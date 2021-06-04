Дело экс-заместителя председателя Черниговской ОГА: подозреваемым в мошенничестве избрана мера пресечения

3 июня Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Территориального управления ГБР о применении к подозреваемому в мошенничестве в крупных размерах заместителю Председателя Черниговской ОГА и его сообщнику меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток - до 30 июля 2021 года.

Альтернативной мерой пресечения следственный судья избрал внесения залога в размере 4 млн 400 тыс. грн каждому, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Напомним, что 1 июня, следователи теруправления ГБР в Киеве задержали заместителя Председателя Черниговской областной государственной администрации и его сообщника, который представлялся руководителем имущественного комплекса Государственного коммерческого предприятия "Готель "Слов’янський".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Замглавы Черниговской ОГА и посредник задержаны при получении $160 тыс. взятки за содействие в приватизации гостиничного комплекса. ВИДЕО+ФОТО

По предварительной информации, гражданин Украины, который представлялся руководителем отеля, за "вознаграждение" в 160 тыс. долларов США гарантировал победу участнику открытых торгов по продаже этого же гостиничного комплекса.

Деньги предназначались заместителю Председателя Черниговской ОГА, который должен был обеспечить отсутствие конкурентов на онлайн-аукционе.

Оперативники ГБР задержали сообщников при передаче средств в порядке ст.208 УПК Украины. Им сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение - ГБР.