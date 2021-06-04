Крупнейший скандинавский фонд остановил инвестиции в Украину из-за планов ввести дополнительный акциз на "зеленую" энергию
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Северная экологическая финансовая корпорация NEFCO (Финляндия) объявила о приостановке инвестиций в возобновляемые источники энергии в Украине из-за систематического нарушения правительством своих обязательств и планов ввести дополнительный налог на "зеленую" энергию в виде акциза.
Соответствующее заявление скандинавский фонд обнародовал 3 июня. "NEFCO решила прекратить инвестировать в новые проекты в секторе возобновляемых источников энергии в Украине до тех пор, пока не будет создана предсказуемая и устойчивая структура, а достигнутые договоренности будут соблюдаются правительством Украины", - говорится в заявлении.
Основной причиной стало такого решения стали планы Кабинета Министров ввести дополнительный акцизный налог на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии. К тому же в инвестиционном фонде разочарованы невыполнением правительством Украины ранее взятых на себя обязательств, в том числе с оплаты произведенной "зеленой" энергии. "NEFCO серьезно разочарована тем, что украинское правительство пересматривает "зеленый" тарифы задним числом для уже утвержденных проектов. Это отрицательно сказывается на привлечении новых инвестиций и переходе Украины к чистой энергии и энергетической независимости. Нужна предсказуемая структура", - говорится в заявлении.
В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств. Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины. По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $5,86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.
Пожалуйста, подождите...
и по сути это станок чтобы получать непропорциональные дотации из бюджета... в Чехии тоже была такая фигня, когда за каждый выработанный киловатт/час из бюджета доплачивались деньги... но они посчитали что китайцы настроили столько полей с солнесными паналями что еще пару лет и бюджета на хватит чтобы им доплачивать... В общем чехи послали всех "инвесторов" лесом - и отменили дотации, теперь зеленые энергетики зарабатывают так же как и остальные энергетики...
Или на подсосе у Клюевых?
а то вас в последнее время нерозможно различить...
когда наезжают на этот станок по воровству бюджетных денег?
опять тебя забыли покормить в кадыровском гареме?
Стабилизировать ее можно при помощи ГЭС и ТЕЦ/ТЕС - то есть тех ЭС, которые дают ЭЭ тогда, когда это нужно или закупок ЭЭ за границей.
А сокращают ВИЭ прежде всего - выработку ЭЭ при помощи АЭС - ибо АЭС дают стабильный минимально необходимый уровнень ЭЭ - поступление ЭЭ от АЭС нельзя быстро ни увеличить, ни уменьшить. При минимальном потреблении ТЭЦ/ТЭС отключаются, а ГЭС накапливают воду. А вот ВИЭ, у которых по закону гарантированный первоочередной выкуп - никто не отключает при минимальном потреблении - а это значит, что нужно останавливать блоки АЭС, что в свою очередь увличивает нагрузку на ТЭЦ, ТЭС и ГЭС при пиковом потреблении ЭЭ.
Ой дураак...ты, похоже, вообще ничего не понимаешь в теме.
"по Малой Спасской"
Как вы, кацапы, палитесь - то с поговорочками, которых никогда не будет использовать украинец, то с "на Украине".
Ппц ты идиот.
Ликвидировать дисбаланс можно только при помощи ТЭЦ. ТЭС и ГЭС.
А потому дисбаланс никак не может привносить "экономию" - как раз наоборот - элетричество, вырабатываемое ТЭЦ в старт-стоповом режиме очень дорогое - за него платят до 40 грн за 1 киловатт.
Только они делают вид, что в 1991 году ничего не произошло и "Украина" не стало названием государства, а значит - изменились правила употребления этого топонима.
А сейчас Украина - это название государства, то есть - административно-территориальный термин, который по правилам как русского, так и украинского языков употребляется исключительно с предлогом "В".
Учи языковые правила, тупое кацапское животное!
Пример: в Украине.
Нет названий государств, которые в русском и украинском языках употреблялись бы с предлогом "на".
"Болван, Украинское государство в контектсве "На Украине" упомянуто с 12 века,"
Болван, украинское государство в XII веке называлось Русь, затем - Королевство Русь, затем - Гетьманщина/ВКР, затем - УНР, УССР и только с 1991 года - собственно "Украина".
"отрицать это будут только кацапы."
Как раз наоборот - именно кацапы по заветам ***** сейчас принципиально говорят "на Украине", нарушая прописанные правила русского языка. До 2002го года, когда ***** поправил журналистку, что мол "на Украине - это правильно" - писали во всех официальных документах "в Украине", как положено. Так что кацапа - ты четко повторяешь за *****м и *****вские аргументы приводишь.
Потому все, кто продолжает писать "на Украине" тем самым отрицают независимость Украины и желают возвращения статуса Украины времен Шевченка.
"В том числе, но не ограничиваясь этим. Учи матчасть и хотя бы европейские карты 16 века где написано Украина."
В XVI веке это не было НАЗВАНИЕМ ГОСУДАРСТВА, кацапа неграмотная! Этот термин в XVI веке был названием страны, местности, а не государства!
==
Болван, споры меджду учёными каковы различия между страной и государством продолжаются по сей день. Так как ты не имеешь научной степени, то идёшь лесом вместе со своим бредом про "не государство". Вот твоего государства Россия точно не существовало до 18 века, а был московский улус бывшей Золотой Орды.
Разве что в твоем воспаленном мозгу там какие-то споры продолжаются.
Еще раз для тебя, кацапы - термин "Украина" с 1991 года изменил свой статус. Именно сейчас, после 1991 термин "Украина" ВПЕРВЫЕ стал названием государства. Ибо, например, при УНР - государство, конечно было украинское, но называлось оно не Украина, а Украинская Народная Республика. А тк с 1991 года термин Украна стал названием государства - то изменились и правила его применения - а потому любой грамотный украинец теперь говорит "в Украине". И только вы, безграмотные кацапы, продолжаете показательно "НА"кать.
==
Повторяю, это не русский язык, так что катись колбаской по Малой Спасской, косоворотчик.
Это поговорка именно ваша, московитская, кацапа. Украинцы так никогда не говорят.
Палишься на мелочах, кацапа.
==
В том числе, но не ограничиваясь этим. Учи матчасть и хотя бы европейские карты 16 века где написано Украина.
===
В Германии и пОЛЬШЕ - да, так как это не солнечные регионы. А на Украине выработка от ВИЭ всегда ПРОГНОЗИРУЕМАЯ И СТАБИЛЬНАЯ.
И да, мі примерно в одном климатическом поясне с Германией и Польшей - у нас такое же количество солнечных дней в году и точно также часто бывает облачно.
Выбор простой - либо инвестиции с чистую и дешевую (возобновляемую) в перспективе энергию - либо просто дерибан.
Чтобы заработать надо сначала вложиться.
В общем - ВИЭ - это мэчта энвайронменалиста.
Старий Самбір-1 - вітроелектростанція біля міста Старий Самбір, Львівської області. Встановлена потужність електростанції - 13,2 МВт[1]. ВЕС Старий Самбір-1 керується компанією «Еко-Оптіма»[2]. Середньорічна генерація становить в середньому 18 млн кВт⋅год електроенергії щорічно.[3].Будівництво ВЕС здійснено у дві черги: у лютому 2015 року було запущено 2 агрегати Vestas V112 загальною потужністю 6,6 МВт[4], а у жовтні 2016 року - ще 2[5]. Проект реалізований спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку та фондом чистих технологій Світового Банку[6].ВЕС знаходиться в низинах Прикарпаття біля верхів'я річки Дністер. В зоні Карпат достатньо сильні вітри, середньорічна швидкість вітру складає 6,5 - 7,5 м/сек. Такий потенціал вітру дає можливість будувати рентабельні потужні промислові вітроелектростанції. Бо вітряки вже можуть крутитися при силі вітру 3 м/сек.[7]
У рамках реалізації першого етапу державної програми «Енергія природи» планується спорудити лише на Закарпатті 330 малих ГЕС, близько 20 - на Львівщині та від 50 до 150 - в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. «Розвиток мережі міні-ГЕС допоможе не лише забезпечити енергетичні потреби, але й вирішити проблеми людей, які проживають у гірській місцевості, де менше орної землі, де важчий обробіток ґрунту. Тут поки що нижчі врожаї, суворіший клімат, недостатньо густа мережа комунікацій, масове безробіття і несприятливі міграційні процеси», - пояснив Deutsche Welle кандидат економічних наук Олег Гнатів.
https://www.youtube.com/watch?v=c7lDkjt-D-A
Може коли перестануть нюхати, то почнуть думати. Але не вірю.