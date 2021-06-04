Справа ексзаступника голови Чернігівської ОДА: підозрюваним у шахрайстві обрано запобіжний захід
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3 червня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Територіального управління ДБР щодо застосування до підозрюваного у шахрайстві у великих розмірах заступника Голови Чернігівської ОДА та його спільника запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком 60 діб - до 30 липня 2021 року.
Альтернативним запобіжним заходом слідчий суддя обрав внесення застави у розмірі 4 млн 400 тис. грн кожному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Нагадаємо, що 1 червня, слідчі теруправління ДБР у Києві затримали заступника Голови Чернігівської обласної державної адміністрації та його спільника, який представлявся керівником майнового комплексу Державного комерційного підприємства "Готель "Слов’янський".
За попередньою інформацією, громадянин України, який представлявся керівником готелю, за "винагороду" у 160 тис. доларів США гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу цього ж готельного комплексу.
Гроші призначалися заступнику Голови Чернігівської ОДА, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні.
Оперативники ДБР затримали спільників під час передачі коштів у порядку ст.208 КПК України. Їм повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 4. ст. 190 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР.
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