.06.2021 00:14 Ответить
мало ли куда вьезд открыт, но какого хера переться к оккупанту? чтобы кормить его и унижаться? или хочется там аквафреш потаскать и Украину погадить?
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04.06.2021 00:22 Ответить
..тогда срочно люстрировать , в мусорный бак вниз головой, зеленки ведро и мешок гыпса - муки жалко - бак потом перевернуть!!!)).....вместе с туловищем
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04.06.2021 11:16 Ответить
Та просто всё. Утрясал проблемы с недвижимостью, вкладами, переоформление, лицевые счета на других и прочее. Оно когда валом добра---так надо делать. Та разве он один такой там и туда и оттуда потом обратно стоговать очередное здесь?
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04.06.2021 00:08 Ответить
...затупили уже этим Тупицким... -- ничего ему не будет. Восстановится с компенсацией -- бо все наезды на него противозаконные.
Может он и падло, внатуре... ...так не хуже других, типа Татарова.
Пылюку поднимают, шоб Зеля над ней возвысился... -- а Украина ляжет под Россию.
Тут вопросов нет.
Я в этом уверен! ...не вижу всенародного сопротивления, потому что...
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04.06.2021 00:11 Ответить
скорей ты саснеш у куйла, когда ляжешь под него, тут вапросав нет
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04.06.2021 00:13 Ответить
почему эта крыса не в тюрьме???
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04.06.2021 00:23 Ответить
потому что крысоловы без зубов и купленые
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04.06.2021 00:30 Ответить
Которая?
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04.06.2021 00:32 Ответить
Так у Бубочки с Лядью там квартира. И шо?
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04.06.2021 00:30 Ответить
А у Кондитера там йще цілих кілька заводів й фабрик , які на відміну від активів Бєні жодна падла не чипала !
Тобто усі вони однакові . Тільки "стара влада" у Бандюковича з Пахлом була міністром , а "нові обличчччя" танцювали у Бандюковичей з Пахлом на корпоративах .
А ось реальним ворогами донецких бандюків були зовсім політики !
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04.06.2021 05:22 Ответить
Давай ссылочку на рабочий завод кондитера в парашии. А то ты так и останешся галимым звездоболом.
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04.06.2021 08:06 Ответить
Наверное остановился на квартире у Зеленского в Ялте !
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04.06.2021 00:30 Ответить
Встречался с кураторами с РФ.
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04.06.2021 01:04 Ответить
Не власть, а сплошные жабы и гадюки. Это ж сколько их наплодилось в Украине за годы советской власти? Ужас!
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04.06.2021 05:34 Ответить
А клоун играл на трубе в Москве в 2014. И чего?
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04.06.2021 06:32 Ответить
А по виклику в суд являтися не бажає, все "хворіє".
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04.06.2021 07:02 Ответить
за баблишком мотался и за методичками. в мацкву, как мертвячук, было бы слишком палевно.
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04.06.2021 08:38 Ответить
Вітаю ВСІХ ...ШАНОВНІ і дуже ДОРОГІ .. .. іде ПЛАНОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ Конституційного Суду України ..щоби Недати відмінити ЗЛОДІЙСЬКИЙ закон Про продаж СвЗемлі України .. Вас грає УБЛЮДОЧНА сіоністська БАНДА злодійського племені .
Відповідно до ст. 8 Конституції, Закони приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Закон Зе порушує три статті Конституції: 8, 149-1, 151-1 і по суті є ЗЛОЧИНОМ ..
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04.06.2021 10:25 Ответить
...срочно люстрировать , в мусорный бак вниз головой, зеленки ведро и мешок гыпса - муки жалко - бак потом перевернуть!!!)).....вместе с туловищем Судья КС Тупицкий посещал оккупированный Крым в 2016-17 годах, - СМИ - Цензор.НЕТ 8176
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04.06.2021 11:11 Ответить
..... Голодомор 32-33 років НІЧОМУ не навчив ...ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - здійснили в АНТИконституційний спосіб .. ВНОЧІ ..під час пандемії злодії ТЕРОРИСТИ ХХ1 століття - ОБ"ЄДНАНІ БАНДИ злодіїв СІОНІСТІВ
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04.06.2021 11:25 Ответить
 
 