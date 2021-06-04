Справа ексзаступника голови Чернігівської ОДА: підозрюваним у шахрайстві обрано запобіжний захід

3 червня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Територіального управління ДБР щодо застосування до підозрюваного у шахрайстві у великих розмірах заступника Голови Чернігівської ОДА та його спільника запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком 60 діб - до 30 липня 2021 року.

Альтернативним запобіжним заходом слідчий суддя обрав внесення застави у розмірі 4 млн 400 тис. грн кожному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Нагадаємо, що 1 червня, слідчі теруправління ДБР у Києві затримали заступника Голови Чернігівської обласної державної адміністрації та його спільника, який представлявся керівником майнового комплексу Державного комерційного підприємства "Готель "Слов’янський".

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За попередньою інформацією, громадянин України, який представлявся керівником готелю, за "винагороду" у 160 тис. доларів США гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу цього ж готельного комплексу.

Гроші призначалися заступнику Голови Чернігівської ОДА, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні.

Оперативники ДБР затримали спільників під час передачі коштів у порядку ст.208 КПК України. Їм повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 4. ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР.